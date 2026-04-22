Straße von Hormus: Zwei Frachter melden Beschuss

Nach britischen Angaben ist ein Containerschiff in der Straße von Hormus durch iranischen Beschuss schwer beschädigt worden. Auch ein weiterer Frachter sei angegriffen worden.

Die Feuerpause zwischen Iran und den USA ist verlängert worden. Man wolle von Angriffen absehen, bis die Gespräche mit Iran zu einem Ende kommen, so US-Präsident Trump. 22.04.2026 | 1:17 min

In der Straße von Hormus ist nach britischen Angaben ein Containerschiff unter Beschuss geraten. Ein Schnellboot der iranischen Revolutionsgarden soll sich dem Frachter genähert und ihn beschossen haben, teilte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) mit. Sie habe einen entsprechenden Bericht des Kapitäns erhalten.

Demnach sei der Frachter am Mittwochmorgen ohne vorherige Funkwarnung angegriffen worden, erklärte die Seehandelsaufsicht der britischen Marine. Die Brücke des Schiffes habe "schwere Schäden" erlitten, die Besatzung sei jedoch "unversehrt" und in Sicherheit. Zu dem Vorfall kam es der UKMTO zufolge 15 Seemeilen nordöstlich von Oman.

War Durchfahrt genehmigt?

Nach Angaben der Sicherheitsfirma Vanguard Tech handelt es sich um ein unter liberianischer Flagge fahrendes Schiff. Dem Frachter sei demnach "die Durchfahrt durch die Straße von Hormus genehmigt worden". Iranische Medien hingegen melden, das Schiff habe "Warnungen der iranischen Streitkräfte ignoriert". Die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars bezeichnete den Angriff als rechtmäßige Durchsetzung der Kontrolle Irans über die Straße von Hormus.

Kurz nach dem ersten Angriff meldete die UKMTO den Beschuss eines weiteren Frachtschiffs. Es sei am Mittwoch aus einem iranischen Hafen ausgelaufen und nach Angaben des Kapitäns rund acht Seemeilen westlich der iranischen Küste "auf See gestoppt" worden. Durch wen geschossen wurde, ist nicht bekannt.

In der Meerenge kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen. Bereits am Samstag hatten die Revolutionsgarden nach UKMTO-Angaben auf mindestens einen Öltanker in der Region geschossen.

Der deutsche Außenminister Wadephul rief Iran dazu auf, die Verhandlungen mit den USA fortzusetzen. Zugleich kritisierte er die Blockade der Straße von Hormus. 21.04.2026 | 0:11 min

Iran hatte mit Angriffen gedroht

Mit Attacken und Drohungen hat Iran die Schifffahrt in der Straße von Hormus nahezu zum Erliegen gebracht, was zu einem drastischen Anstieg der Ölpreise und erheblichen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft geführt hat. Die USA wiederum blockieren iranische Häfen. Irans Armeeführung drohte deswegen wiederholt mit weiteren Angriffen auf Schiffe in der Straße von Hormus.

Die Lage in den Gewässern ist auch nach der von US-Präsident Donald Trump verkündeten Verlängerung der Waffenruhe unverändert. Unter normalen Bedingungen werden rund 20 Prozent der weltweiten Öl- und Erdgaslieferungen über die Straße von Hormus verschifft.

Grafikvideo zur Bedeutung der Meerenge 18.06.2025 | 1:13 min

Quelle: Reuters, dpa, AFP, AP