Google-Trends 2025: Wonach Nutzer in Deutschland gesucht haben

Was haben die Bundestagswahl, Rapper Haftbefehl und Japan gemeinsam? Sie lagen 2025 bei der Google-Suche im Trend. Auf wen und was traf das noch zu? Ein Überblick in Grafiken.

Google will in den kommenden Jahren rund fünf Milliarden Euro in Deutschland investieren - unter anderem in ein neues Rechenzentrum. 11.11.2025 | 2:31 min

Was hat die deutschen Nutzer von Google in diesem Jahr besonders interessiert? Das chinesische Plüschtier Labubu ist wohl der überraschendste Suchbegriff in den Top Ten - anders als die Bundestagswahl oder diverse Sport-Großereignisse. Was sonst noch in den Trends landete, zeigen Grafiken zum Google-Jahresrückblick:

Allgemeine Suchbegriffe in den Google-Trends 2025

Breites Grinsen, scharfe Zähne: Das Stofftier "Labubu" erobert China - und zwar die Erwachsenenwelt. Ein Exemplar des Plüsch-Monsters erzielte bei einer Auktion die Rekordsumme von 150.000 Euro. 04.07.2025 | 3:25 min

Google Trends 2025: Persönlichkeiten, Wie-Fragen und Reiseziele

Das Top-Ranking der deutschen Persönlichkeiten führt der Rapper Haftbefehl an, der durch den Ende Oktober erschienenen Dokumentarfilm über sein Leben medial sehr präsent war - gefolgt von bundespolitischen Gesichtern wie Friedrich Merz (CDU) und Heidi Reichinnek (Linke).

Die Netflix-Doku über den Rapper Haftbefehl erzählt die Geschichte seines Ruhms und seines Absturzes. Viele Jugendliche erreicht er mit seiner Sprache und seinen Texten. 22.11.2025 | 1:30 min

Wie bei den allgemeinen Suchbegriffen sind auch bei den gesuchten Personen mehrere Akteure aus dem Sportbereich vertreten, zum Beispiel Basketball-Profi Dennis Schröder.

Bei den internationalen Persönlichkeiten muss sich Ex-Tech-CEO Andy Byron unerwünschterweise die Krone aufsetzen, der wegen eines Kiss-Cam-Videos bei einem Coldplay-Konzert in die Schlagzeilen geriet.

Arm in Arm schaukelt Paar auf dem Coldplay-Konzert in Boston zur Musik, bis es von der "Kiss-Cam" gefilmt wird. 18.07.2025 | 0:29 min

Mit Jeff Bezos und Elon Musk landen zudem zwei Tech-Milliardäre unter den ersten zehn Plätzen. Der neue Papst musste sich mit Platz vier dem US-Rapper Kendrick Lamar und Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel geschlagen geben:

Top Trending Persönlichkeiten in Google 2025

Mit Blick auf die gesuchten Wie-Fragen zeigt sich wie allgemein ein starkes Interesse deutscher Nutzer an politischen Themen: So landet beispielweise auf Platz eins folgende Fragestellung: "Wie wähle ich bei der Bundestagswahl?" Das sind die weiteren Plätze im Wie-Frage-Ranking:

Bei den Reisezielen verteilte sich das Suchinteresse der Deutschen rund um den Globus:

Reisedestinationen in den Google-Trends 2025

So misst Google seine Trends