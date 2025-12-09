Google und die KI: Darum geht's bei den EU-Ermittlungen

EU leitet Ermittlungen ein:Google und die KI: Darum geht's
von J. Henrich, J. Lieber, D. Rzepka
Die EU-Kommission leitet eine Untersuchung gegen Google ein. SPD und AlgorithmWatch begrüßen den Schritt, Google selbst warnt vor Konsequenzen. Um was es in dem Streit geht.
Wer Google fragt, was der Hit des Jahres war, bekommt als Antwort zuerst einen kurzen Text angezeigt, generiert von Künstlicher Intelligenz:
Google verwendet für diese Auskunft Artikel, etwa von Zeitungen oder Nachrichtenportalen. "Es gibt sehr viel Streit darüber, ob Google das darf", sagt Matthias Spielkamp, Geschäftsführer der Organisation AlgorithmWatch.
Verlage und Urheber hätten im Moment nämlich keine Alternative. Spielkamp sagt ZDFheute:
AlgorithmWatch begrüßt die Ermittlungen
Die Europäische Kommission hat Ermittlungen eingeleitet und wirft Google vor, für KI-Inhalte die Daten von Dritten zu nutzen, ohne den Inhabern der Websites "eine angemessene Vergütung zu zahlen und ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, eine solche Nutzung ihrer Inhalte abzulehnen".
Matthias Spielkamp von AlgorithmWatch begrüßt das. "Ich finde das super, dass das jetzt passiert." Beschwerden gegen Google nach dem Wettbewerbsrecht gebe es schon länger. Die EU habe bereits ein wenig Zeit gehabt, die Beschwerden zu prüfen.
Was regelt das EU-Recht?
SPD spricht von "notwendigem Schritt"
Ähnlich äußert sich auch der medienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Martin Rabanus. Er bezeichnet die Ermittlungen als "notwendigen Schritt", um "Kreativität, geistiges Eigentum und journalistische Arbeit" zu schützen. Rabanus sagt ZDFheute:
Die Medienlandschaft und die Urheberinnen und Urheber seien kein "Selbstbedienungsladen", so Rabanus.
Auch Medienstaatsminister Wolfram Weimer hatte sich zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse im Oktober kritisch gegenüber den Betreibern von Künstlicher Intelligenz geäußert. Ihnen warf er "geistigen Vampirismus" und "digitalen Kolonialismus" vor.
Google sieht Risiko für Innovationen
Google selbst zeigt wenig Verständnis für die Untersuchung. KI-Technologie käme bei der Google-Suche schon lange zum Einsatz. Die KI-Zusammenfassungen, die nun prominent oben auf der Seite auftauchen, seien eines der Beispiele dafür.
Die Europäerinnen und Europäer hätten ein Recht darauf, von der neuesten Technologie zu profitieren, sagt eine Google-Sprecherin ZDFheute.
Google verweist unter anderem darauf, dass Verleger die Option hätten, den Zugriff auf Inhalte ihrer Seite für KI-Modelle auszuschließen. Außerdem arbeite der Konzern eng mit Kreativschaffenden zusammen. In den vergangenen vier Jahren habe man weltweit 100 Milliarden US-Dollar im Rahmen des YouTube-Partnerprogramms an Künstler und Medienunternehmen ausgezahlt.
