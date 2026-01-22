  3. Merkliste
Handball-EM: DHB-Team mit Traumstart in die EM-Hauptrunde

Die deutschen Handballer haben den Auftakt in die EM-Hauptrunde erfolgreich gemeistert. Gegen Portugal setzte sich das DHB-Team knapp, aber verdient durch.

Miro Schluroff wirft aus dem Rückraum

Traumstart der deutschen Handballer in die EM-Hauptrunde: Im Krimi gegen Portugal siegen sie dank einer starken Defensive 32:30. Miro Schluroff und Keeper Andreas Wolff überragen.

22.01.2026 | 7:55 min

Deutschlands Handballer sind mit einem Sieg in die EM-Hauptrunde gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bezwang den WM-Vierten Portugal in Herning 32:30 (11:11) und machte mit nun 4:0 Punkten einen weiteren Schritt in Richtung Halbfinale. 

Keeper Wolff mit überragender Leistung

Der Gummersbacher Miro Schluroff (7 Tore) war am Donnerstagnachmittag vor 6145 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen der beste deutsche Werfer. Nächster DHB-Gegner ist am Samstag (20:30 Uhr/ZDF) Norwegen, anschließend warten weitere Kracherspiele gegen Olympiasieger Dänemark am Montag (20:30 Uhr/ARD) und Titelverteidiger Frankreich am Mittwoch (18 Uhr/ZDF).

Lukas Mertens

Deutschland hat bei der Handball-EM doch noch die Hauptrunde erreicht. Die Auswahl gewann das abschließende Vorrundenspiel gegen Spanien mit 34:32 und ist damit Gruppenerster.

19.01.2026 | 7:30 min

In der ersten Hälfte hatten die Portugiesen spielerisches Übergewicht. Das DHB-Team konnte sich bei Keeper Andreas Wolff bedanken, dass es mit einem 11:11 in die Pause ging. Auch in der zweiten Hälfte zeigte der Torhüter des THW Kiel eine überragende Leistung.

Es fällt eine Riesenlast ab. Das war ein unfassbar wichtiges Spiel für den Ausgang dieser Gruppe, und jetzt ist die Freude einfach riesig.

Miro Schluroff

Fehlstart und frühe Auswechslung für Knorr

Portugal hatte zum Abschluss der Vorrunde Überflieger Dänemark die erste Niederlage in Herning seit 2014 zugefügt und entsprechend siegessicher starteten die Südeuropäer in die Partie. Glanzparaden von Torhüter Andreas Wolff reichten nicht, um einen ähnlich schlechten deutschen Start wie im Vorjahr abzuwenden.

Vor allem Spielmacher Juri Knorr und Julian Köster vergeigten einen Angriff nach dem anderen. "Dieses Spiel lebt nur von unseren Fehlern. Bitte spielt einfach unser ganz normales Spiel", flehte Gislason in einer frühen Auszeit und wechselte durch.

Nils Lichtlein übernahm die Rolle des Siebenmeterschützen und Regisseurs, agierte aber oft ungenau bei seinen Abspielen. Deutschland hatte Glück, dass auch Portugal weit weg von seiner Topform war, Großchancen vergab und von der 19. bis 28. Minute keinen Treffer erzielte.

Vor allem das portugiesische Brüder-Duo Francisco und Martim Costa hatte man bis dahin gut im Griff. Das Unentschieden zur Pause war nach einem fehlerbehafteten Spiel leistungsgerecht.

Renars Uscins (Deutschland, 23) kämpft.

Die deutschen Handballer spielen gegen Serbien eine schwache zweite Halbzeit und unterliegen 27:30. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Spanien droht sogar das Vorrunden-Aus.

17.01.2026 | 7:19 min

Schluroff mit Hochgeschwindigkeits-Handball

Nach Wiederanpfiff sollte es Schluroff mit seinen Hochgeschwindigkeits-Würfen aus dem Rückraum richten. Mit seinem dritten Treffer brachte der Gummersbacher sein Team mit 16:15 in Führung. Es waren die Einzelaktionen des 25-Jährigen, die herausstachen. Im Kollektiv agierte Deutschland nach wie vor fehlerhaft. Gislason tobte an der Seitenlinie.

