67 Journalisten weltweit getötet - Gazastreifen bleibt gefährlich

Gazastreifen gefährlichste Region :Reporter ohne Grenzen: 67 Journalisten in 12 Monaten getötet

Trotz internationaler Appelle bleibt die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten lebensgefährlich. Besonders im Gazastreifen und in Mexiko zahlten das viele mit ihrem Leben.

Eine Journalistin trägt einem Schutzhelm, auf dem "Press" zu lesen ist

In den vergangenen zwölf Monaten sind insgesamt 67 Journalisten bei ihrer Arbeit getötet worden, berichtet die Organisation “Reporter ohne Grenzen“. Hunderte wurden inhaftiert.

09.12.2025 | 0:23 min

Weltweit sind laut der Jahresbilanz von Reporter ohne Grenzen (RSF) in den vergangenen zwölf Monaten 67 Journalistinnen und Journalisten im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden. Der Bericht erfasst den Zeitraum vom 1. Dezember 2024 bis 1. Dezember 2025.

Insgesamt kamen damit ähnlich viele Medienschaffende ums Leben wie im Vorjahr.

Reporter ohne Grenzen: 67 Journalisten in einem Jahr getötet

ZDFheute Infografik

Gazastreifen bleibt tödlichster Einsatzort für Medienschaffende

Am gefährlichsten war die Arbeit für Reporterinnen und Reporter im Gazastreifen: Dort verloren 29 Medienschaffende ihr Leben, die meisten durch Angriffe der israelischen Armee.

Kalenderblatt, auf dem Internationaler Tag der Pressefreiheit markiert ist

Die Organisation Reporter ohne Grenzen warnt vor einer Beschränkung der Pressefreiheit. In der Hälfte der Länder wird die Lage als schwierig oder sehr ernst eingestuft.

03.05.2025 | 1:23 min

Zweitgefährlichstes Land war Mexiko mit neun getöteten Journalistinnen und Journalisten - dort wurden sie meist Opfer krimineller Organisationen. Auch in der Ukraine, im Sudan und in Syrien ist die Lage für Medienschaffende laut RSF weiter kritisch.

"Die hohe Zahl an getöteten Medienschaffenden ist erschreckend", sagte Anja Osterhaus, Geschäftsführerin der deutschen Sektion von RSF. Sie sei das Ergebnis systematischer Gewalt durch Armeen, Milizen und kriminelle Netzwerke.

Jede tote Journalistin und jeder inhaftierte Reporter sind auch für uns in Deutschland eine Mahnung: Wer Journalist*innen angreift, nimmt uns allen das Recht, uns ungehindert zu informieren.

Anja Osterhaus, Geschäftsführerin der deutschen Sektion von RSF

TOPSHOT - A supporter holds a flag of Istanbul's detained Mayor Ekrem Imamoglu and the First President of the Republic of Turkey Mustafa Kemal Ataturk as they listen to the leader of Turkey's main opposition Republican People's Party (CHP) Ozgur Ozel (not pictured) during a rally protesting the 100th day of the detention of Istanbul's Mayor, in Sarachane Square, Istanbul on July 1, 2025. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

Bei der Pressefreiheit belegt die Türkei laut "Reporter ohne Grenzen" nur Platz 159 von 180. Für kritische Berichterstattung drohen Journalisten mehrjährige Haftstrafen.

20.07.2025 | 2:41 min

Mehr als 500 Medienschaffende weltweit in Haft

Weltweit sitzen derzeit laut RSF 503 Medienschaffende in 62 Ländern im Gefängnis - etwas weniger als im Vorjahr. Die meisten davon in China mit 121 Inhaftierten (darunter acht in Hongkong), gefolgt von Russland mit 48 und Myanmar mit 47. Russland hält den Angaben zufolge zudem 26 ukrainische Reporter fest. In Israel sitzen 20 palästinensische Medienschaffende in Haft.

Insgesamt 135 Medienschaffende gelten zudem als vermisst, einige von ihnen laut Reporter ohne Grenzen schon seit mehr als drei Jahrzehnten. Vermisstenfälle gibt es in 137 Ländern der Welt, doch eine Großzahl von Menschen verschwand in Ländern des Nahen Ostens und Lateinamerikas.

Besonders viele Fälle gab es laut RSF in Syrien. Viele der Reporter, die unter der Herrschaft von Baschar Al-Assad verschwanden, seien weiterhin unauffindbar. Gleiches gelte für Journalisten, die von der Terrormiliz "Islamischer Staat" als Geiseln genommen worden waren. RSF führt sie nun als vermisst auf. An zweiter Stelle folgt bei den Vermisstenfällen Mexiko.

Eine Journalistin mit Schutzausrüstung betrachtet die Zerstörung um sich herum in Chan Yunis, einer Stadt in Gaza. Im Hintergrund sieht man die grafische Darstellung einer Weltkarte, die zeigt, wie es in den verschiedenen Ländern der Welt um die Pressefreiheit steht.

Pressefreiheit ist ein Grundrecht in demokratischen Ländern – doch sie ist weltweit bedroht. Ein grafischer Blick auf die Arbeitssituation von Journalistinnen und Journalisten.

02.05.2024 | 1:11 min

Pressefreiheit schwindet in vielen Ländern

Reporter ohne Grenzen berichtet zudem von zunehmenden Einschränkungen der Pressefreiheit, besonders in Ländern mit Protestbewegungen - darunter Serbien, Ecuador, Nepal, Indonesien und die USA. Bei Demonstrationen etwa gegen die US-Einwanderungsbehörde wurden 27 Angriffe auf Medienschaffende registriert.

Viele Journalistinnen und Journalisten mussten ihre Heimat verlassen, vor allem aus Russland, El Salvador und Afghanistan. Afghanische Reporter hätten zudem oft Schwierigkeiten, Visa oder Einreisegenehmigungen in Zielstaaten zu erhalten.

Quelle: dpa, KNA
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 09.12.2025 um 07:30 Uhr.
Thema
Gazastreifen

