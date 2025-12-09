Deutschlands Industrie steckt in einer historischen Krise. Monatlich gehen hier rund 10.000 Arbeitsplätze verloren. Doch in der Krise stecken auch Chancen für eine Erneuerung.

Deutsche Industrie: Wie die Krise zur Chance werden kann

Die Industrie könnte die Krise nutzen, um sich neu zu erfinden. Denn eigentlich hat Deutschland alles, was es dafür braucht. Doch gerade hier liege das Problem, sagt Arbeitsmarktforscher Prof. Enzo Weber. "Es wird so wenig gegründet in der Industrie wie noch nie. Mit einer Strategie des Bewahrens werden wir nicht erfolgreich sein."

Aber wenn wir den Hebel umlegen in Richtung Erneuerung, dann haben wir die Potenziale, um wieder das Industrieland Nummer eins zu werden. „ Prof. Enzo Weber, Arbeitsmarktforscher

Know-how aus der Autoindustrie für Luftfahrt genutzt

Bei Hirsch Technologies im bayerischen Eichstätt haben sie den Hebel bereits umgelegt. Vor drei Jahren hat der ehemalige Autozulieferer verstanden: Dieser Markt wandert ab ins Ausland - und sich komplett neu aufgestellt.

"Wir sind hier überwiegend Maschinenbauer. Fertigung, Drehen, Fräsen haben wir von der Pike auf gelernt. Das Know-how aus der Automobilindustrie setzen wir jetzt im Bereich Luftfahrt und Weltraum ein", sagt Gründer und CEO Thomas Hirsch.

Raketen - statt Autoteile

Traditionelle Fähigkeiten und Fertigkeiten für neue Produkte: "Wir stellen unter anderem Teile für Raketen-Triebwerke her, die Satelliten in den Orbit befördern. Und Turbinen, die in der Luftfahrttechnik zum Einsatz kommen."

Momentan hat das Unternehmen 30 Mitarbeiter, es sollen aber bald mehr werden. Denn es kommen gerade viele neue Aufträge herein: "In erster Linie merken wir diesen Ramp-up, dieses Hochfahren, in den wehrtechnischen Produkten. Da geht’s jetzt richtig los," sagt der 36-jährige Firmenchef.

Da ist Aufbruchstimmung, und die erleben auch wir hier im Unternehmen. „ Thomas Hirsch, Hirsch Technologies

Revival von "Made in Germany"

Seine Kunden sind Hochtechnologie-Unternehmen in Deutschland, die Wert auf Unabhängigkeit von Märkten wie China oder USA legen. "Vor allem in sensiblen Bereichen geht es auch um Technologiehoheit, die im eigenen Land bleiben soll," sagt Hirsch.

Die Unternehmen legten wieder sehr viel mehr Wert auf Regionalität, kurze Lieferketten, "Qualität made in Germany". Dafür seien sie bereit, mehr zu zahlen.

Lokale Wertschöpfung für mehr Unabhängigkeit

Für IG-Metall-Chefin Christiane Benner ist das ein gutes Beispiel, wie der Strukturwandel gelingen kann: "Wir haben innovative Unternehmen, wir haben gut qualifizierte Beschäftigte."

Solche gesunden Wertschöpfungssysteme sind wichtig und eine sehr intelligente Antwort auf die Abhängigkeiten, die wir sonst von China und auch den USA haben. „ Christiane Benner, IG-Metall-Vorsitzende

Innovation und neue Technologien fördern

Es brauche aber auch eine klare Wirtschaftspolitik, die Unsicherheit senkt und klar die Anreize für Innovationen und neue Technologien setzt, fordert Prof. Enzo Weber. "Wir brauchen dafür Unternehmer, die bereit sind, diese Investitionen zu tätigen und wieder neue Stellen zu schaffen. Und wir brauchen mehr Bewegung im Arbeitsmarkt", sagt er.

Wir müssen den Menschen Unterstützung und Anreize bieten, damit sie mit ihren Kompetenzen auch bereit sind, in die neuen Bereiche zu wechseln. „ Prof. Enzo Weber, Arbeitsmarktforscher

Dann werde es mit der Wirtschaft auch wieder aufwärts gehen. Das Geld dafür sei vorhanden, sagt Prof. Weber mit Verweis auf die 500 Milliarden Euro aus dem Investitionspaket. "Wenn man eine durchgreifende Erneuerungspolitik wirklich umfassend umsetzt und hunderte Milliarden dafür investiert, dann ist mir gar nicht bange."

Teamleistung Transformation

Auch Thomas Hirsch haben staatliche Subventionen aus der bayerischen "Hightech-Agenda" geholfen, sein Unternehmen neu auszurichten. Seine Mitarbeiter waren bereit, diesen radikalen Umbau mitzugestalten.

Wir haben uns in den letzten drei Jahren selbst mehrfach auf den Kopf gestellt und sehr viele große Steine aus dem Weg geräumt. „ Thomas Hirsch, Hirsch Technologies

"Wir haben es geschafft, als Team gemeinsam den Weg zu ebnen," erklärt er."Und es ist auf die Leistung jedes Einzelnen hier zurückzuführen, dass wir das als kleines und vor allem junges Unternehmen überhaupt geschafft haben."

Patricia Schäfer berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Bayern.