Weder mit dem eigenen Spiel noch mit der Schiedsrichterleistung war der Isländer zufrieden. Dass Deutschland zehn Minuten vor Spielende trotzdem mit 23:22 führte, lag an Wolffs Weltklasse-Paraden. Der 34-Jährige hielt den Sieg bis zum Schluss fest. Daran änderte auch die Rote Karte für Kapitän Johannes Golla nichts mehr.

Do, 22.01.2026
15:30
Herning
GER
Deutschland
Deutschland
32:30
Portugal
Portugal
POR
18:00
Herning
ESP
Spanien
Spanien
16:16
Norwegen
Norwegen
NOR
20:30
Herning
FRA
Frankreich
Frankreich
-:-
Dänemark
Dänemark
DEN
Sa, 24.01.2026
15:30
Herning
FRA
Frankreich
Frankreich
-:-
Portugal
Portugal
POR
18:00
Herning
ESP
Spanien
Spanien
-:-
Dänemark
Dänemark
DEN
20:30
Herning
GER
Deutschland
Deutschland
-:-
Norwegen
Norwegen
NOR
Mo, 26.01.2026
15:30
Herning
POR
Portugal
Portugal
-:-
Norwegen
Norwegen
NOR
18:00
Herning
ESP
Spanien
Spanien
-:-
Frankreich
Frankreich
FRA
20:30
Herning
GER
Deutschland
Deutschland
-:-
Dänemark
Dänemark
DEN
Mi, 28.01.2026
15:30
Herning
ESP
Spanien
Spanien
-:-
Portugal
Portugal
POR
18:00
Herning
GER
Deutschland
Deutschland
-:-
Frankreich
Frankreich
FRA
20:30
Herning
DEN
Dänemark
Dänemark
-:-
Norwegen
Norwegen
NOR
PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1DeutschlandDeutschlandDeutschlandGER220066:6244
2FrankreichFrankreichFrankreichFRA110038:3442
3PortugalPortugalPortugalPOR210161:6102
4SpanienSpanienSpanienESP201148:50-21
5NorwegenNorwegenNorwegenNOR201150:54-41
6DänemarkDänemarkDänemarkDEN100129:31-20
  • Halbfinale
  • Spiel um Platz 5
Deutschland Portugal
60′
17:15
Fazit:
Der Traum lebt! Deutschland gewinnt einen packenden Krimi gegen Portugal und macht mit dem 32:30-Erfolg einen ersten Schritt in Richtung Halbfinale. Die Partie startete allerdings durchaus zäh, beide Seiten stellten hervorragende Abwehrreihen mit starken Torhütern, der Respekt war groß. So häuften sich die Fehlwürfe und technischen Fehler, viele Tore bis zum 11:11 zur Pause fielen über das Tempospiel. In der zweiten Hälfte profitierte die DHB-Auswahl von einem bockstarken Miro Schluroff, der sieben wichtige Tore beisteuerte. Und auch weil Keeper Andreas Wolff bis weit in die zweite Hälfte eine überragende Leistung zeigte, blieb das Adlerteam stets in Front. Es entwickelte sich eine hochspannende Schlussphase, mit viel Tempo und deutlich verbesserten Abschlüssen legte Team D vor, die Tugas zogen nach. Fast jeder Wurf war ein Treffer, die Portugiesen ließen nicht locker, doch am Ende hatte die Bundestruppe den längeren Atem und hielt, auch Dank dreier später Tore von Usincs dem Druck stand. Ein großer Wermutstropfen könnte noch die rote Karte gegen Kapitän Johannes Golla werden, hier wäre eine Sperre für die nächsten Spiele durchaus möglich, was ein herber Verlust wäre. Weiter geht es für beide Teams am Samstag, Portugal muss gegen Frankreich ran, Deutschland bekommt es im späten Abendspiel mit Norwegen zutun. Einen schönen Abend noch!
Deutschland Portugal
60′
17:10
Spielende
Deutschland Portugal
60′
17:10
Martim Costa gelingt nochmal den Durchbruch zum Anschlusstreffer, doch Uscins nimmt die Wurffalle an und setzt den Schlusspunkt zum Zwei-Tore-Sieg.
