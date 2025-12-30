Update am Abend: Das Geld kleiner Leute und großer Parteien

Guten Abend,

Familienpapiere, der Schmuck der Mutter, das Ersparte: Der Inhalt der Schließfächer in der Sparkasse in Gelsenkirchen Buer dürfte sich bisher wenig von dem anderer Banken unterschieden haben. Doch im Gegensatz zu anderen Schließfächern, sind die in Buer jetzt leer, von Einbrechern geknackt, der Inhalt ist weg. Die Polizei spricht von Tausenden betroffenen Bankfächern, es soll Schäden im "zweistelligen Millionenbereich" gegeben haben.

Ein Schock für die Kunden der Bank. Viele von ihnen haben sich heute vor der weiterhin geschlossenen Filiale versammelt. Sie wollen wissen, ob sie betroffen sind, was weggekommen ist. Ihre wütenden Rufe "Wir wollen rein" vermischen sich mit blechernen Durchsagen. Die Sparkasse habe keine Informationen, es werde ein Onlineportal zur Verfügung gestellt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass auch Ihr Fach betroffen ist, ist sehr hoch. Sie müssen leider davon ausgehen, dass auch Ihr Fach aufgebrochen wurde. „ Information auf der Website der Sparkasse Gelesenkirchen

Die Bank verweist auf den Versicherungsschutz. Grundsätzlich sei jedes Schließfach mit 10.300 Euro versichert. Was in den Fächern gelagert war, wissen aber nur Kunden und Kundinnen. Die Bank will nun nach und nach alle einzeln kontaktieren.

Den Menschen vor der Sparkasse reicht das nicht. Die Ungewissheit setzt ihnen zu. Mehrere Menschen stürmen an Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma vorbei in den Vorraum der Sparkasse, die Polizei rückt an. Es kommt zu tumultartigen Szenen.

Den Stand der Ermittlungen haben meine Kollegen hier zusammengefasst:

Was für die Menschen in Buer möglicherweise ihre finanzielle Basis war, ist für Deutschlands Großspender oft nur ein Klacks. Mitunter schwindelerregende Summen haben Unternehmen und reiche Menschen auch in diesem Jahr an Parteien in Deutschland überwiesen.

Die Tabelle zeigt ein überraschendes Detail: Nach CDU und AfD hat die FDP die meisten Spenden bekommen - dabei sind die Liberalen nichtmal mehr im Bundestag vertreten. Ein bisschen wird sich die Tabelle allerdings noch verändern - Spenden unter 35.000 Euro müssen erst später gemeldet werden.

Die größte Einzelspende ging in diesem Jahr wohl an die AfD - ob damit aber alles richtig gelaufen ist, wird noch geklärt. Als Spender gibt die AfD den ehemaligen FPÖ-Funktionär Gerhard Dingler an. Der könnte aber auch nur Mittelsmann gewesen sein - was dann aber nicht legal wäre.

Mein Kollege in Berlin, Johannes Lieber, erklärt hier, was die Motive von Großspendern sein könnten und was die Summen für die Parteien bedeuten:

Und nochmal geht es heute ums Geld: Frank Bethmann von der ZDF-Redaktion Wirtschaft und Finanzen hat sich die Debatte um eine zu hohe Steuerlast genauer angeschaut. Die nimmt zunehmend an Fahrt auf, seitdem eine Reihe an Entlastungen auf der politischen Agenda steht.

Unter denen, die deutliche Steuersenkungen fordern, sind auch viele Familienunternehmen in Deutschland. Das ist an sich nicht sonderlich überraschend - eine weitere Forderung dieser Unternehmen ist es aber schon. Mehr als 80 Prozent von ihnen beklagen nämlich auch die Abgabenlast ihrer Mitarbeiter. Das zeigt der neue "Jahresmonitor" der Stiftung Familienunternehmen, eine jährliche Umfrage bei 1.700 überwiegend Familienunternehmen aller Größen und Branchen, durchgeführt vom Ifo-Institut.

