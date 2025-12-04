Google-Trends 2025: Wonach Nutzer in Deutschland gesucht haben

Schlagzeilen, Promis und mehr:Google-Suche 2025: Was besonders im Trend lag
von Lukas Wagner
Was haben die Bundestagswahl, Rapper Haftbefehl und Japan gemeinsam? Sie lagen 2025 bei der Google-Suche im Trend. Auf wen und was traf das noch zu? Ein Überblick in Grafiken.
Was hat die deutschen Nutzer von Google in diesem Jahr besonders interessiert? Das chinesische Plüschtier Labubu ist wohl der überraschendste Suchbegriff in den Top Ten - anders als die Bundestagswahl oder diverse Sport-Großereignisse. Was sonst noch in den Trends landete, zeigen Grafiken zum Google-Jahresrückblick:
Google Trends 2025: Persönlichkeiten, Wie-Fragen und Reiseziele
Das Top-Ranking der deutschen Persönlichkeiten führt der Rapper Haftbefehl an, der durch den Ende Oktober erschienenen Dokumentarfilm über sein Leben medial sehr präsent war - gefolgt von bundespolitischen Gesichtern wie Friedrich Merz (CDU) und Heidi Reichinnek (Linke).
Wie bei den allgemeinen Suchbegriffen sind auch bei den gesuchten Personen mehrere Akteure aus dem Sportbereich vertreten, zum Beispiel Basketball-Profi Dennis Schröder.
Bei den internationalen Persönlichkeiten muss sich Ex-Tech-CEO Andy Byron unerwünschterweise die Krone aufsetzen, der wegen eines Kiss-Cam-Videos bei einem Coldplay-Konzert in die Schlagzeilen geriet.
Mit Jeff Bezos und Elon Musk landen zudem zwei Tech-Milliardäre unter den ersten zehn Plätzen. Der neue Papst musste sich mit Platz vier dem US-Rapper Kendrick Lamar und Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel geschlagen geben:
Mit Blick auf die gesuchten Wie-Fragen zeigt sich wie allgemein ein starkes Interesse deutscher Nutzer an politischen Themen: So landet beispielweise auf Platz eins folgende Fragestellung: "Wie wähle ich bei der Bundestagswahl?" Das sind die weiteren Plätze im Wie-Frage-Ranking:
Bei den Reisezielen verteilte sich das Suchinteresse der Deutschen rund um den Globus:
So misst Google seine Trends
Bei den Google-Trends des Jahres handelt es sich nicht um Suchbegriffe, die am meisten gegoogelt werden, sondern um solche mit dem "höchsten prozentualen Anstieg im Suchinteresse in einem bestimmten Zeitraum", wie das Unternehmen erklärt. Dazu wird als Vergleich der selbe Zeitraum des Vorjahres herangezogen.
