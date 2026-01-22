Handball-EM: DHB-Team mit Traumstart in die EM-Hauptrunde

31′ Weiter geht's!

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Nach einer äußerst temporeichen und intensiven ersten Halbzeit geht es mit einem 16:16 in die Kabinen. Die Spanier kamen etwas besser in die Partie als der Gegner. Norwegens Abwehr stand zu Beginn nicht so stabil, wurde aber mit zunehmender Spieldauer besser. Nach einigen spanischen Ballverlusten, auf die Norwegen mit Tempogegenstößen antwortete, glichen die Skandinavier aus und sorgten für eine ausgeglichene Begegnung. Zwischendurch ging es in hohem Tempo hin und her und das Spiel wurde teilweise ziemlich hektisch. Wir freuen uns auf eine ebenso spannende zweite Halbzeit. Bis gleich!

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Jonas Wille nimmt die Auszeit. Der Trainer will vielleicht auch etwas Ruhe in die zuletzt hektische Begegnung bringen und mit einer Führung in die Pause gehen.

30′ Tor für Spanien, 16:16 durch Víctor Romero Holguín

Der Kreisläufer wird im richtigen Moment angespielt, dreht sich und haut den Ball in die rechte Ecke!

29′ Tor für Norwegen, 15:16 durch Tobias Grøndahl



28′ Tor für Spanien, 15:15 durch Aleix Gómez

Ausgleich! Der Mann vom FC Barcelona wirft den Ball in die rechte Ecke und trifft!

27′ Tor für Spanien, 14:15 durch Daniel Fernández



27′ Jetzt wird es teilweise etwas zu wild. Auf der einen Seite begeht Anderson ein Stürmerfoul, auf der Gegenseite verpasst Gurri mit seinem Wurf, weil er nur den linken Pfosten trifft.

26′ Alex Dujshebaev mit dem nächsten Fehlwurf. Norwegen kann jetzt den Vorsprung auf drei Tore erhöhen!

25′ Die spanische Mannschaft nimmt die Auszeit. Sie tun sich aktuell gegen die gut stehende norwegische Abwehr etwas schwer und finden nicht immer Lösungen. Das lief in der Anfangsphase der Partie noch besser.

25′ Tor für Norwegen, 13:15 durch Kevin Gulliksen

Spanien nimmt den Torwart raus, verliert vorne den Ball und dann kann Gulliksen ins leere Tor werfen.

24′ Tor für Norwegen, 13:14 durch August Pedersen

Norwegen führt! Der Mann von der TSV Hannover-Burgdorf läuft von Linksaußen ein und trifft!

23′ 2 Minuten für Kauldi Odriozola (Spanien)



23′ Gulliksen setzt sich auf Rechtsaußen durch, trifft dann aber nur die Latte. Hier ist aktuell jede Menge Tempo im Spiel und es geht hin und her.

22′ Tor für Norwegen, 13:13 durch Martin Hernes Hovde



22′ Tor für Spanien, 13:12 durch Alex Dujshebaev



21′ Tor für Norwegen, 12:12 durch August Pedersen

Nach einem missglückten Wurf der Spanier machen die Skandinavier das Spiel schnell und Pedersen erzielt das Tor.

20′ Tor für Norwegen, 12:11 durch August Pedersen

Sagosen wieder mit dem Anspiel auf Linksaußen Pedersen und der verkürzt!

19′ Tor für Spanien, 12:10 durch Ian Barrufet Torrebejano



19′ Tor für Spanien, 11:10 durch Alex Dujshebaev



18′ 7-Meter verworfen von August Pedersen (Norwegen)Der Ball knallt an den linken Pfosten und der Abpraller landet bei Spanien!

17′ Tor für Spanien, 10:10 durch Víctor Romero Holguín

Schönes Anspiel an den Kreis und dann bleibt Víctor Romero Holguín eiskalt.

17′ Tor für Norwegen, 9:10 durch Patrick Helland Anderson

Erneute Führung für die Norweger! Der Torschütze schnappt sich einen Abpraller und netzt ein!

16′ Tor für Spanien, 9:9 durch Kauldi Odriozola



16′ Tor für Norwegen, 8:9 durch Simen Ulstad Lyse



15′ Tor für Spanien, 8:8 durch Jan Gurri Aregay



15′ Tor für Norwegen, 7:8 durch Thomas Solstad



14′ Die Norweger machen es defensiv seit einigen Minuten besser als noch zu Beginn. Die Mannschaft von Jonas Wille wirkt griffiger und kommt immer mal wieder zu Tempogegenstößen.

15′ 2 Minuten für Antonio Serradilla (Spanien)



13′ Tor für Norwegen, 7:7 durch August Pedersen

Schön gespielt! Sagosen legt den Ball links raus und Pedersen trifft ins Tor!

