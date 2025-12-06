Rettung von Firmen immer schwerer:Insolvenzwelle rollt durch die Wirtschaft
von Kai Dietrich, Max Schwarz, Mario Shabaviz
Rund 22.000 Unternehmen könnte bis Jahresende das Aus für immer treffen. Das wäre ein trauriger Höchststand. In der Industrie gehen so monatlich rund 10.000 Arbeitsplätze verloren.
Nach 125 Jahren kommt zum Jahresende das Aus für Werkzeugbau Laichingen. Nach und nach müssen sich die einst 100 Beschäftigten von der insolventen Firma verabschieden. Schwere Momente für die Mitarbeiter.
Mit Eintritt in die Transfergesellschaft bleiben ihm und den anderen fünf Monate Zeit, einen neuen Job zu finden. Obwohl sie als qualifizierte Fachkräfte gefragt sind, ist unklar, ob alle schnell wieder gleich gut bezahlte Arbeit finden. Und so könnten einige qualifizierte Arbeitsplätze auch für immer verloren gehen.
Experten sehen dramatische Lage
In Stuttgart war Martin Mucha als Insolvenzverwalter für Werkzeugbau Laichingen bestellt. Wie immer war sein Hauptziel auch hier, das Unternehmen gestärkt aus der Insolvenz zu führen. Sei es durch eine Übernahme oder den Einstieg eines Investors. Doch allen Bemühungen zum Trotz gelang das nicht. Immer häufiger erlebe er das.
Auch weitere Insolvenzverwalter sprechen gegenüber "WISO" von gescheiterten Bemühungen, Unternehmen erfolgreich aus der Insolvenz zu führen. Die Aussage, noch vor ein paar Jahren wäre eine Übernahme durch andere Unternehmen oder der Einstieg eines Investors sehr wahrscheinlich gewesen, hören wir dabei mehrfach.
Inzwischen sei das ganz anders, betont auch Insolvenzverwalter Mucha: Einen Schwerpunkt gebe es im Bereich Automotive. "Aber auch im Maschinenbau haben wir größte Probleme und haben hier auch tatsächlich richtig zu kämpfen und finden eigentlich ganz schwierig nur noch Lösungen." Und so sei es nach seinem Eindruck eine regelrechte "Deindustrialisierung, die landauf, landab" stattfinde, sagt Mucha.
DIHK erwartet 22.000 Insolvenzen für 2025
Wie dramatisch die Lage quer durch die Branchen ist, kommentiert die DIHK so:
Das sei ein Höchstwert seit über zehn Jahren, sagt Helena Melnikov, DIHK-Hauptgeschäftsführerin. "Und wir haben davon alleine 2.000 (in der) Industrie, mit denen wir noch bis Jahresende in Summe rechnen."
Arbeitsplatzverluste in großem Stil
Nicht jeder Arbeitsplatz geht bei einer Insolvenz mit Liquidation verloren, immer wieder finden gekündigte Beschäftigte anschließend auch neue Jobs. Dennoch spricht allein der Verband Gesamtmetall, der für Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie steht, von rund 10.000 Industriearbeitsplätzen, die zurzeit Monat für Monat verloren gingen.
Und viele weitere seien in Gefahr: "Die Lage der deutschen Metall- und Elektroindustrie ist dramatisch", sagt Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer des Verbands Gesamtmetall. Die Industrie befinde sich im zehnten Rezessionsquartal.
Die schwierige Zeit nach der Pandemie, der Konkurrenzdruck aus China - inzwischen auch in traditionell starken deutschen Domänen wie dem Maschinenbau -, die Kostensituation in Deutschland, bei zugleich gesunkenen Bedarfen, etwa aus der Autoindustrie: All diese Faktoren sorgen mit dafür, dass immer mehr Unternehmen aufgeben müssen. Oder Arbeitsplätze abbauen. Schnelle Besserung ist hier vorerst nicht in Sicht.
Kai Dietrich und Mario Shabaviz sind Redakteure und Reporter bei "WISO", Max Schwarz ist Reporter im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.
