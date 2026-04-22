  3. Merkliste
  4. Suche
Politik

Sanktionsbruch: US-Militär stoppt iranischen Schattentanker

Verdacht auf Sanktionsbruch:USA stoppen iranischen Tanker: Das sind die Hintergründe

von Arndt Ginzel und Martin Kraushaar

|

US-Streitkräfte haben nach Pentagon-Angaben einen sanktionierten Öltanker aus dem Iran gestoppt. Laut ZDF-Recherchen hat die "Tifani" bereits öfter Sanktionen gebrochen.

US-Präsident Donald Trump spricht im Oval Office des Weißen Hauses.

Die Feuerpause zwischen Iran und den USA ist verlängert worden. Man wolle von Angriffen absehen, bis die Gespräche mit Iran zu einem Ende kommen, so US-Präsident Trump.

22.04.2026 | 1:17 min

Das US-Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben den iranischen Schattentanker "Tifani" auf seiner Fahrt Richtung Südostasien gestoppt. Laut US-Regierung wurde das Schiff in der Nacht auf Dienstag im Golf von Bengalen aufgebracht. Washington wirft dem Tanker vor, iranisches Öl transportiert zu haben.

In der Erklärung heißt es weiter, die USA würden damit fortfahren, "illegale Netzwerke zu zerstören" und Schiffe abzufangen, "die dem Iran helfen". Internationale Gewässer seien dabei "kein Zufluchtsort".

ZDF-Recherche zu iranischem Schattentanker

Das Schiff ist nicht unbekannt. Bereits vor einem Jahr hatte ein ZDF-Team die "Tifani" vor Singapur bei einem sogenannten Ship-to-Ship-Transfer gefilmt, also beim Umladen von Öl von einem Tanker auf einen anderen.

Dabei waren die Namen der Schiffe und selbst die IMO-Nummer abgedeckt, mit der Schiffe eindeutig zu identifizieren sind. Genau solche Methoden gelten als typisch für die iranische Schattenflotte.

Im Vordergurnd sieht man eine umgekippte Tonne, aus der sich eine schwarz-braune Masse ergießt. Im Mittelgrund das Spur-Logo. Im Hintergrund läuft ein großer Frachter.

Der Verdacht wiegt schwer: Eine Berliner Geschäftsfrau wickelt von ihrer Wohnung aus den internationalen Ölhandel für den Iran ab. Der steht in vielen Ländern auf Sanktionslisten.

08.10.2025 | 29:28 min

Verdeckte Umladungen auf offener See

Die damaligen Recherchen führten das ZDF-Team von der Straße von Hormus bis nach Südostasien. Im Zentrum stand ein System, mit dem iranisches Öl trotz Sanktionen weiter auf den Weltmarkt gelangt: Tanker schalten Ortungssignale ab, wechseln Namen, verschleiern Besitzverhältnisse und laden ihre Fracht auf See um. Vor allem die Gewässer vor Malaysia und Singapur gelten seit Jahren als wichtige Drehscheibe dieser Geschäfte.

Nach Angaben des US-Außenministeriums war die "Tifani" schon 2025 auffällig geworden. Das Schiff habe damals vor Singapur bei verdeckten Transfers iranisches Öl übernommen und dabei Positionsdaten verfälscht. Genau dieses Muster hatte das ZDF bereits vor Ort dokumentiert.

Öl-Schmuggel: Spur aus Südostasien nach Berlin

Die ZDF-Recherchen endeten nicht auf See. Dokumente, die dem Team vorlagen, lieferten Hinweise darauf, dass ein Berliner Ölhandelsunternehmen in Geschäfte mit Sanktionsöl aus dem Iran verstrickt gewesen sein könnte.

Zwei Tanker tauschen scheinbar Öl auf internationelen Seegebieten aus.

Iran schmuggelt immer wieder Öl - und umgeht so Sanktionen. Auch eine deutsche Ölhandelsfirma ist scheinbar verwickelt. Wie verwischen Schmuggler die Spuren?

11.10.2025 | 1:26 min

Im Beitrag folgte das ZDF den Spuren eines Netzwerks aus Tarnfirmen, Zwischenhändlern und Tankern, über das iranisches Öl weiter nach China gelangt sein soll. Auch Geschäftsleute aus dem Umfeld der deutschen Firma landeten später auf US-Sanktionslisten.