13′ Tor für Spanien, 7:6 durch Kauldi Odriozola



12′ Tor für Norwegen, 6:6 durch Patrick Helland Anderson



12′ Tor für Spanien, 6:5 durch Ian Barrufet Torrebejano



11′ Tor für Norwegen, 5:5 durch Kevin Gulliksen

Ausgleich! Nach einer Parade spielt der Torhüter einen langen Ball auf den Torschützen, der cool bleibt und trifft.

10′ Tor für Norwegen, 5:4 durch August Pedersen



10′ Tor für Spanien, 5:3 durch Jan Gurri Aregay



10′ Tor für Norwegen, 4:3 durch Sander Sagosen



9′ Spanien verteidigt mutig und teilweise ziemlich offen. Die Norweger wirken verunsichert und finden keine Lösungen.

8′ Tor für Spanien, 4:2 durch Aleix Gómez

Spanien erhöht den Vorsprung auf zwei Tore! Aleix Gómez bleibt von der 7-Meter-Linie souverän und verwandelt auch den dritten.

8′ Tor für Spanien, 3:2 durch Abel Serdio



7′ Sagosen begeht ein Offensivfoul und Spanien bekommt den Ball.

6′ Tor für Spanien, 2:2 durch Aleix Gómez

Zweiter Versuch, zweiter Treffer! Wieder entscheidet er sich beim 7-Meter für die rechte Ecke und trifft.

5′ Tor für Norwegen, 1:2 durch August Pedersen

Einen Tempogegenstoß schließt Pedersen zur Führung ab!

3′ Tor für Spanien, 1:1 durch Aleix Gómez

Eiskalt verwandelt. Per Aufsetzer in die rechte Ecke gleicht der Mann vom FC Barcelona aus.

2′ Tor für Norwegen, 0:1 durch Patrick Helland Anderson

Klasse Abschluss! Er wirft den Ball stramm aus halbrechter Position in die linke Ecke.

2′ Tarrafeta versucht es aus dem zentralen Rückraum, aber wirft knapp rechts vorbei.

1′ Los geht's!

1′ Spielbeginn

Das letzte Aufeinandertreffen fand auf den Tag genau vor einem Jahr statt. Bei der Weltmeisterschaft 2025 setzte sich Norwegen mit 25:24 gegen Spanien durch, allerdings schieden beide Teams aus und schafften es nicht in die K.O.-Phase.

Bei den Norwegern verlief die Gruppenphase ähnlich. Nach einem klaren 39:22-Sieg gegen die Ukraine setzte sich die norwegische Mannschaft mit 29:25 gegen Tschechien durch. Im letzten Vorrundenspiel unterlagen die Skandinavier Frankreich in einem torreichen Spiel mit 34:38. Damit nimmt auch Norwegen keinen Punkt mit in die Hauptrunde.

Was war das für eine spannende Gruppe der Spanier! Nach den ersten beiden Spieltagen konnten noch drei Teams in die Hauptrunde einziehen. Die Spanier gewannen ihre ersten beiden Spiele gegen Serbien (29:27) und Österreich (30:25). Am letzten Spieltag unterlag das Team von Jordi Ribera Deutschland mit 32:34, wodurch der Europameister von 2018 und 2020 als Zweiter in die Hauptrunde einzog.

Guten Abend und herzlich willkommen in Herning zum 1. Hauptrunden-Spieltag der Handball-Europameisterschaft 2026 und der Partie zwischen Spanien und Norwegen. Um 18 Uhr geht’s los.

60′ Fazit:

Der Traum lebt! Deutschland gewinnt einen packenden Krimi gegen Portugal und macht mit dem 32:30-Erfolg einen ersten Schritt in Richtung Halbfinale. Die Partie startete allerdings durchaus zäh, beide Seiten stellten hervorragende Abwehrreihen mit starken Torhütern, der Respekt war groß. So häuften sich die Fehlwürfe und technischen Fehler, viele Tore bis zum 11:11 zur Pause fielen über das Tempospiel. In der zweiten Hälfte profitierte die DHB-Auswahl von einem bockstarken Miro Schluroff, der sieben wichtige Tore beisteuerte. Und auch weil Keeper Andreas Wolff bis weit in die zweite Hälfte eine überragende Leistung zeigte, blieb das Adlerteam stets in Front. Es entwickelte sich eine hochspannende Schlussphase, mit viel Tempo und deutlich verbesserten Abschlüssen legte Team D vor, die Tugas zogen nach. Fast jeder Wurf war ein Treffer, die Portugiesen ließen nicht locker, doch am Ende hatte die Bundestruppe den längeren Atem und hielt, auch Dank dreier später Tore von Usincs dem Druck stand. Ein großer Wermutstropfen könnte noch die rote Karte gegen Kapitän Johannes Golla werden, hier wäre eine Sperre für die nächsten Spiele durchaus möglich, was ein herber Verlust wäre. Weiter geht es für beide Teams am Samstag, Portugal muss gegen Frankreich ran, Deutschland bekommt es im späten Abendspiel mit Norwegen zutun. Einen schönen Abend noch!

