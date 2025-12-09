Trotz internationaler Appelle bleibt die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten lebensgefährlich. Besonders im Gazastreifen und in Mexiko zahlten das viele mit ihrem Leben.

In den vergangenen zwölf Monaten sind insgesamt 67 Journalisten bei ihrer Arbeit getötet worden, berichtet die Organisation “Reporter ohne Grenzen“. Hunderte wurden inhaftiert. 09.12.2025 | 0:23 min

Weltweit sind laut der Jahresbilanz von Reporter ohne Grenzen (RSF) in den vergangenen zwölf Monaten 67 Journalistinnen und Journalisten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden. Der Bericht erfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2024 bis 1. Dezember 2025.

Insgesamt kamen damit ähnlich viele Medienschaffende ums Leben wie im Vorjahr.

Reporter ohne Grenzen: 67 Journalisten in einem Jahr getötet ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Gazastreifen bleibt tödlichster Einsatzort für Medienschaffende

Am gefährlichsten war die Arbeit für Reporterinnen und Reporter im Gazastreifen: Dort verloren 29 Medienschaffende ihr Leben, die meisten durch Angriffe der israelischen Armee.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen warnt vor einer Beschränkung der Pressefreiheit. In der Hälfte der Länder wird die Lage als schwierig oder sehr ernst eingestuft. 03.05.2025 | 1:23 min

Zweitgefährlichstes Land war Mexiko mit neun getöteten Journalistinnen und Journalisten - dort wurden sie meist Opfer krimineller Organisationen. Auch in der Ukraine, im Sudan und in Syrien ist die Lage für Medienschaffende laut RSF weiter kritisch.

"Die hohe Zahl an getöteten Medienschaffenden ist erschreckend", sagte Anja Osterhaus, Geschäftsführerin der deutschen Sektion von RSF. Sie sei das Ergebnis systematischer Gewalt durch Armeen, Milizen und kriminelle Netzwerke.

Jede tote Journalistin und jeder inhaftierte Reporter sind auch für uns in Deutschland eine Mahnung: Wer Journalist*innen angreift, nimmt uns allen das Recht, uns ungehindert zu informieren. „ Anja Osterhaus, Geschäftsführerin der deutschen Sektion von RSF

Bei der Pressefreiheit belegt die Türkei laut "Reporter ohne Grenzen" nur Platz 159 von 180. Für kritische Berichterstattung drohen Journalisten mehrjährige Haftstrafen. 20.07.2025 | 2:41 min

Mehr als 500 Medienschaffende weltweit in Haft

Weltweit sitzen derzeit laut RSF 503 Medienschaffende in 62 Ländern im Gefängnis - etwas weniger als im Vorjahr. Die meisten davon in China mit 121 Inhaftierten (darunter acht in Hongkong), gefolgt von Russland mit 48 und Myanmar mit 47. Russland hält den Angaben zufolge zudem 26 ukrainische Reporter fest. In Israel sitzen 20 palästinensische Medienschaffende in Haft.

Insgesamt 135 Medienschaffende gelten zudem als vermisst, einige von ihnen laut Reporter ohne Grenzen schon seit mehr als drei Jahrzehnten. Vermisstenfälle gibt es in 137 Ländern der Welt, doch eine Großzahl von Menschen verschwand in Ländern des Nahen Ostens und Lateinamerikas.

Besonders viele Fälle gab es laut RSF in Syrien. Viele der Reporter, die unter der Herrschaft von Baschar Al-Assad verschwanden, seien weiterhin unauffindbar. Gleiches gelte für Journalisten, die von der Terrormiliz "Islamischer Staat" als Geiseln genommen worden waren. RSF führt sie nun als vermisst auf. An zweiter Stelle folgt bei den Vermisstenfällen Mexiko.

Pressefreiheit ist ein Grundrecht in demokratischen Ländern – doch sie ist weltweit bedroht. Ein grafischer Blick auf die Arbeitssituation von Journalistinnen und Journalisten. 02.05.2024 | 1:11 min

Pressefreiheit schwindet in vielen Ländern

Reporter ohne Grenzen berichtet zudem von zunehmenden Einschränkungen der Pressefreiheit, besonders in Ländern mit Protestbewegungen - darunter Serbien, Ecuador, Nepal, Indonesien und die USA. Bei Demonstrationen etwa gegen die US-Einwanderungsbehörde wurden 27 Angriffe auf Medienschaffende registriert.

Viele Journalistinnen und Journalisten mussten ihre Heimat verlassen, vor allem aus Russland, El Salvador und Afghanistan. Afghanische Reporter hätten zudem oft Schwierigkeiten, Visa oder Einreisegenehmigungen in Zielstaaten zu erhalten.

Quelle: dpa, KNA