Deutschland Portugal
60′
17:09
Tor für Deutschland, 32:30 durch Renars Uscins
Deutschland Portugal
60′
17:09
Tor für Portugal, 31:30 durch Martim Costa
Deutschland Portugal
60′
17:09
23 Sekunden vor der Ende nimmt auch Portugal-Trainer Paulo Pereira seine letzte Auszeit! Jetzt braucht es für die Tugas schon ein Handballwunder, um hier noch Zählbares zu holen.
Deutschland Portugal
60′
17:08
Tor für Deutschland, 31:29 durch Lukas Zerbe
Ist das der Matchwinner? Einmal angetäuscht, zieht Zerbe den Aufsetzer durch die Beine von Pedro Tonicher.
Deutschland Portugal
60′
17:07
Die portugiesischen Torhüter waren in der zweiten Halbzeit kein Thema mehr, auch Andreas Wolff konnte nach überragender Leistung in den letzten Minuten keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Was aber entscheidend ist, ist der herausgeholte Siebenmeter vom eingelaufenen Mertens...
Deutschland Portugal
60′
17:06
Letztes Team-Timeout von Bundestrainer Alfreð Gíslason! 55 Sekunden sind noch auf der Uhr, mit einem weiteren Treffer wäre das jetzt schon fast die Vorentscheidung.
Deutschland Portugal
59′
17:05
Tor für Portugal, 30:29 durch Luis Frade
Der Patient Portugal atmet noch, der Deckel ist hier noch nicht drauf. Frade scort frei vom Kreis, jetzt hat auch die deutsche Abwehr Probleme das Zentrum kompakt zu halten.
Deutschland Portugal
59′
17:04
Tor für Deutschland, 30:28 durch Renars Uscins
Wieder ist es ein starkes Eins gegen Eins und ein sicherer Abschluss von Uscins.
Deutschland Portugal
58′
17:04
Tor für Portugal, 29:28 durch Francisco Costa
Und wieder ist es der junge Linkshänder. Der Zweikampf ist Weltklasse, mit einem spin-move zieht Costa zum Sechser und markiert seinen zehnten Tagestreffer.
Deutschland Portugal
58′
17:03
Tor für Deutschland, 29:27 durch Renars Uscins
Uscins packt den beidbeinigen Schlagwurf aus, drischt das Spielgerät wuchtig in die Maschen.
Deutschland Portugal
57′
17:02
Tor für Portugal, 28:27 durch Francisco Costa
Die Überprüfung im Videobeweis dauert nicht lange, der Wurf von Francisco Costa war klar hinter der Linie. Die Costa-Brüder halten den Druck mit unheimlich vielen Abschlüssen weiter hoch, Francisco erzielt seinen neunten Treffer.
Deutschland Portugal
56′
17:01
Tor für Deutschland, 28:26 durch Justus Fischer
Ist das stark! Nach dem Ausscheiden von Golla nimmt Fischer den Platz makellos ein, angelt die Kugel mit der linken Hand aus dem Raum und versenkt mit einem Aufsetzer.
Deutschland Portugal
55′
17:00
Tor für Portugal, 27:26 durch Luis Frade
Frade trifft vom Anwurf ins leere Tor.
Deutschland Portugal
55′
17:00
Tor für Deutschland, 27:25 durch Miro Schluroff
Deutschlands Torgarant bringt den Distanz-Hammer mit einem Aufsetzer mittig in die Maschen.
Deutschland Portugal
55′
17:00
Knappe sechs Minuten vor dem Ende nimmt Bundestrainer Alfreð Gíslason seine zweite Auszeit! Das ist durchaus gutes Timing, so bleibt dem deutschen Team noch eine weitere Möglichkeit in den letzten fünf Minuten. Taktisch dürfte es jetzt wieder eine Kreuzung für Schluroff geben.
Deutschland Portugal