60′ Spielende

60′ Martim Costa gelingt nochmal den Durchbruch zum Anschlusstreffer, doch Uscins nimmt die Wurffalle an und setzt den Schlusspunkt zum Zwei-Tore-Sieg.

60′ Tor für Deutschland, 32:30 durch Renars Uscins



60′ Tor für Portugal, 31:30 durch Martim Costa



60′ 23 Sekunden vor der Ende nimmt auch Portugal-Trainer Paulo Pereira seine letzte Auszeit! Jetzt braucht es für die Tugas schon ein Handballwunder, um hier noch Zählbares zu holen.

60′ Tor für Deutschland, 31:29 durch Lukas Zerbe

Ist das der Matchwinner? Einmal angetäuscht, zieht Zerbe den Aufsetzer durch die Beine von Pedro Tonicher.

60′ Die portugiesischen Torhüter waren in der zweiten Halbzeit kein Thema mehr, auch Andreas Wolff konnte nach überragender Leistung in den letzten Minuten keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Was aber entscheidend ist, ist der herausgeholte Siebenmeter vom eingelaufenen Mertens...

60′ Letztes Team-Timeout von Bundestrainer Alfreð Gíslason! 55 Sekunden sind noch auf der Uhr, mit einem weiteren Treffer wäre das jetzt schon fast die Vorentscheidung.

59′ Tor für Portugal, 30:29 durch Luis Frade

Der Patient Portugal atmet noch, der Deckel ist hier noch nicht drauf. Frade scort frei vom Kreis, jetzt hat auch die deutsche Abwehr Probleme das Zentrum kompakt zu halten.

59′ Tor für Deutschland, 30:28 durch Renars Uscins

Wieder ist es ein starkes Eins gegen Eins und ein sicherer Abschluss von Uscins.

58′ Tor für Portugal, 29:28 durch Francisco Costa

Und wieder ist es der junge Linkshänder. Der Zweikampf ist Weltklasse, mit einem spin-move zieht Costa zum Sechser und markiert seinen zehnten Tagestreffer.

58′ Tor für Deutschland, 29:27 durch Renars Uscins

Uscins packt den beidbeinigen Schlagwurf aus, drischt das Spielgerät wuchtig in die Maschen.

57′ Tor für Portugal, 28:27 durch Francisco Costa

Die Überprüfung im Videobeweis dauert nicht lange, der Wurf von Francisco Costa war klar hinter der Linie. Die Costa-Brüder halten den Druck mit unheimlich vielen Abschlüssen weiter hoch, Francisco erzielt seinen neunten Treffer.

56′ Tor für Deutschland, 28:26 durch Justus Fischer

Ist das stark! Nach dem Ausscheiden von Golla nimmt Fischer den Platz makellos ein, angelt die Kugel mit der linken Hand aus dem Raum und versenkt mit einem Aufsetzer.

55′ Tor für Portugal, 27:26 durch Luis Frade

Frade trifft vom Anwurf ins leere Tor.

55′ Tor für Deutschland, 27:25 durch Miro Schluroff

Deutschlands Torgarant bringt den Distanz-Hammer mit einem Aufsetzer mittig in die Maschen.

55′ Knappe sechs Minuten vor dem Ende nimmt Bundestrainer Alfreð Gíslason seine zweite Auszeit! Das ist durchaus gutes Timing, so bleibt dem deutschen Team noch eine weitere Möglichkeit in den letzten fünf Minuten. Taktisch dürfte es jetzt wieder eine Kreuzung für Schluroff geben.

55′ Tor für Portugal, 26:25 durch Francisco Costa

Die Tugas spielen die Überzahl sicher aus, Costa scort im Durchbruch über die rechte Seite.

54′ Tor für Deutschland, 26:24 durch Lukas Zerbe

Nachdem Lichtlein den letzten Siebenmeter ausgelassen hatte, übernimmt Zerbe und hämmert die Pille kompromisslos oben links in den Giebel, Gustavo Capdeville bleibt da ohne Abwehrmöglichkeit.

53′ Rote Karte für Johannes Golla (Deutschland)

Das ist eine ganz bittere Pille für das deutsche Team! Kapitän Johannes Golla führt den intensiven Zweikampf gegen Francisco Costa, nach dem Pass des Portugiesen trifft Golla mit seinem Unterarm schwungvoll das Gesicht. Damit fehlt vorne wie hinten eine ganz wichtige Säule - und auch eine Sperrung könnte morgen durch die EHF-Kommission noch zum Thema werden.

53′ Tor für Portugal, 25:24 durch Martim Costa

Mit viel Kontakt bringt Martim Costa seinen Durchbruch über die linke Seite in den Sechser und scort mit einem platzierten Wurf unten links ins Eck.

53′ Tor für Deutschland, 25:23 durch Miro Schluroff

Was für ein Wahnsinnstreffer! Im Zeitspiel muss Schluroff den Wurf nehmen, wird erst am Abschluss gehindert, geht zurück, nimmt neu Anlauf und bringt das Leder aus zwölf Metern noch unten rechts in der Ecke unter - Da war viel Dusel dabei!

