Hits wie "Umbrella" machten Rihanna weltberühmt. Doch sie ist mehr als eine Musikerin: Mit Fenty gründete sie eine Milliardenmarke und revolutionierte nicht nur den Kosmetikmarkt.

Als Robyn Rihanna Fenty 2005 als 17-jährige Newcomerin mit "Pon de Replay" die Charts eroberte, konnte niemand ahnen, dass sie einmal ein milliardenschweres Imperium aufbauen würde. Heute ist die auf der Karibikinsel Barbados geborene Musikerin nicht nur eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten: Sie ist auch eine geschäftstüchtige Unternehmerin mit einem geschätzten Vermögen von rund 1,7 Milliarden US-Dollar, wie in der ZDFinfo-Dokumentation "The True Story of Rihanna" zu sehen ist.

Mit acht Studioalben, neun Grammys und mehr als 250 Millionen verkauften Tonträgern etablierte sich Rihanna als globale Pop-Ikone. Das Album "Good Girl Gone Bad" aus dem Jahr 2007 mit dem Hit "Umbrella" markierte ihren internationalen Durchbruch. Sie führte damit 2007 die US-Billboard Hot 100 Charts an und landete auch in Deutschland auf Platz eins der Charts.

Ausgefallene Looks von Rihanna beeindrucken Modewelt

2011 wurde sie das Gesicht von Emporio Armani - nicht ganz verwunderlich: Die Modewelt sprach schon seit 2007 über ihre immer ausgefalleneren Looks. 2013 wurde für sie ein Traum wahr: Sie präsentierte ihre erste eigene Kollektion für River Island auf der London Fashion Week.

Nur ein Jahr später gewann sie den CFDA Fashion Icon Award. Zur Preisverleihung trug sie ein durchsichtiges Kleid, besetzt mit 230.000 Kristallen. 20 Schneiderinnen und Schneider arbeiteten an dem freizügigen "Naked Dress" - sieben Tage lang. 2015 schließlich wurde sie als erste Woman of Color das Gesicht von Dior.

Rihannas Geschäftssinn: Marktlücken erkennen

Was Rihanna von vielen anderen unterscheidet, ist ihr Gespür für Marktlücken. Als sie 2017 "Fenty Beauty" lancierte, revolutionierte sie den Kosmetikmarkt mit verschiedenen Make-up-Tönen.

Mir ist schon immer klar gewesen, dass im Make-up-Angebot etwas fehlt. Vor allem für Women of Color oder Frauen, die sehr blass sind. „ Rihanna, Sängerin und Unternehmerin

Im ersten Monat erreichten Fenty-Beauty-Videos 132 Millionen Views auf YouTube, und 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 420 Millionen US-Dollar.

Stiftung von Rihanna investiert in Klimaprojekte

2017 bekam Rihanna zusätzlich zu ihren wirtschaftlichen und musikalischen Erfolgen eine weitere Auszeichnung: Die Universität Harvard ehrte sie als "Humanitarian of the Year". Denn mit ihrer 2012 gegründeten "Clara Lionel Foundation" investiert sie in Klimaprojekte in der Karibik und den USA. Mit einer Spende von 1,7 Millionen US-Dollar ließ die Stiftung zudem das Queen Elizabeth Krankenhaus in Barbados neu ausstatten. 2018 wurde sie zur Botschafterin Barbados' ernannt, später sogar zur Nationalheldin von Barbados.

Rihannas Unternehmen wächst: Dessous als neuen Geschäftszweig

Doch auch als Unternehmerin legte Rihanna nach: Mit "Savage x Fenty" brachte sie 2018 eine Dessous-Linie auf den Markt.

Ich möchte wachsen, etwas erschaffen, mich weiterentwickeln, größer, besser werden. Kreativ sein und Neues ausprobieren. „ Rihanna, Unternehmerin

Auftritt beim Super Bowl mit Babybauch

2023 machte Rihanna wieder als Musikerin auf sich aufmerksam: Im Februar performte sie ihre größten Hits bei der Super-Bowl-Halbzeitshow - mit Babybauch. Im August 2023 brachte die damals 35-Jährige ihr zweites Kind zur Welt. Ihr erstes Kind wurde im Mai 2022 geboren. Im Mai 2025 gab Rihanna bekannt, dass sie zum dritten Mal schwanger ist.

Heute ist Rihanna nicht mehr nur eine Sängerin mit Nebenprojekten, sondern eine einflussreiche Unternehmerin. Ihr Weg von der Teenagerin aus der Karibik zur Milliardärin ist jedoch noch lange nicht zu Ende. Sie soll an einem neuen Studioalbum arbeiten.