55′
16:58
Tor für Portugal, 26:25 durch Francisco Costa
Die Tugas spielen die Überzahl sicher aus, Costa scort im Durchbruch über die rechte Seite.
Deutschland Portugal
54′
16:58
Tor für Deutschland, 26:24 durch Lukas Zerbe
Nachdem Lichtlein den letzten Siebenmeter ausgelassen hatte, übernimmt Zerbe und hämmert die Pille kompromisslos oben links in den Giebel, Gustavo Capdeville bleibt da ohne Abwehrmöglichkeit.
Deutschland Portugal
53′
16:56
Rote Karte für Johannes Golla (Deutschland)
Das ist eine ganz bittere Pille für das deutsche Team! Kapitän Johannes Golla führt den intensiven Zweikampf gegen Francisco Costa, nach dem Pass des Portugiesen trifft Golla mit seinem Unterarm schwungvoll das Gesicht. Damit fehlt vorne wie hinten eine ganz wichtige Säule - und auch eine Sperrung könnte morgen durch die EHF-Kommission noch zum Thema werden.
Deutschland Portugal
53′
16:55
Tor für Portugal, 25:24 durch Martim Costa
Mit viel Kontakt bringt Martim Costa seinen Durchbruch über die linke Seite in den Sechser und scort mit einem platzierten Wurf unten links ins Eck.
Deutschland Portugal
53′
16:54
Tor für Deutschland, 25:23 durch Miro Schluroff
Was für ein Wahnsinnstreffer! Im Zeitspiel muss Schluroff den Wurf nehmen, wird erst am Abschluss gehindert, geht zurück, nimmt neu Anlauf und bringt das Leder aus zwölf Metern noch unten rechts in der Ecke unter - Da war viel Dusel dabei!
Deutschland Portugal
53′
16:53
Doch noch hat Team D hier die Spielkontrolle, mit mehr Tiefe und einer breiteren Spielanlage findet das deutsche Team offensiv deutlich bessere Lösungen. Doch reicht das, um die knappe Führung sicher ins Ziel zu bringen?
Deutschland Portugal
52′
16:52
Tor für Portugal, 24:23 durch Francisco Costa
Auch im zweiten Anlauf behält Costa die Nerven im Siebenmeterduell gegen Andreas Wolff, setzt den Aufsetzer durch die Beine des Keepers.
Deutschland Portugal
51′
16:51
2 Minuten für Justus Fischer (Deutschland)
Auch hierfür bemühen die Schiedsrichter den Videobeweis, nach einem Gesichtstreffer von Fischer gegen Francisco Costa ist Deutschland beim Beginn des Crunchtime in Unterzahl.
Deutschland Portugal
51′
16:50
Tor für Deutschland, 24:22 durch Lukas Zerbe
Der Abpraller landet zum Glück aus deutscher Sicht bei Mertens, in der Folge wird der Angriff neu aufgebaut und perfekt bis auf Zerbe runtergespielt, der das Leder sicher im langen Eck verstaut.
Deutschland Portugal
50′
16:49
7-Meter verworfen von Nils Lichtlein (Deutschland) Was für eine wichtige Parade von Gustavo Capdeville! Der portugiesische Schlussmann lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen noch an den linken Pfosten ab.
Deutschland Portugal
50′
16:48
2 Minuten für Salvador Salvador (Portugal)
Für ein Ringen am Kreis mit Fischer, inklusive Griff in den Wurfarm, muss der portugiesische Abwehrchef zum zweiten Mal auf die Strafbank.
Deutschland Portugal
50′
16:47
Tor für Portugal, 23:22 durch Francisco Costa
Zuvor war Andreas Wolff in blendender Verfassung, vor allem gegen die portugiesischen Außen war der deutsche Schlussmann wiederholt zur Stelle. Doch gegen den schnell und platziert geworfenen Costa-Siebenmeter kann auch Deutschlands Nummer 33 nichts ausrichten.