53′ Doch noch hat Team D hier die Spielkontrolle, mit mehr Tiefe und einer breiteren Spielanlage findet das deutsche Team offensiv deutlich bessere Lösungen. Doch reicht das, um die knappe Führung sicher ins Ziel zu bringen?

52′ Tor für Portugal, 24:23 durch Francisco Costa

Auch im zweiten Anlauf behält Costa die Nerven im Siebenmeterduell gegen Andreas Wolff, setzt den Aufsetzer durch die Beine des Keepers.

51′ 2 Minuten für Justus Fischer (Deutschland)

Auch hierfür bemühen die Schiedsrichter den Videobeweis, nach einem Gesichtstreffer von Fischer gegen Francisco Costa ist Deutschland beim Beginn des Crunchtime in Unterzahl.

51′ Tor für Deutschland, 24:22 durch Lukas Zerbe

Der Abpraller landet zum Glück aus deutscher Sicht bei Mertens, in der Folge wird der Angriff neu aufgebaut und perfekt bis auf Zerbe runtergespielt, der das Leder sicher im langen Eck verstaut.

50′ 7-Meter verworfen von Nils Lichtlein (Deutschland) Was für eine wichtige Parade von Gustavo Capdeville! Der portugiesische Schlussmann lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen noch an den linken Pfosten ab.

50′ 2 Minuten für Salvador Salvador (Portugal)

Für ein Ringen am Kreis mit Fischer, inklusive Griff in den Wurfarm, muss der portugiesische Abwehrchef zum zweiten Mal auf die Strafbank.

50′ Tor für Portugal, 23:22 durch Francisco Costa

Zuvor war Andreas Wolff in blendender Verfassung, vor allem gegen die portugiesischen Außen war der deutsche Schlussmann wiederholt zur Stelle. Doch gegen den schnell und platziert geworfenen Costa-Siebenmeter kann auch Deutschlands Nummer 33 nichts ausrichten.

49′ Tor für Deutschland, 23:21 durch Julian Köster

Nächster Ballgewinn, dieses Mal trifft Köster ohne Probleme ins leere Tor.

48′ Tor für Portugal, 22:21 durch Luis Frade

Mit einem Mann mehr auf dem Feld finden die Tugas jetzt bessere Lösungen im Positionsspiel, Frade behauptet sich wuchtig.

47′ Tor für Deutschland, 22:20 durch Justus Fischer

Doch Fischer trifft vom Anwurfkreis ins leere Tor.

47′ Tor für Portugal, 21:20 durch António Areia

Im Sieben gegen Sechs gibt es den Abschluss über Rechtsaußen.

46′ Tor für Deutschland, 21:19 durch Juri Knorr

Hinten beißt Andi Wolff den nächsten Wurf ab, vorne glänzt das deutsche Team jetzt mit einer deutlich breiteren Spielanlage, so kommt Knorr zum Durchbruch über die linke Seite und donnert Keeper Gustavo Capdeville die Pille über den Scheitel.

45′ Gelbe Karte für Alfreð Gíslason (Deutschland)

Fürs lautstarke Meckern holt sich jetzt auch der Bundestrainer die gelbe Karte ab.

45′ Tor für Deutschland, 20:19 durch Miro Schluroff

Auch Schluroff kann den tiefen Durchbruch über die rechte Seite, erzielt aus spitzem Winkel seinen fünften Tagestreffer.

45′ Gelbe Karte für Paulo Pereira (Portugal)

Portugals Trainer Pereira hat jüngst förmlich um den gelben Karton gebettelt, das war jetzt zu viel des Guten an Diskussion.

45′ Tor für Portugal, 19:19 durch Miguel Neves

Im Sieben gegen Sechs kommt Rechtshänder Neves über die rechte Seite, erzielt den Durchbruch zwischen Halb und Außen und überwindet Keeper Andreas Wolff mit einem Aufsetzer im kurzen Eck.

44′ Es bleibt auch nach der Pause der erwartet intensive und ausgeglichene Schlagabtausch. Jeder Situation wird zunehmend mehr Bedeutung beigemessen, die Stimmung wird hitziger, so drückt Portugal-Trainer Paulo Pereira zum zweiten Mal auf den Buzzer!

43′ Tor für Deutschland, 19:18 durch Juri Knorr

Bisher überzeugte Knorr eher als Spielgestalter, der Schlagwurf links ins Eck ist der Lohn für viel Engagement auf der Mitte.

43′ Tor für Portugal, 18:18 durch Martim Costa

Ist das stark! Im Zeitspiel findet Martim Costa mit langen Schritten zur rechten Seite die Lücke in der Abwehr und donnert im Fallen den flachen Wurf unten rechts ins kurze Eck.

42′ Ob der Zeitstrafe spielen die Portugiesen einen langen Angriff, ziehen viele Freiwürfe, doch noch hält die deutsche Defensive stand.

