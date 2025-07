Kann die EU die Stahlindustrie noch retten?

Aktuell arbeiten in der EU etwa 300.000 Menschen in der Stahlindustrie.

Energiekosten treffen Branche stark

In den 1970er-Jahren arbeiteten in der EU noch über eine Million Menschen in der Stahlindustrie. Aktuell (2025) wird die Zahl auf rund 300.000 bis 310.000 geschätzt - mit weiter sinkender Tendenz.

Der Stahl-Aktionsplan der EU

ArcelorMittal zieht sich aus der geplanten grünen Stahlproduktion zurück – "weil man an der Wirtschaftlichkeit" zweifle, so Valerie Haller an der Börse: "Ein schlechtes Zeichen."

In die gleiche Richtung geht das Zollsystem, mit dem die EU die Stahlindustrie schützen will. Viele Länder produzieren ihren Stahl aufgrund staatlicher Subventionen unter Marktpreis. So will zum Beispiel China mit Dumpingpreisen den europäischen Markt erobern. Dagegen reagiert Brüssel mit Strafzöllen.