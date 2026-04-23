Update am Morgen: Die Nach-Orban-Ordnung formt sich

Guten Morgen,

es könnte das Ende einer Ära werden. Wenn heute Abend die Staats- und Regierungschefs der EU in Zypern zusammenkommen, wird erstmals seit 16 Jahren ihr Haupt-Blockierer nicht mehr mit am Tisch sitzen. Dass Viktor Orbans Abwesenheit mehr als nur ein Symbol ist, wurde schon gestern deutlich.

Plötzlich geht, was lange nicht ging: Nach Monaten der Blockade erteilten die 27 EU-Länder die Freigabe für einen dringend benötigten 90-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine und das nächste Sanktionspaket für Russland. Orbans scheidende Regierung gibt ihren Widerstand auf.

Die EU-Staaten haben das 90-Milliarden-Euro-Paket für die Ukraine freigegeben. "Jetzt kann es sehr schnell gehen, dann fließt das Geld an die Ukraine“, so ZDF-Korrespondent Andreas Stamm. 22.04.2026 | 3:14 min

Mag Orban auch gehen, ein paar Freunde der russlandfreundlichen EU-Blockade bleiben beziehungsweise kommen. Der slowakische Präsident Robert Fico und der tschechische Regierungschef Andrej Babis sprangen Orban mit prorussischen Volten gerne zur Seite.

Bulgariens designierter Regierungschef Rumen Radew will mit Putin in Dialog treten, und in Slowenien könnte der Orban-Freund Janez Jansa zurück an die Macht kommen. Ob sie - einzeln oder zusammen - die Orban-Lücke füllen, werden die nächsten Monate zeigen.

Peter Magyar wird nach seinem Wahlsieg über Viktor Orban neuer Ministerpräsident Ungarns. ZDF-Europa-Korrespondent Ulf Röller über die Erwartungen der EU an die neue ungarische Regierung. 13.04.2026 | 1:23 min

Regierungschefs wechseln, Strukturen bleiben: Das Einstimmigkeitsprinzip in der Außen- und Sicherheitspolitik lähmt die EU seit Jahren. Vor allem Viktor Orban (oft im Tandem mit Polens ehemaliger PiS-Regierung) nutzte diesen Hebel bis hin zur Erpressung. Orbans Abgang wird der Diskussion erneut Auftrieb geben, aber das Einstimmigkeits- in ein Mehrheitsprinzip umzuwandeln, geht nur mit - genau: Einstimmigkeit. Und damit wären wir wieder bei Fico, Babis und Co.

Das Veto war ursprünglich als Versicherung für die kleinen EU-Staaten gedacht, die die großen zwingt, mit ihnen zu verhandeln. In einer EU der zwölf Staaten war das praktikabel, mit der großen Ost-Erweiterung 2004 hat sich die Logik verdreht: Das Einstimmigkeitsprinzip ist zum Hebel für Einzelne geworden, um Entscheidungen zu blockieren, die für 26 Staaten zentral sind. Auch geostrategisch tut sich die EU keinen Gefallen mehr, denn Einstimmigkeit ist das Einfallstor für externe Mächte. Russland, China oder andere EU-Akteure müssen nicht 27 Staaten beeinflussen, einer reicht ja.

Die EU wäre gut beraten, wenn sie das Momentum des Orban-Abgangs nutzt, um institutionell widerstandsfähiger zu werden. Die Nach-Orban-Ordnung muss sich nun formen. Der Gipfel von Zypern könnte ein Beginn sein.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Stefan Leifert, Redaktionsleiter des ZDF heute journal

Was im Iran-Krieg passiert ist

US-Streitkräfte stoppen iranischen Tanker: Wegen des Verdachts des Sanktionsbruchs haben die USA einen sanktionierten Öltanker aus dem Iran gestoppt. Laut ZDF-Recherchen hat die "Tifani" bereits öfter Sanktionen gebrochen.

Irans Präsident signalisiert Offenheit für Verhandlungen: Irans Präsident Massud Peseschkian hat Offenheit für weitere Verhandlungen signalisiert. "Iran hat Dialog und Einigung stets begrüßt und tut dies weiterhin. Vertragsbruch, Blockade und Drohungen bleiben jedoch die Haupthindernisse für echte Verhandlungen", schreibt er auf X.

US-Botschaft rät Amerikanern, den Libanon zu verlassen: Die US-Botschaft in Beirut legt Amerikanerinnen und Amerikanern dringend nahe, den Libanon zu verlassen. "Die Sicherheitslage ist weiterhin komplex und kann sich schnell ändern", teilt die Botschaft in einer Sicherheitswarnung mit. US-Bürgerinnen und Bürger sollten ausreisen, solange es noch kommerzielle Flugverbindungen gebe.

Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite. Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog:

Aktuelle Entwicklungen der Eskalation : Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog US-Präsident Trump hat die Waffenruhe mit Iran verlängert - das Tauziehen um die Straße von Hormus geht weiter. Alle Entwicklungen im Liveblog. Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

USA verteidigen Lockerung von Öl-Sanktionen gegen Russland: US-Finanzminister Scott Bessent hat die Verlängerung der Lockerung von US-Sanktionen für russisches Erdöl verteidigt. Auf die Frage dazu bei einer Anhörung vor einem Senatsausschuss sagt Bessent am Mittwoch, er habe seine Meinung geändert, nachdem er "von mehr als einem Dutzend der ärmsten und energiepolitisch anfälligsten Länder kontaktiert worden" sei.