41′ Tor für Deutschland, 18:17 durch Miro Schluroff

Miro Schluroff ist das belebende Element im deutschen Angriff. Mit etwas Mühe kreiert das deutsche Team in Überzahl den offenen Durchbruch über die linke Seite, Schluroff donnert die Pille perfekt oben rechts ins Kreuzeck.

41′ 2 Minuten für Gabriel Cavalcanti (Portugal)

Nach Ansicht des Videobeweises schicken die Unparteiischen Cavalcanti für einen Gesichtstreffer auf die Bank.

40′ Das ist jetzt wirklich mit Blick auf die individuelle Klasse oberstes Regal! Francisco Costa leitet das Spiel, setzt seine Nebenleute in Szene, ist selber torgefährlich, macht kaum Fehler, das ist überragend. Doch im Gegenzug brilliert Uscins im erweiterten Gegenstoß, doch auch die Tugas haben mit Brandão noch ein Ass im Ärmel.

40′ Tor für Portugal, 17:17 durch Ricardo Brandão



40′ Tor für Deutschland, 17:16 durch Renars Uscins



40′ Tor für Portugal, 16:16 durch Francisco Costa



39′ Tor für Deutschland, 16:15 durch Miro Schluroff

Läuft das Gummersbacher Rückraum-Ass jetzt richtig heiß? Wieder ist die Distanz zum Tor groß, doch gegen seine Fackel im Arm können Block und Keeper nichts ausrichten.

38′ Im gebundenen Spiel stellt das deutsche Team weiterhin eine überragende Abwehr und provoziert so den nächsten Ballverlust von Francisco Costa. Zwar bringt das Tempospiel nichts ein, doch das ist der nächste Positionsangriff zur möglichen Führung.

37′ Tor für Deutschland, 15:15 durch Miro Schluroff

Rums! Das ist die Rückraumpower, die das deutsche Team jetzt braucht. Aus zwei Schritten steigt Schluroff bei fast zehn Metern hoch und klingt das Spielgerät punktgenau im rechten Winkel ein.

36′ Tor für Deutschland, 14:15 durch Lukas Zerbe

Auf den Punkt zu Ende gespielt! In der Mitte wird der Zweikampf von Köster gewonnen, dann wird die Kugel Position um Position weiter getragen, Zerbe scort aus gutem Winkel mit einem platzierten Wurf ins lange Eck.

36′ Tor für Portugal, 13:15 durch Martim Costa



35′ Tor für Portugal, 13:14 durch António Areia

Mit viel Druck räumen die Portugiesen bis auf den rechten Flügel ab. Trotz Kontakt bekommt Areia die Kugel artistisch mit einem Gegendreher im kurzen Eck untergebracht.

34′ Bitter für Schluroff! Gut gestartet trifft der Rückraumshooter nur den Querbalken.

33′ Tor für Deutschland, 13:13 durch Renars Uscins

So einfach kann Handball sein! Eine druckvolle Kreuzung auf der rechten Seite von Knorr ermöglicht den Durchbruch zwischen Halb und Mitte für Uscins.

32′ Andreas Wolff! Der deutsche Keeper beißt den nächsten freien Ball ab, Leonel Fernandes trifft nur das linke Bein des deutschen Schlussmanns im freien Konter.

31′ Tor für Portugal, 12:13 durch Francisco Costa

Auch der andere Costa ist sofort zur Stelle, Francisco springt über die rechte Seite zum Sechser durch.

31′ Tor für Deutschland, 12:12 durch Miro Schluroff

Ausgleich! Schluroff kommt bei neun Metern frei zum Wurf und schraubt das Leder oben rechts in den Winkel.

31′ Tor für Portugal, 11:12 durch Martim Costa

Den Auftakt macht Martim Costa mit einem überragenden Eins gegen Eins, der Halblinke tankt sich gerade einmal nach neun Sekunden gegen die Hand durch.

31′ Rein in die zweite Hälfte! Welches Team setzt sich am Ende durch?

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Zum Auftakt der Hauptrunde leisten sich Deutschland und Portugal einen intensiven Schlagabtausch, zur Pause steht es 11:11. Von Beginn an überzeugten beide Abwehrreihen mit hoher physischer Intensität, so mühten sich wiederum die Angriffsabteilungen klare Chancen zu kreieren. Gerade das deutsche Team hatte viel Respekt vor der portugiesischen Defensive und leistete sich zahlreiche Ballverluste. Diese bestraften die Tugas auch im Tempospiel, so sah sich die DHB-Auswahl schnell mit einem 4:6-Rückstand konfrontiert. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, die Costa-Brüder waren Dreh- und Angelpunkt, auf der anderen Seite zeigte Lichtlein eine gute Leistung. Doch Tore waren eher Mangelware, auch weil Andreas Wolff und Gustavo Capdeville mit starken Paraden zu glänzen wussten. Zum Ende des ersten Durchgangs schien den Südeuropäern dann etwas die Ideen im Angriff auszugehen, die DHB-Auswahl konnte sich mit einfachen Ballgewinnen ebenfalls auf zwei Tore absetzen. Doch aufgrund leichtfertiger Ballverluste gelang den Portugiesen noch der Ausgleich, somit ist hier noch alles offen im Kampf um zwei wichtige Hauptrundenpunkte. Bis gleich!

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Tor für Portugal, 11:11 durch Salvador Salvador

Zwölf Sekunden vor dem Ende leistet sich Köster vor der Abwehr den nächsten leichten Ballverlust. Nutznießer ist Salvador, der mit Leichtigkeit ins leere Tor trifft und das Unentschieden zur Pause einbringt.

30′ Einmal mehr ist Torhüter Andreas Wolff zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Aus spitzem Winkel versucht Gabriel Cavalcanti den Beinschuss, doch Wolff hat die Beine rechtzeitig geschlossen.

29′ 2 Minuten für Tom Kiesler (Deutschland)

Auch der deutsche Abwehrchef muss vor der Pause nochmal auf die Strafbank. Für einen Griff in den Wurfarm von Silva ist Deutschland erneut dezimiert auf der Platte.

29′ Beide Teams ziehen vor der Pause nochmal das Tempo an, Areia trifft aus dem erweiterten Gegenstoß. Im Gegenzug wird bis auf den linken Flügel abgeräumt, Mertens bleibt der gewohnt sichere Abnehmer, doch Silva markiert im Durchbruch sofort wieder den Anschlusstreffer.

29′ Tor für Portugal, 11:10 durch Rui Silva



28′ Tor für Deutschland, 11:9 durch Lukas Mertens



28′ Tor für Portugal, 10:9 durch António Areia



27′ Bisher reicht Team D auch eine eher durchschnittliche Angriffsleistung, noch sind das deutlich zu viele Fehlwürfe und Turnover. Beispielhaft ist Marko Grgic, der nicht erkennt, dass er bei acht Metern freisteht und am Ende den Ball vertändelt.

26′ 2 Minuten für Johannes Golla (Deutschland)

Da gibts keine zwei Meinungen! Golla trifft seinen Gegenspieler klar im Gesicht, damit ist Deutschland für zwei Minuten in Unterzahl, Fischer übernimmt am Kreis.

26′ Die Portugiesen sind jetzt schon über sieben Minuten ohne eigenen Treffer. Das ist vor allem der guten deutschen Abwehr geschuldet und dem enormen Respekt vor Schlussmann Andreas Wolff, der deutsche Keeper ist definitiv in den Köpfen der Portugiesen.

25′ Tor für Deutschland, 10:8 durch Johannes Golla

Der Kapitän übernimmt! Der Rückraum hat jetzt mehr Zug zum Tor, geht deutlich tiefer. Golla setzt eine hervorragende Sperre, bekommt den Steckpass von Grgic und verwandelt sicher oben links im Winkel.

24′ Tor für Deutschland, 9:8 durch Renars Uscins

Führungswechsel! Grgic zieht eine überragende Kreuzung an, Uscins marschiert hinten rum und scort frei aus zentralen sechs Metern.

23′ Tor für Deutschland, 8:8 durch Nils Lichtlein

Auch im dritten Anlauf bleibt Lichtlein makellos an der Siebenmeterlinie. Der Ausgleich fällt gegen Pedro Tonicher zwischen den Pfosten, der Keeper kann den Einschlag unten rechts in der Ecke nicht verhindern.

23′ 2 Minuten für Miguel Neves (Portugal)

Die deutsche Offensive schafft es endlich mal den Ball schnell laufen zu lassen, räumt druckvoll bis in die letzte Stufe ab. Neves macht dann den letzten Schritt zu groß beim Verkürzen des Winkels, räumt Zerbe beim Absprung ab und sieht verdientermaßen die Hinausstellung.

22′ Noch ist es kein Torfestival! Beide Seiten haben große Probleme die Lücken für Durchbrüche zu finden, dazu brillieren die Torhüter Wolff und Capdeville mit starken Paraden.

21′ Nachdem binnen fünf Minuten nur noch ein Tor gelungen ist, bittet Portugal-Trainer Paulo Pereira zu seinem ersten Team-Timeout! Im Positionsangriff mühen sich die Tugas, Kiesler und Golla bzw. Kreisläufer Fischer halten dort den Laden dicht.

20′ Dreh- und Angelpunkt bei den Portugiesen bleiben die beiden Costa-Brüder. Gefühlt jede Aktion läuft über die beiden Topspieler, doch sowohl gegen Francisco, als auch gegen Martim ist Keeper Andreas Wolff zur Stelle.

19′ Tor für Deutschland, 7:8 durch Marko Grgic

Das dürfte Balsam für die Seele des Flensburgers sein! Bisher war Grgic noch nicht voll im Turnier angekommen, der offene Durchbruch zwischen Halb und Außen über die linke Seite dürfte ihm jetzt aber Aufwind geben.

19′ 2 Minuten für Salvador Salvador (Portugal)

Mit hoher Dynamik wird Abwehrchef Salvador aus der Mitte rausgezogen, kommt dann in der Kreuzung gegen Lichtlein zu spät, trifft den deutschen Spielmacher am Hals und sieht zurecht die erste Zeitstrafe.

18′ Tor für Portugal, 6:8 durch Martim Costa

Nun schaltet sich auf der andere Costa-Bruder mit ein, Martim Costa knüppelt seinen Hüftwurf aus neun Metern ins linke Eck.

17′ Tor für Deutschland, 6:7 durch Lukas Mertens

Das sorgt für Entlastung! Nach einem Steal von Langhoff geht Linksaußen Mertens auf die Reise, scort sicher im Gegenstoß und markiert den Anschlusstreffer.

16′ Einmal mehr gerät das deutsche Team offensiv ins Stocken: Gegen die sehr physische Abwehr findet Team D keine Lösungen, Lichtlein kommt nicht richtig in den Zweikampf, vertändelt stattdessen die Kugel.

15′ Tor für Portugal, 5:7 durch Francisco Costa

Die deutsche Abwehr arbeitet lange erfolgreich, greift die Gegenspieler jetzt deutlich offensiver an. Aus einem Freiwurf im Zeitspiel heraus tankt sich Costa gegen die Hand durch, lässt Fischer stehen und wirft das Leder oben rechts in den Winkel.

14′ Tor für Deutschland, 5:6 durch Nils Lichtlein

Gegen Lichtlein bleibt der Innenblock zu passiv, so kriegt Gabriel Cavalcanti den Hüftwurf des deutschen Regisseurs um die Hüfte gewickelt.

13′ Nach einer knappen Viertelstunde bittet Bundestrainer Alfreð Gíslason zu seiner ersten Auszeit! Es braucht jetzt mehr Geduld und mehr Tiefe in den Zweikämpfen, dazu gibt es personelle Veränderungen: Lichtlein führt weiter Regie, auf der linken Seite kommt Grgic in die Partie.

13′ Im gebundenen Spiel mühen sich auch die Tugas, im Zeitspiel muss Francisco Costa einen Notwurf aus zehn Metern nehmen. Den Braten hat Aldi Wolff sofort gerochen und liegt rechtzeitig unten im Eck, gleichbedeutend mit seiner fünften Parade.

12′ Beide Teams streuen immer wieder Ungenauigkeiten ein, der Respekt vor der Abwehr gegen den Positionsangriff ist hoch. Bisher verhindert Keeper Andreas Wolff noch Schlimmeres, doch das Tempospiel der Portugiesen ist eine echte Waffe.

11′ Tor für Portugal, 4:6 durch Luis Frade

Sobald das deutsche Team offensiv Fehler einstreut, sind die Portugiesen blitzschnell zur Stelle. So ergeben sich im erweiterten Gegenstoß oftmals Überzahlsituationen, Frade scort frei aus sechs Metern.

10′ Tor für Deutschland, 4:5 durch Nils Lichtlein

Auch den zweiten Strafwurf bringt Lichtlein sicher im Kasten unter! Dieses Mal steht ihm Pedro Tonicher gegenüber, doch auch der Aufsetzer in die linke Ecke findet sein Ziel.

9′ Tor für Portugal, 3:5 durch António Areia



8′ Tor für Portugal, 3:4 durch Diogo Branquinho

Doch auch die Südeuropäer können Tempo gehen, Deutschland steht noch zu unsortiert und kann den Treffer von Branquinho über die rechte Seite nicht verhindern.

8′ Tor für Deutschland, 3:3 durch Lukas Mertens

Ausgangspunkt ist die bockstarke Parade von Andreas Wolff gegen Kreisläufer Frade, aus dem erweiterten Gegenstoß heraus wird Mertens auf dem linken Flügel freigespielt und markiert den Ausgleich.

7′ Tor für Deutschland, 2:3 durch Nils Lichtlein

Den ersten Siebenmeter der Partie übernimmt Lichtlein heute, mit viel Ruhe und Überzeugung guckt sich der Linkshänder Torhüter Gustavo Capdeville aus und platziert die Kugel in die rechte Seite mit einem Aufsetzer.

6′ Tor für Portugal, 1:3 durch Francisco Costa

Was für eine Dynamik! Aus der zweiten Welle rauscht Costa heran, über die Mitte nimmt sich der Linkshänder den Schlagwurf übers falsche Bein und versenkt das Spielgerät unten rechts in der Ecke.

5′ Gelbe Karte für Salvador Salvador (Portugal)

Für ein Ziehen am Trikot sieht Abwehrchef Salvador den gelben Karton.

5′ Tor für Portugal, 1:2 durch Francisco Costa

Wieder ist es der junge Linkshänder, der bewusst den Kontakt sucht und mit allem, was er hat in die Lücke haut. Im Durchbruch setzt Costa die Kugel dann am Bein von Wolff vorbei ins lange Eck.

4′ Doch auch die DHB-Truppe müht sich gegen eine robuste Abwehr, die Portugiesen verteidigen hart und gegen den Körper. So werden Fehlwürfe von Knorr und Uscins provoziert.

3′ Tor für Portugal, 1:1 durch Luis Frade

Auch die Tugas bringen sich aufs Scoreboard, über den wuchtigen Kreisläufer Frade wird das zentrale Zwei gegen Zwei in der Kleingruppe gelöst.

2′ Auch in der Abwehr kommt die deutsche Mannschaft hervorragend rein, Köster, Kiesler und Golla arbeiten stark und ermöglichen Andreas Wolff zwischen den Pfosten zu seiner ersten Parade gegen Francisco Costa aus neun Metern zu kommen.

1′ Tor für Deutschland, 1:0 durch Johannes Golla

Der Kapitän eröffnet den Torreigen! Deutschland beginnt im Ballbesitz, Köster attackiert das Zentrum und findet seinen Kreisläufer, der sich zur rechten Seite absetzt und im Fallen den Ball oben links in die Ecke drückt.

1′ Los geht's, die erste Partie der Hauptrunde zwischen Deutschland und Portugal ist eröffnet.

1′ Spielbeginn

Beide Teams sind eingelaufen, es folgen die Nationalhymnen, dann fliegt gleich der Ball zum Auftakt in die Hauptrunde.

Vor einem Jahr trafen Deutschland und Portugal das letzte Mal aufeinander, im Viertelfinale der Weltmeisterschaft ereigneten sich dramatische Szenen. Am Ende verlor die Adlertruppe in Verlängerung gegen das junge Portugiesische Team, heute soll die Revanche für das Ausscheiden in der K.o.-Runde erfolgen. Dazu setzt Bundestrainer Gislason heute auf das altbewährte Stammpersonal, auch Langhoff, Lichtlein und Semper, die zuletzt mit guten Leistungen überzeugt hatten, sind mit dabei. Von der Tribüne aus unterstützen heute Kreisläufer Kohlbacher und Rechtsaußen Häseler. Da beide Teams als Gruppensieger mit zwei Punkten auf dem Konto in das Duell gehen, ist das durchaus schon als Richtungsweisend einzuschätzen diese Partie zu gewinnen. Ein leichter Vorteil pro Deutschland könnte der eine Tag mehr an Regeneration sein, war die DHB-Auswahl zuletzt am Montag gegen Spanien gefordert, Portugal am Dienstag gegen Dänemark. So oder so, beide Seiten dürften wieder mit der Prämisse in die Partie gehen mit viel Tempo zu einfachen Toren zu kommen.

Mit den Portugiesen erwartet die DHB-Auswahl der große Favoritenschreck, der am letzten Vorrundenspieltag für die Sensation des bisherigen Turnierverlaufs gesorgt hat: Mit 31:29 zeigten die Portugiesen eine Machtdemonstration und schlugen den großen Titelanwärter Dänemark vor heimischer Kulisse. Damit spielt das Unentschieden gegen Nordmazedonien keine Rolle mehr, stattdessen sind die Südeuropäer auf einmal ein heißer Halbfinalaspirant. Angeführt von zwei der größten Talente der Welt – Martim und Francisco Costa, die beiden neun Mal gegen Dänemark trafen – wollen die Tugas ihren Lauf fortsetzen. Doch dabei muss Portugal-Trainer Paulo Pereira heute auf eine wichtige Säule in der zentralen Abwehr verzichten: Victor Iturrizza steht nach seiner roten Karte nicht zur Verfügung. Die EHF hatte den wuchtigen Kreisläufer für dessen rustikalen Unterarmcheck ins Gesicht von Mathias Gidsel mit einer Sperre für ein Spiel belegt, was auf 60 Minuten schon eine erhebliche Schwächung des Defensivverbunds darstellt.

Dass die deutsche Nationalmannschaft keine optimale Vorrunde gespielt hat, ist ab sofort völlig gleichgültig: Durch die Schützenhilfe der Österreicher am letzten Vorrundenspieltag gab es nicht mehr viel zu rechnen, mit einer deutlichen Leistungssteigerung reichte der Zwei-Tore-Sieg gegen Spanien aus, um in die Hauptrunde einzuziehen. Doch damit nicht genug, denn durch den gewonnenen direkten Vergleich nimmt das Adlerteam noch zwei immens wichtige Punkte mit in den Kampf um das Halbfinale. Es ist die vielleicht härteste Hauptrundengruppe aller Zeiten, nicht umsonst wurde weitläufig auch von einer „Todesgruppe“ gesprochen. Mit Titelverteidiger Frankreich, Olympiasieger und Weltmeister Dänemark, Co-Gastgeber Norwegen und Favoritenschreck Portugal warten bis einschließlich Mittwoch kommende Woche vier „Endspiele“ auf das Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Es braucht vier Mal absolute Topleistungen, um am Ende dieser Hauptrunde der glückliche Inhaber eines Halbfinaltickets zu sein.