Die aktuelle Aufbringung der "Tifani" gibt den damaligen Recherchen neue Brisanz. Denn der Fall zeigt, dass die iranische Schattenflotte weiter aktiv ist - und dass jene verdeckten Öltransfers, die das ZDF schon 2025 dokumentiert hatte, aus Sicht der USA Teil eines größeren Netzwerks zur Umgehung von Sanktionen sind.

Quelle: Mit Material von AFP
Über dieses Thema berichtete unter anderem die heute Xpress am 22.04.2026 ab 10:01 Uhr.
Themen
IranStraße von Hormus

Mehr zum Iran-Krieg

  1. Die Halle im Azadi-Sportkomplex in der iranischen Hauptstadt liegt in Trümmern, nachdem eine Reihe von Angriffen der USA und Israels die Anlage zerstört hat
    Liveblog

    Aktuelle Entwicklungen der Eskalation:Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog

  2. Flugzeugträger Abraham Lincoln

    Verdacht auf Sanktionsbruch:USA stoppen iranischen Tanker: Das sind die Hintergründe

    von Arndt Ginzel und Martin Kraushaar
    mit Video1:17
  3. Satellitenaufnahme des Persischen Golfs

    Britische Seehandelsaufsicht:Behörde: Frachter melden Beschuss in Straße von Hormus

    mit Video1:59
  4. US-Präsident Donald Trump spricht im Oval Office des Weißen Hauses.

    Iran-Krieg:Waffenruhe zwischen Iran und USA verlängert

    Video1:17
  5. Markus Lanz, Jürgen Hardt, Kristin Helberg

    Kerosin-Debatte bei "Lanz":CDU-Politiker Hardt: Wohl kein Problem bei Flug nach Mallorca

    von Bernd Bachran
    mit Video13:07
  6. USA: Washington: Nachdem die USA ein iranisches Schiff angegriffen haben, stehen die Chancen für weitere Verhandlungen schlecht. Zu sehen ist US-Präsident Donald Trump.

    Kurz vor Ablauf der Feuerpause:Trump: Waffenruhe mit Iran wird verlängert

    mit Video1:52
  7. SGS-Bates-Leifert

    Nachrichten | heute journal update:"Trump steht unter Druck"

    Video1:53
  8. Sicherheitskräfte an einem Kontrollpunk in der Roten Zone von Islamabad vor Gesprächen USA–Iran, aufgenommen am 21.04.2026

    Mögliche Gespräche in Pakistan:Iran: Teilnahme an Verhandlungen weiterhin offen

    mit Video0:23
  9. Julia Duchrow, Generalsekretärin der deutschen Amnesty-Sektion, stellt den neuen Lagebericht zur weltweiten Situation der Menschenrechte vor.

    Nachrichten | heute:Menschenrechte in der Krise

    von Hansjürgen Piel
    Video1:29
  10. Polizeibeamte stehen an einem Kontrollpunkt auf einer verbarrikadierten Straße Wache, um die Sicherheit vor der zweiten Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran zu gewährleisten, in Islamabad, Pakistan.

    Verhandlungen stocken weiter:Waffenruhe in Iran kurz vor Ablauf

    Video0:23
  11. Tankfahrzeug mit Kerosin

    Folgen des Iran-Kriegs:Experte: Kerosinmangel könnte Sommerurlaub gefährden

    mit Video13:07
  12. Weißes Haus in Washington

    Menschenrechte:Amnesty: USA verstoßen gegen Völkerrecht

    mit Video1:35
  13. Pressekonferenz mit Vertreter des Iranischen Regimes

    Nachrichten | heute journal update:Machtkampf in der Straße von Hormus

    von M. Scholl / T. Gonsior
    Video1:49
  14. Schaltgespräch Schindler-Leifert

    Nachrichten | heute journal update:"Iran spielt ein ziemlich hohes Spiel"

    Video4:16
  15. sgs bates gaa

    Nachrichten | heute journal:"Trump steht innenpolitisch unter Druck"

    Video2:24
  16. Ein Polizeibeamter geht vor einem Medienzentrum an einer Plakatwand zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran vorbei.

    Nachrichten | heute journal:Werden USA und Iran wieder verhandeln?

    von Christian Kirsch
    Video1:28
  17. Elif Tanto von der Verbraucherzentrale

    Kosten durch Kerosin-Krise:Verbraucherschützerin über Urlauber-Rechte

    Video8:20