  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Wahl in Tschechien: Rechtspopulist Babis liegt vorn

Auszählung läuft:Wahl in Tschechien: Rechtspopulist Babis liegt vorn

|

Die Stimmen in Tschechien werden fortlaufend ausgezählt - derzeit liegt die rechtspopulistische ANO von Babis deutlich vor dem Bündnis des Ministerpräsidenten Fiala.

Der Vorsitzende der tschechischen Partei ANO, Andrej Babis, wirft seine Stimme während der Parlamentswahlen am 03.10.2025 in einem Wahllokal in Ostrava, Tschechische Republik, in eine Urne.

In Tschechien geht die zweitägige Parlamentswahl zu Ende. Laut Umfragen hat der Rechtspopulist Babis nach vier Jahren Opposition gute Chancen, an die Macht zurückzukehren.

04.10.2025 | 0:19 min

Bei der Parlamentswahl in Tschechien sieht es nach einem klaren Sieg der Opposition aus. Nach Auszählung der Hälfte aller Wahlbezirke kommt die rechtspopulistische ANO des Ex-Regierungschefs Andrej Babis auf etwa 38 Prozent der Stimmen.

Das Mitte-Rechts-Bündnis Spolu (Gemeinsam) des Ministerpräsidenten Petr Fiala erreicht dem Teilergebnis zufolge nur rund 20 Prozent. Die bisher mitregierende Bürgermeisterpartei STAN liegt bei knapp 11 Prozent.

Auch eine neue Autofahrerpartei (Motoristen für sich) und die ultrarechte Freiheit und direkte Demokratie dürften den Einzug ins Parlament schaffen, sie gelten als mögliche Koalitionspartner für Babis.

Staatspräsident Petr Pavel bei Wahlkampfauftritt

Premier Fiala muss um seine Mehrheit bangen. Ex-Premier Babis lockt mit populistischen Versprechungen und liegt in Umfragen vorn.

03.10.2025 | 2:28 min

Tschechien: Auszählung läuft

Die Stimmen werden fortlaufend ausgezählt. In der Regel liegen die Ergebnisse aus kleinen ländlichen Wahlkreisen zuerst, aus den Großstädten dagegen erst später vor. Änderungen sind daher nicht ausgeschlossen.

Mehr als acht Millionen Menschen waren aufgerufen, die 200 Sitze im Abgeordnetenhaus, der wichtigeren der beiden Parlamentskammern, neu zu besetzen.

Streit um Ukraine-Unterstützung

Im Wahlkampf hatte der Umfrage-Favorit Babis ein Ende der Waffenlieferungen seines Landes an die Ukraine angekündigt. Zudem versprach er niedrigere Steuern und günstigere Energiepreise. Die Regierungskoalition warnte dagegen vor den Bedrohungen durch Russland und kündigte eine schrittweise Erhöhung der Verteidigungsausgaben an.

Quelle: dpa, AFP, Reuters
Thema
Tschechien

Mehr aktuelle Nachrichten

  1. Der Vorsitzende der tschechischen Partei ANO, Andrej Babis, wirft seine Stimme während der Parlamentswahlen am 03.10.2025 in einem Wahllokal in Ostrava, Tschechische Republik, in eine Urne.

    Auszählung läuft:Wahl in Tschechien: Rechtspopulist Babis liegt vorn

    mit Video
  2. Die US-amerikanische Schauspielerin Lauren Graham posiert während einer Zeremonie in Hollywood, Kalifornien, am 3. Oktober 2025 mit ihrem neu enthüllten Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:"Gilmore Girls"-Star Lauren Graham bekommt Hollywood-Stern

  3. 04.10.2025, Bayern, München: Flugzeuge stehen am Flughafen.

    Erneute Sichtungen:Flughafen München: Wieder Betrieb nach Drohnen am Abend

    mit Video
  4. 21.08.2025, Berlin: Stefanie Hubig (SPD), Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, spricht während eines Statements zur Festnahme im Fall der Nord-Stream-Sabotage.

    Vorfälle am Münchner Flughafen:Bundeswehr unterstützt beim Drohnen-Aufspüren - Hubig warnt

    mit Video