NRW-Ministerpräsident vor "Stahlgipfel":Wüst: Industriestrompreis muss schnellstmöglich kommen
Vor dem geplanten "Stahlgipfel" setzt sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst dafür ein, Unternehmen zu entlasten. Forscher warnen vor den Folgen einer geschwächten Industrie.
Kurz vor dem "Stahlgipfel" in Berlin macht sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) für deutliche Entlastungen der Unternehmen stark. Der erste Schritt für mehr Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sei eine Entlastung bei Energiepreisen, sagte Wüst der "Rheinischen Post".
Industriestrompreis gilt wohl ab 2026
Der staatlich subventionierte Industriestrompreis müsse schnellstmöglich kommen und bürokratiearm organisiert werden. Der europäische Beihilferahmen sollte voll ausgeschöpft werden, erklärte er.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte zuvor gesagt, sie gehe davon aus, "dass wir den Industriestrompreis zum 1.1.2026 einführen werden". Damit sollen energieintensive Unternehmen entlastet werden.
Wüst fordert Verlängerung bei CO2-Zertifikaten
Der NRW-Ministerpräsident mahnt darüber hinaus Entlastungen auch beim Zertifikate-Handel für Unternehmen an: "Die deutsche Industrie war in den letzten Jahren im Klimaschutz überaus innovativ und erfolgreich. Diesen Weg gilt es fortzusetzen. Dafür ist es nötig, länger als bisher geplant kostenlose CO2-Zertifikate zuzuteilen."
So blieben der Industrie mehr Spielräume für Investitionen in klimaschonende Innovationen.
Studie warnt vor Verlagerung der Stahlindustrie ins Ausland
Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat für Donnerstag Vertreter der Stahlbranche und Ministerpräsidenten aus Ländern mit Stahlindustrie eingeladen - Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und das Saarland.
Bei dem Treffen solle es unter anderem um Handelsbeziehungen und Energiepreise gehen, aber auch um Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit in Sachen Stahl.
Eine Verlagerung der deutschen Stahlproduktion ins Ausland würde laut einer Studie im Krisenfall milliardenschwere volkswirtschaftliche Verluste nach sich ziehen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von Wirtschaftswissenschaftlern der Universität Mannheim, die von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gefördert wurde.
Kommt der "Stahlschock"?
Demnach drohen der deutschen Wirtschaft bis zu 50 Milliarden Euro jährlicher Wertschöpfungsverlust, wenn sie ohne inländische Stahlproduktion in einen globalen "Stahlschock" geriete.
Die Autoren meinen damit ein Szenario, bei dem große Stahlexporteure wie etwa China aufgrund von geopolitischen Konflikten oder Lieferkettenproblemen ihre Ausfuhren nach Europa in kurzer Zeit erheblich drosseln würden.
"Doch auch ein schleichender Niedergang der Stahlindustrie hätte wirtschaftliche und politische Folgen", schreiben die Studienautoren Tom Krebs und Patrick Kaczmarczyk. Besonders betroffen wären stahlintensive Regionen wie etwa Duisburg, Eisenhüttenstadt, Bremen oder das Saarland.
Studie: Wirtschaftlicher Niedergang schwächt Demokratie
Erfahrungen aus den USA und Großbritannien zeigten, dass wirtschaftlicher Niedergang in industriell geprägten Regionen häufig mit einem Erstarken rechtspopulistischer Strömungen einhergehe.
Die Wirtschaftsforscher halten langfristig eine Produktion von mindestens rund 40 Millionen Tonnen jährlich in Deutschland für notwendig, um den Bedarf verlässlich zu decken. Zum Vergleich: 2024 wurden in Deutschland rund 37 Millionen Tonnen Rohstahl erzeugt.