Erdogan will Gespräche zwischen Kiew und Moskau: Die Türkei bemüht sich nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdogan um eine Wiederbelebung der Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Erdogan habe bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Mittwoch erklärt, sein Land wolle die Staatschefs der Kriegsparteien an einen Tisch bringen, so das türkische Präsidialamt.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

EU-Gipfel in Zypern beschäftigt sich mit den Folgen der Energiekrise / Reza Pahlavi, Sohn des letzten Schahs in Iran, besucht Berlin / Bekanntgabe des Weltpressefotos des Jahres 22.04.2026 | 1:10 min

Schah-Sohn Pahlavi in Berlin: Der iranische Exilpolitiker Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs, ist heute für politische Gespräche in Berlin. Der 60-Jährige will in der Bundespressekonferenz über die aktuelle Lage in Iran sprechen. Monarchistische Gruppen sehen Pahlavi als politischen Anführer der iranischen Opposition.

Israel und Libanon setzen Gespräche fort: Die verfeindeten Nachbarländer kommen heute in Washington zusammen. Das Treffen auf Botschafterebene wird von der libanesischen Botschafterin und dem israelischen Vertreter in Washington wahrgenommen. Die vorherige Begegnung war das erste direkte Gespräch seit Jahrzehnten, bei dem laut US-Angaben "konstruktive Gespräche" über direkte Verhandlungen stattfanden.

70 Jahre Bundesnachrichtendienst: Vor dem Hintergrund einer fundamental veränderten weltweiten Sicherheitslage feiert der BND heute sein 70-jähriges Bestehen. Bei einem Festakt in der Zentrale des deutschen Auslandsgeheimdienstes in Berlin will der für die Geheimdienste zuständige Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) die Hauptrede halten. Auch BND-Präsident Martin Jäger wird bei dem Festakt sprechen.

Sport

Der FC Bayern hat das Finale im DFB-Pokal erreicht - und darf weiter vom Triple träumen. Die Münchner siegten auswärts bei Bayer Leverkusen hochverdient mit 2:0 und fahren im Mai nach Berlin.

Am Mittwochabend haben die Fußballerinnen des FC Bayern vorzeitig den Meisterschafts-Triumph perfekt gemacht. Nach dem 19. Sieg in der Frauen-Bundesliga nacheinander sind die Münchnerinnen bei noch vier ausstehenden Spielen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Bayern zum vierten Mal in Folge Meister : Münchnerinnen machen vorzeitig Bundesliga-Titel klar Die Frauen des FC Bayern haben sich vorzeitig den Meistertitel gesichert. Die Münchnerinnen haben damit zum vierten Mal in Serie die Bundesliga gewonnen. mit Video 6:33

Der VfB Stuttgart träumt indes vom zweiten DFB-Pokal-Triumph nacheinander. Auf dem Weg zurück ins Olympiastadion von Berlin empfängt der Titelverteidiger im Halbfinale den SC Freiburg, der vor vier Jahren zuletzt im Endspiel stand. Um 20.45 Uhr geht es los.

Und die deutsche Schwimmelite präsentiert sich vor der Deutschen Meisterschaft in Bestform. In Berlin geht es um Titel, Rekorde - und die letzten Tickets für die EM. ZDFsportstudio.de überträgt die Wettkämpfe von heute bis Sonntag im Livestream.

Märtens, Gose, Salchow und Co. : Showdown in Berlin: Deutsche Schwimmer in Topform Die deutsche Schwimmelite präsentiert sich vor der DM in Bestform. In Berlin geht es um Titel, Rekorde – und die letzten Tickets für die EM. von Johannes Fischer mit Video 0:53

Zahl des Tages

Laut einer Statistik ziehen junge Menschen in Deutschland im Schnitt mit 24,1 Jahren aus dem Elternhaus aus, früher als viele europäische Altersgenossen. Der EU-weite Durchschnitt lag 2025 bei 26,3 Jahren. Kroaten ziehen mit 31,5 Jahren am spätesten aus. Im Norden Europas ist der Auszugstrend früher.

Quelle: ZDF

Ein (Licht-)Blick zurück

Heute vor 50 Jahren wurde der Palast der Republik in Berlin eröffnet. Täglich kamen bis zu 12.000 Besucher zum mit 800 Millionen Ostmark teuersten Hochbau der DDR. Im Gedächtnis geblieben ist das vor 20 Jahren abgerissene Gebäude aber auch durch sein Beleuchtungskonzept. Dazu gehörten vor allem die im Foyer angebrachten fast 10.000 Kugelleuchten. Sie brachten ihm den Namen "Erichs Lampenladen" ein - in Anspielung auf Staats- und Parteichef Erich Honecker.

Zeitgeschichten, 08.04.2026 um 11:36 Uhr. 06.02.2026 | 14:53 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 22.04.2026 | 1:56 min

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So wird das Wetter heute

Der Tag bringt viel Sonne. Im Norden mischen zeitweise allerdings auch ein paar dichte Wolken mit. Die Luft erwärmt sich auf 14 bis 23 Grad, an der Nordsee bleibt es mit zehn Grad aber deutlich kühler.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld