Update am Abend: Kanzler-Diplomatie und US-Pathos in Davos

auch heute wieder kein Vorbeikommen an Trump und dem Weltwirtschaftsforum im frostigen Davos in der Schweiz, wo es Tag für Tag recht heiß hergeht. Was war heute los?

Merz' diplomatischer Konter: "Hart in der Sache, konziliant im Ton - die Antwort von Friedrich Merz auf Donald Trump war eindeutig und diplomatisch", analysiert ZDF-Hauptstadtkorrespondent Mathis Feldhoff. Friedrich Merz hielt am Morgen auf dem Weltwirtschaftsforum eine rund 22-minütige Rede, in der er es schaffte, den Namen "Trump" tatsächlich nur zwei Mal zu nennen.

Die Rede von Kanzler Merz in Davos in voller Länge 22.01.2026 | 22:01 min

Alle Entwicklungen finden Sie auf unserer Themenseite zu Donald Trump und jederzeit in unserem Liveblog zum Streit um Grönland.

Wir werden Frieden in der Welt haben - und das wird einfach großartig sein! „ Donald Trump

So ruft es der US-Präsident von der Bühne. Mit Vertretern von gut einem Dutzend Ländern hat er heute seinen umstrittenen "Friedensrat" besiegelt. Wer unterzeichnet hat, ist bezeichnend: Aserbaidschan und Armenien, Bahrain und Pakistan, Jordanien und Indonesien. Aus der EU sind es nur Bulgarien und Ungarn. Der große Rest aus Nato und EU, Japan, Südkorea oder Australien fehlt.

Auch Deutschland ist nicht dabei. Die UN seien für die Bundesregierung jene Friedensorganisation auf internationaler Ebene, die sie unterstütze "und auf die wir unsere Bemühungen konzentrieren", stellt Außenminister Johann Wadephul klar.

Trump trifft Selenskyj: Der US-amerikanische und der ukrainische Präsident sind abermals aufeinandergetroffen, um über den Ukraine-Krieg beziehungsweise dessen lange ersehntes Ende zu sprechen. "Dieser Krieg muss enden", sagte Trump auf die Frage nach einer Botschaft an Putin. Das Treffen mit Selenskyj sei "gut" gewesen, fügte er hinzu. Auch Selenskyj bezeichnete das Treffen als produktiv.

Schon morgen soll es in Sachen Friedensbemühungen weitergehen. Nach Angaben Selenskyjs kommen Vertreter der Ukraine und Russlands in Abu Dhabi mit einer US-Delegation zusammen.

22.01.2026 | 4:45 min

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Kalter Winter trifft Ukraine sehr hart: Die vergangenen Winter in der Ukraine waren relativ mild, doch dieser ist anders. Russland setzt auf die Zerstörung der Energieinfrastruktur, die Kämpfe in Pokrowsk dauern an. Die Militäranalyse.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Im Livestream

ZDFheute live blickt auf die Frage, was der Grönland-Streit für die Ukraine bedeutet. Mit dabei: Militärexperte Christian Mölling und die ZDF-Korrespondenten Armin Coerper aus Moskau und Henner Hebestreit aus Kiew. Live ab 19:30 Uhr.

Nachrichten : ZDFheute live ZDFheute live berichtet bei wichtigen Nachrichtenlagen von vor Ort, diskutiert aktuelle Themen und beantwortet deine Fragen und Kommentare.

Was darüber hinaus wichtig ist

Grüne gegen Grüne - Partei streitet über Mercosur-Abkommen: Die Grünen im Europaparlament stimmen de facto dafür, das Freihandelsabkommen Mercosur auf Eis zu legen, auch mit Rechten. Die Empörung ist riesig - auch in den eigenen Reihen.

Oscar-Nominierungen bekannt gegeben: Der Vampir-Horrorfilm "Blood & Sinners" hat mit 16 Kategorien einen neuen Rekord für die meisten Oscar-Nominierungen aller Zeiten aufgestellt. Bei der Verkündung der Nominierten für die Mitte März stattfindende Oscar-Gala wurde der Film am Donnerstag in fast allen Kategorien aufgelistet.

22.01.2026 | 0:28 min

Weitere Schlagzeilen

Handball EM

Deutschlands Handballer sind mit einem Sieg in die Hauptrunde der Europameisterschaft gestartet. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason kam zum Auftakt der zweiten Turnierphase gegen Portugal zu einem 32:30 (11:11). Am Samstag geht es für Deutschland nun gegen Norwegen weiter.

Nach dem Spiel der deutschen Mannschaft steht heute Abend die Partie zwischen Spanien und Norwegen im Fokus: ab 18 Uhr im ZDF-Livestream.

Zahlen und Fakten zu allen Partien außerdem im Liveticker:

Grafik des Tages

22.01.2026 | 1:47 min

Später, sicherer, informierter - junge Menschen erleben ihr erstes Mal heutzutage viel bewusster. Aktuelle Daten zeigen: Verhütung spielt eine immer größere Rolle.

Ein Lichtblick

21.01.2026 | 0:26 min

Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt: Forscher haben auf Sulawesi in Indonesien eine Abbildung entdeckt, die mindestens 67.800 Jahre alt sein soll - und damit mindestens 1.100 Jahre älter als bisher bekannte Malereien.

Zahl des Tages

3.245

Die Pflege im Heim wird immer teurer. Im ersten Jahr in der Einrichtung müssen Pflegebedürftige im bundesweiten Schnitt nun 3.245 Euro im Monat aus eigener Tasche zahlen, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen mit Stand zum 1. Januar ergab.

22.01.2026 | 1:50 min