Es sind gerade auch die hohen Steuern auf Arbeit, die beide Seiten lähmen und ihnen die Freude an der Leistung nehmen. „ Rainer Kirchdörfer, Stiftung Familienunternehmen

Tatsächlich liegt Deutschland in Sachen Steuerbelastung höher als im OECD-Durchschnitt. Das will Schwarz-Rot jetzt ändern. Warum es aber auch an dieser Entscheidung Kritik gibt, lesen Sie hier:

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Was wir zum angeblichen Angriff auf Putins Waldai-Residenz wissen: Russland wirft der Ukraine einen massiven Drohnenangriff auf Putins Waldai-Residenz vor - doch für die schwere Anschuldigung fehlen jegliche Belege.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was darüber hinaus wichtig ist

Trump droht Iran: Eine Drohung Richtung Iran und scharfe Worte Richtung Hamas - US-Präsident Donald Trump sichert Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bei ihrem Treffen Unterstützung zu.

Was 2025 teurer wurde und was billiger: Lebensmittel wie Butter und Weintrauben sind 2025 günstiger geworden, während etwa Sauerkirschen und Schokolade nun mehr kosten.



Die größten Preissprünge des Jahres im Überblick

Klimawandel macht Extremwetter wahrscheinlicher: Überschwemmungen, Hitzewellen, Stürme: Eine neue Studie zeigt, wie der Klimawandel Extremwetter weltweit verstärkt und solche Ereignisse wahrscheinlicher macht.

Der sportliche Tag

Vierschanzentournee: In Oberstdorf ist der zweitplatzierte Timi Zajc aus Slowenien wegen seines Anzugs disqualifiziert worden - und so wurde der Deutsche Felix Hoffmann Dritter. Wir beleuchten die Kontroverse beim Start dieser 74. Vierschanzentournee.

Wer auch in der Winterpause nochmal Bundesliga-Vibes braucht: Hier gibt es die schönsten Tore vor der Winterpause:

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/iStock

Sophia hat Emilia ausgestochen und sich zu Noah an die Spitze gesellt. Leo darf auch mal mitmischen - aber ob das etwas mit dem neuen Papst zu tun hat, ist unklar. Die beliebtesten Vornamen des Jahres sind jedenfalls draußen. Hier erfahren Sie mehr darüber - zum Beispiel was die beliebtesten Namen der vergangenen hundert Jahre waren (Video):

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Die Menschen in den Niederlanden verabschieden sich zu Silvester vom Jahr 2025 - und von der Böllerei. Das Parlament hat ein Verbot ab kommendem Jahr beschlossen. Morgen aber könnte es nochmal richtig knallen.

Zahl des Tages

9

Etwa vier Millionen Haushalte in Deutschland beschäftigen ihre Haushaltshilfe in Schwarzarbeit. So sind neun von zehn Arbeitskräften in diesem Bereich nicht sozialversichert und Milliardenumsätze bleiben unversteuert.

Gesagt

Kinder zahlen den höchsten Preis für Konflikte, die sie nicht verursacht haben. „ Christian Schneider, Unicef Deutschland

Hunger, Gewalt, Krieg, Krankheit und keine Grundversorgung: Nie zuvor sind so viele Kinder in Krisen- und Konfliktgebieten aufgewachsen wie heute - so die düstere Bilanz des Kinderhilfswerks Unicef für 2025. "Fast jedes fünfte Kind und damit fast doppelt so viele wie Mitte der 1990er Jahre" sind betroffen, teilte die UN-Hilfsorganisation mit.

So wird das Wetter morgen

Zu Silvester gibt es im Südwesten und an den Alpen viel Sonne. Sonst dominieren die Wolken und in einem breiten Streifen von der Nordsee über das Erzgebirge bis nach Niederbayern schneit und regnet es. Dabei kann es sehr glatt werden. Die Höchsttemperatur liegt zwischen minus zwei und plus sieben Grad.

Ungemütliches Wetter an Silvester

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

