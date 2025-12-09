50.000 neue KI-Tracks pro Tag:Virtuelle Künstler singen sich an die Spitze der US-Charts
von Hannah Lanz, Washington, D.C.
Country-Sänger Breaking Rust generiert monatlich 2,9 Millionen Spotify-Streams. Hinter der rauchigen Stimme steckt jedoch kein echter Sänger, sondern Künstliche Intelligenz.
Ein KI-generierter Sänger namens Breaking Rust mischt seit Mitte Oktober die Country-Szene in den USA auf. Sein Song "Walk My Walk" landete an der Spitze der US-Billboard’s Country Digital Sales Charts. Laut des US-Magazin Billboard ist das kein Einzelfall, zuletzt stürmten mindestens sechs KI-generierte oder KI-unterstützte Künstler die Charts.
Ob Country oder R&B, die künstliche Intelligenz produziert Hits aller Genres. Der Musik-Streaminganbieter Deezer berichtet von 50.000 neuen KI-Songs täglich, die auf der Plattform hochgeladen werden. Digitale Musikacts wie Xania Monet, Enlly Blue oder Velvet Sundown begeistern eine wachsende Fangemeinde auf Social Media.
Wird die KI bald echte Songwriter ablösen?
Breaking Rust erzielte in kurzer Zeit das Doppelte an Streamingzahlen traditioneller Country-Stars. Doch gelingt es dem virtuellen Cowboy auch Hardcore-Country-Fans zu überzeugen?
Jason Palamara, Assistenzprofessor für Musiktechnologie an der Indiana University, bezweifelt dies mit Blick auf die Textpassagen des Songs:
"Beachten Sie die Zeile 'Born this way' in 'Walk my Walk', diese wurde von Lady Gaga übernommen", so Palamara.
Breaking Rust in den sozialen Medien
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Auf Instagram inszeniert sich KI-Country-Sänger Breaking Rust seinen knapp 60.000 Followern mit Slogans wie "Outlaw Country Soul" (dt. rebellische Country-Musik) und "Music for Us" (dt. Musik für uns).
In den Kommentarspalten seiner Reels finden sich gemischte Reaktionen: Von "Höre den Song auf Dauerschleife" bis hin zu "Computer sind keine Künstler, deshalb wird es nie gut sein", ist alles dabei.
Künstler erschaffen eigene KI-Version
Andere KI-Avatare wie beispielsweise Xania Monet würden den Unterschied zwischen KI- und menschengemachten Songtexten verdeutlichen, so Jason Palamara. Geschaffen wurde die Sängerin von Dichterin Telisha "Nikki" Jones. Im September landete ihr Song "How was I supposed to know" auf Platz 1 der R&B Digital Song Sales Charts.
Die persönliche Tiefe der Lyrics lässt den Mensch dahinter erkennen, so Palamara. Dichterin Jones verarbeitet in dem Song das komplizierte Verhältnis zu ihrem Vater, was dem Stück spürbare Echtheit verleiht.
KI-Avatar Xania Monet
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Deezer-Studie: Nur wenige erkennen KI-Stimme
Während viele Instagram-Nutzer die KI-Stimme erst bei genauerem Hinhören bemerkten, klang für Jason Palamara bereits der erste Ton verräterisch:
Laut einer aktuellen Studie des Musik-Streaminganbieters Deezer, gelingt diese Unterscheidung nur drei Prozent der Hörer.
Die Frage bleibt, ob KI-generierte Künstler auf Dauer Fans begeistern können. Josh Antonuccio, Direktor der Fakultät für Medienkunst und Medienwissenschaften an der Ohio University analysiert, dass ein Großteil der Musikfans wohl kein Interesse an nicht-menschlichen Künstlern hätte:
Diese Bindung zum Künstler entstehe vor allem durch die Konzerterlebnisse der Fans, so Antonuccio.
Wie die Musikindustrie reagiert
Sängerinnen wie Dua Lipa, Khelani, SZA und Chloe Bailey fühlen sich durch den KI-Boom einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt und fordern stärkeren Schutz seitens der Streamingunternehmen:
Bislang sei Deezer die einzige Streamingplattform, die KI-generierte Songs als solche kennzeichne, so Josh Antonuccio. Für den Experten müssten große Streamingplattformen wie Spotify hier dringend nachziehen.
Mehr zum Thema Popkultur
Liedermacher und Deutschrapper:Warum Haftbefehl-Fans jetzt Reinhard Mey liebenmit Video17:39
Superstar mit Geschäftssinn:Wie Rihanna ein Milliarden-Imperium aufbautevon Bettina Blaß
Genie im Größenwahn:Kanye West: Ein entzauberter Rappervon Bettina Blaßmit Video44:04
Solo-Künstler erfolgreicher:Warum Bands kaum noch große Hits landen
Mehr zum Thema Künstliche Intelligenz
Gema klagt gegen OpenAI:Gericht stärkt Kunstschaffende gegen KIvon Anna-Lena Frosch und Daniel Heymannmit Video1:30
Künstliche Intelligenz statt Arztbesuch:Können KI-Chatbots den Gang zum Arzt ersetzen?von Anja Braunwarthmit Video4:55
- Analyse
Chip-Gigant stützt Weltbörsen:Starke Nvidia-Zahlen: Die KI-Blase platzt (noch) nichtvon Dennis Bergermit Video1:19
Zwischen Innovation und Übertreibung:Sind die Sorgen vor einer KI-Blase berechtigt?von Felix Bernhard