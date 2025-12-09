Ist die Zukunft "Made in Germany"?:Deutsche Industrie: Wie die Krise zur Chance werden kann
von Patricia Schäfer
Deutschlands Industrie steckt in einer historischen Krise. Monatlich gehen hier rund 10.000 Arbeitsplätze verloren. Doch in der Krise stecken auch Chancen für eine Erneuerung.
Die Industrie könnte die Krise nutzen, um sich neu zu erfinden. Denn eigentlich hat Deutschland alles, was es dafür braucht. Doch gerade hier liege das Problem, sagt Arbeitsmarktforscher Prof. Enzo Weber. "Es wird so wenig gegründet in der Industrie wie noch nie. Mit einer Strategie des Bewahrens werden wir nicht erfolgreich sein."
Know-how aus der Autoindustrie für Luftfahrt genutzt
Bei Hirsch Technologies im bayerischen Eichstätt haben sie den Hebel bereits umgelegt. Vor drei Jahren hat der ehemalige Autozulieferer verstanden: Dieser Markt wandert ab ins Ausland - und sich komplett neu aufgestellt.
"Wir sind hier überwiegend Maschinenbauer. Fertigung, Drehen, Fräsen haben wir von der Pike auf gelernt. Das Know-how aus der Automobilindustrie setzen wir jetzt im Bereich Luftfahrt und Weltraum ein", sagt Gründer und CEO Thomas Hirsch.
Raketen - statt Autoteile
Traditionelle Fähigkeiten und Fertigkeiten für neue Produkte: "Wir stellen unter anderem Teile für Raketen-Triebwerke her, die Satelliten in den Orbit befördern. Und Turbinen, die in der Luftfahrttechnik zum Einsatz kommen."
Momentan hat das Unternehmen 30 Mitarbeiter, es sollen aber bald mehr werden. Denn es kommen gerade viele neue Aufträge herein: "In erster Linie merken wir diesen Ramp-up, dieses Hochfahren, in den wehrtechnischen Produkten. Da geht’s jetzt richtig los," sagt der 36-jährige Firmenchef.
Revival von "Made in Germany"
Seine Kunden sind Hochtechnologie-Unternehmen in Deutschland, die Wert auf Unabhängigkeit von Märkten wie China oder USA legen. "Vor allem in sensiblen Bereichen geht es auch um Technologiehoheit, die im eigenen Land bleiben soll," sagt Hirsch.
Die Unternehmen legten wieder sehr viel mehr Wert auf Regionalität, kurze Lieferketten, "Qualität made in Germany". Dafür seien sie bereit, mehr zu zahlen.
Lokale Wertschöpfung für mehr Unabhängigkeit
Für IG-Metall-Chefin Christiane Benner ist das ein gutes Beispiel, wie der Strukturwandel gelingen kann: "Wir haben innovative Unternehmen, wir haben gut qualifizierte Beschäftigte."
Innovation und neue Technologien fördern
Es brauche aber auch eine klare Wirtschaftspolitik, die Unsicherheit senkt und klar die Anreize für Innovationen und neue Technologien setzt, fordert Prof. Enzo Weber. "Wir brauchen dafür Unternehmer, die bereit sind, diese Investitionen zu tätigen und wieder neue Stellen zu schaffen. Und wir brauchen mehr Bewegung im Arbeitsmarkt", sagt er.
Dann werde es mit der Wirtschaft auch wieder aufwärts gehen. Das Geld dafür sei vorhanden, sagt Prof. Weber mit Verweis auf die 500 Milliarden Euro aus dem Investitionspaket. "Wenn man eine durchgreifende Erneuerungspolitik wirklich umfassend umsetzt und hunderte Milliarden dafür investiert, dann ist mir gar nicht bange."
Teamleistung Transformation
Auch Thomas Hirsch haben staatliche Subventionen aus der bayerischen "Hightech-Agenda" geholfen, sein Unternehmen neu auszurichten. Seine Mitarbeiter waren bereit, diesen radikalen Umbau mitzugestalten.
"Wir haben es geschafft, als Team gemeinsam den Weg zu ebnen," erklärt er."Und es ist auf die Leistung jedes Einzelnen hier zurückzuführen, dass wir das als kleines und vor allem junges Unternehmen überhaupt geschafft haben."
Patricia Schäfer berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Bayern.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Industrie
- Analyse
Nach "Herbst der Reformen":Kann die deutsche Wirtschaft 2026 endlich durchstarten?von Frank Bethmannmit Video4:09
Rettung von Firmen immer schwerer:Insolvenzwelle rollt durch die Wirtschaftvon Kai Dietrich, Max Schwarz, Mario Shabavizmit Video4:31
Emissionshandel:Warum Europas Industrie beim CO2-Einsparen hinterher hängtvon Celine Groschmit Video6:32
Novel Food aus dem Labor:Fisch ohne Überfischung: Scheitert die Technik an der EU?Britta Hilpert, Hamburgmit Video5:08