Deutschland Portugal
49′
16:47
Tor für Deutschland, 23:21 durch Julian Köster
Nächster Ballgewinn, dieses Mal trifft Köster ohne Probleme ins leere Tor.
Deutschland Portugal
48′
16:46
Tor für Portugal, 22:21 durch Luis Frade
Mit einem Mann mehr auf dem Feld finden die Tugas jetzt bessere Lösungen im Positionsspiel, Frade behauptet sich wuchtig.
Deutschland Portugal
47′
16:45
Tor für Deutschland, 22:20 durch Justus Fischer
Doch Fischer trifft vom Anwurfkreis ins leere Tor.
Deutschland Portugal
47′
16:45
Tor für Portugal, 21:20 durch António Areia
Im Sieben gegen Sechs gibt es den Abschluss über Rechtsaußen.
Deutschland Portugal
46′
16:44
Tor für Deutschland, 21:19 durch Juri Knorr
Hinten beißt Andi Wolff den nächsten Wurf ab, vorne glänzt das deutsche Team jetzt mit einer deutlich breiteren Spielanlage, so kommt Knorr zum Durchbruch über die linke Seite und donnert Keeper Gustavo Capdeville die Pille über den Scheitel.
Deutschland Portugal
45′
16:43
Gelbe Karte für Alfreð Gíslason (Deutschland)
Fürs lautstarke Meckern holt sich jetzt auch der Bundestrainer die gelbe Karte ab.
Deutschland Portugal
45′
16:43
Tor für Deutschland, 20:19 durch Miro Schluroff
Auch Schluroff kann den tiefen Durchbruch über die rechte Seite, erzielt aus spitzem Winkel seinen fünften Tagestreffer.
Deutschland Portugal
45′
16:42
Gelbe Karte für Paulo Pereira (Portugal)
Portugals Trainer Pereira hat jüngst förmlich um den gelben Karton gebettelt, das war jetzt zu viel des Guten an Diskussion.
Deutschland Portugal
45′
16:41
Tor für Portugal, 19:19 durch Miguel Neves
Im Sieben gegen Sechs kommt Rechtshänder Neves über die rechte Seite, erzielt den Durchbruch zwischen Halb und Außen und überwindet Keeper Andreas Wolff mit einem Aufsetzer im kurzen Eck.
Deutschland Portugal
44′
16:41
Es bleibt auch nach der Pause der erwartet intensive und ausgeglichene Schlagabtausch. Jeder Situation wird zunehmend mehr Bedeutung beigemessen, die Stimmung wird hitziger, so drückt Portugal-Trainer Paulo Pereira zum zweiten Mal auf den Buzzer!
Deutschland Portugal
43′
16:39
Tor für Deutschland, 19:18 durch Juri Knorr
Bisher überzeugte Knorr eher als Spielgestalter, der Schlagwurf links ins Eck ist der Lohn für viel Engagement auf der Mitte.
Deutschland Portugal
43′
16:38
Tor für Portugal, 18:18 durch Martim Costa
Ist das stark! Im Zeitspiel findet Martim Costa mit langen Schritten zur rechten Seite die Lücke in der Abwehr und donnert im Fallen den flachen Wurf unten rechts ins kurze Eck.
Deutschland Portugal
42′
16:38
Ob der Zeitstrafe spielen die Portugiesen einen langen Angriff, ziehen viele Freiwürfe, doch noch hält die deutsche Defensive stand.
Deutschland Portugal
41′
16:36
Tor für Deutschland, 18:17 durch Miro Schluroff
Miro Schluroff ist das belebende Element im deutschen Angriff. Mit etwas Mühe kreiert das deutsche Team in Überzahl den offenen Durchbruch über die linke Seite, Schluroff donnert die Pille perfekt oben rechts ins Kreuzeck.
Deutschland Portugal
41′
16:35
2 Minuten für Gabriel Cavalcanti (Portugal)
Nach Ansicht des Videobeweises schicken die Unparteiischen Cavalcanti für einen Gesichtstreffer auf die Bank.
Deutschland Portugal
40′
16:35
Das ist jetzt wirklich mit Blick auf die individuelle Klasse oberstes Regal! Francisco Costa leitet das Spiel, setzt seine Nebenleute in Szene, ist selber torgefährlich, macht kaum Fehler, das ist überragend. Doch im Gegenzug brilliert Uscins im erweiterten Gegenstoß, doch auch die Tugas haben mit Brandão noch ein Ass im Ärmel.
Deutschland Portugal
40′
16:34
Tor für Portugal, 17:17 durch Ricardo Brandão
Deutschland Portugal
40′
16:34
Tor für Deutschland, 17:16 durch Renars Uscins
Deutschland Portugal
40′
16:33
Tor für Portugal, 16:16 durch Francisco Costa
Deutschland Portugal
39′
16:33
Tor für Deutschland, 16:15 durch Miro Schluroff
Läuft das Gummersbacher Rückraum-Ass jetzt richtig heiß? Wieder ist die Distanz zum Tor groß, doch gegen seine Fackel im Arm können Block und Keeper nichts ausrichten.
Deutschland Portugal
38′
16:32
Im gebundenen Spiel stellt das deutsche Team weiterhin eine überragende Abwehr und provoziert so den nächsten Ballverlust von Francisco Costa. Zwar bringt das Tempospiel nichts ein, doch das ist der nächste Positionsangriff zur möglichen Führung.
Deutschland Portugal
37′
16:31
Tor für Deutschland, 15:15 durch Miro Schluroff
Rums! Das ist die Rückraumpower, die das deutsche Team jetzt braucht. Aus zwei Schritten steigt Schluroff bei fast zehn Metern hoch und klingt das Spielgerät punktgenau im rechten Winkel ein.
Deutschland Portugal
36′
16:30
Tor für Deutschland, 14:15 durch Lukas Zerbe
Auf den Punkt zu Ende gespielt! In der Mitte wird der Zweikampf von Köster gewonnen, dann wird die Kugel Position um Position weiter getragen, Zerbe scort aus gutem Winkel mit einem platzierten Wurf ins lange Eck.
Deutschland Portugal
36′
16:29
Tor für Portugal, 13:15 durch Martim Costa
Deutschland Portugal
35′
16:28
Tor für Portugal, 13:14 durch António Areia
Mit viel Druck räumen die Portugiesen bis auf den rechten Flügel ab. Trotz Kontakt bekommt Areia die Kugel artistisch mit einem Gegendreher im kurzen Eck untergebracht.
Deutschland Portugal
34′
16:28
Bitter für Schluroff! Gut gestartet trifft der Rückraumshooter nur den Querbalken.
Deutschland Portugal
33′
16:27
Tor für Deutschland, 13:13 durch Renars Uscins
So einfach kann Handball sein! Eine druckvolle Kreuzung auf der rechten Seite von Knorr ermöglicht den Durchbruch zwischen Halb und Mitte für Uscins.
Deutschland Portugal
32′
16:27
Andreas Wolff! Der deutsche Keeper beißt den nächsten freien Ball ab, Leonel Fernandes trifft nur das linke Bein des deutschen Schlussmanns im freien Konter.
Deutschland Portugal
31′
16:26
Tor für Portugal, 12:13 durch Francisco Costa
Auch der andere Costa ist sofort zur Stelle, Francisco springt über die rechte Seite zum Sechser durch.
Deutschland Portugal
31′
16:25
Tor für Deutschland, 12:12 durch Miro Schluroff
Ausgleich! Schluroff kommt bei neun Metern frei zum Wurf und schraubt das Leder oben rechts in den Winkel.
Deutschland Portugal
31′
16:24
Tor für Portugal, 11:12 durch Martim Costa
Den Auftakt macht Martim Costa mit einem überragenden Eins gegen Eins, der Halblinke tankt sich gerade einmal nach neun Sekunden gegen die Hand durch.
Deutschland Portugal
31′
16:24
Rein in die zweite Hälfte! Welches Team setzt sich am Ende durch?
Deutschland Portugal
31′
16:23
Beginn 2. Halbzeit
Deutschland Portugal
30′
16:13
Halbzeitfazit:
Zum Auftakt der Hauptrunde leisten sich Deutschland und Portugal einen intensiven Schlagabtausch, zur Pause steht es 11:11. Von Beginn an überzeugten beide Abwehrreihen mit hoher physischer Intensität, so mühten sich wiederum die Angriffsabteilungen klare Chancen zu kreieren. Gerade das deutsche Team hatte viel Respekt vor der portugiesischen Defensive und leistete sich zahlreiche Ballverluste. Diese bestraften die Tugas auch im Tempospiel, so sah sich die DHB-Auswahl schnell mit einem 4:6-Rückstand konfrontiert. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, die Costa-Brüder waren Dreh- und Angelpunkt, auf der anderen Seite zeigte Lichtlein eine gute Leistung. Doch Tore waren eher Mangelware, auch weil Andreas Wolff und Gustavo Capdeville mit starken Paraden zu glänzen wussten. Zum Ende des ersten Durchgangs schien den Südeuropäern dann etwas die Ideen im Angriff auszugehen, die DHB-Auswahl konnte sich mit einfachen Ballgewinnen ebenfalls auf zwei Tore absetzen. Doch aufgrund leichtfertiger Ballverluste gelang den Portugiesen noch der Ausgleich, somit ist hier noch alles offen im Kampf um zwei wichtige Hauptrundenpunkte. Bis gleich!
Deutschland Portugal
30′
16:09
Ende 1. Halbzeit
Deutschland Portugal
30′
16:08
Tor für Portugal, 11:11 durch Salvador Salvador
Zwölf Sekunden vor dem Ende leistet sich Köster vor der Abwehr den nächsten leichten Ballverlust. Nutznießer ist Salvador, der mit Leichtigkeit ins leere Tor trifft und das Unentschieden zur Pause einbringt.
Deutschland Portugal
30′
16:08
Einmal mehr ist Torhüter Andreas Wolff zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Aus spitzem Winkel versucht Gabriel Cavalcanti den Beinschuss, doch Wolff hat die Beine rechtzeitig geschlossen.
Deutschland Portugal
29′
16:06
2 Minuten für Tom Kiesler (Deutschland)
Auch der deutsche Abwehrchef muss vor der Pause nochmal auf die Strafbank. Für einen Griff in den Wurfarm von Silva ist Deutschland erneut dezimiert auf der Platte.
Deutschland Portugal
29′
16:06
Beide Teams ziehen vor der Pause nochmal das Tempo an, Areia trifft aus dem erweiterten Gegenstoß. Im Gegenzug wird bis auf den linken Flügel abgeräumt, Mertens bleibt der gewohnt sichere Abnehmer, doch Silva markiert im Durchbruch sofort wieder den Anschlusstreffer.
Deutschland Portugal
29′
16:05
Tor für Portugal, 11:10 durch Rui Silva
Deutschland Portugal
28′
16:05
Tor für Deutschland, 11:9 durch Lukas Mertens
Deutschland Portugal
28′
16:04
Tor für Portugal, 10:9 durch António Areia
Deutschland Portugal
27′
16:04
Bisher reicht Team D auch eine eher durchschnittliche Angriffsleistung, noch sind das deutlich zu viele Fehlwürfe und Turnover. Beispielhaft ist Marko Grgic, der nicht erkennt, dass er bei acht Metern freisteht und am Ende den Ball vertändelt.
Deutschland Portugal
26′
16:03
2 Minuten für Johannes Golla (Deutschland)
Da gibts keine zwei Meinungen! Golla trifft seinen Gegenspieler klar im Gesicht, damit ist Deutschland für zwei Minuten in Unterzahl, Fischer übernimmt am Kreis.
Deutschland Portugal
26′
16:02
Die Portugiesen sind jetzt schon über sieben Minuten ohne eigenen Treffer. Das ist vor allem der guten deutschen Abwehr geschuldet und dem enormen Respekt vor Schlussmann Andreas Wolff, der deutsche Keeper ist definitiv in den Köpfen der Portugiesen.
Deutschland Portugal
25′
16:01
Tor für Deutschland, 10:8 durch Johannes Golla
Der Kapitän übernimmt! Der Rückraum hat jetzt mehr Zug zum Tor, geht deutlich tiefer. Golla setzt eine hervorragende Sperre, bekommt den Steckpass von Grgic und verwandelt sicher oben links im Winkel.
Deutschland Portugal
24′
16:00
Tor für Deutschland, 9:8 durch Renars Uscins
Führungswechsel! Grgic zieht eine überragende Kreuzung an, Uscins marschiert hinten rum und scort frei aus zentralen sechs Metern.
Deutschland Portugal
23′
15:59
Tor für Deutschland, 8:8 durch Nils Lichtlein
Auch im dritten Anlauf bleibt Lichtlein makellos an der Siebenmeterlinie. Der Ausgleich fällt gegen Pedro Tonicher zwischen den Pfosten, der Keeper kann den Einschlag unten rechts in der Ecke nicht verhindern.
Deutschland Portugal
23′
15:57
2 Minuten für Miguel Neves (Portugal)
Die deutsche Offensive schafft es endlich mal den Ball schnell laufen zu lassen, räumt druckvoll bis in die letzte Stufe ab. Neves macht dann den letzten Schritt zu groß beim Verkürzen des Winkels, räumt Zerbe beim Absprung ab und sieht verdientermaßen die Hinausstellung.
Deutschland Portugal
22′
15:57
Noch ist es kein Torfestival! Beide Seiten haben große Probleme die Lücken für Durchbrüche zu finden, dazu brillieren die Torhüter Wolff und Capdeville mit starken Paraden.
Deutschland Portugal
21′
15:56
Nachdem binnen fünf Minuten nur noch ein Tor gelungen ist, bittet Portugal-Trainer Paulo Pereira zu seinem ersten Team-Timeout! Im Positionsangriff mühen sich die Tugas, Kiesler und Golla bzw. Kreisläufer Fischer halten dort den Laden dicht.
Deutschland Portugal
20′
15:54
Dreh- und Angelpunkt bei den Portugiesen bleiben die beiden Costa-Brüder. Gefühlt jede Aktion läuft über die beiden Topspieler, doch sowohl gegen Francisco, als auch gegen Martim ist Keeper Andreas Wolff zur Stelle.
Deutschland Portugal
19′
15:52
Tor für Deutschland, 7:8 durch Marko Grgic
Das dürfte Balsam für die Seele des Flensburgers sein! Bisher war Grgic noch nicht voll im Turnier angekommen, der offene Durchbruch zwischen Halb und Außen über die linke Seite dürfte ihm jetzt aber Aufwind geben.
Deutschland Portugal
19′
15:52
2 Minuten für Salvador Salvador (Portugal)
Mit hoher Dynamik wird Abwehrchef Salvador aus der Mitte rausgezogen, kommt dann in der Kreuzung gegen Lichtlein zu spät, trifft den deutschen Spielmacher am Hals und sieht zurecht die erste Zeitstrafe.
Deutschland Portugal
18′
15:51
Tor für Portugal, 6:8 durch Martim Costa
Nun schaltet sich auf der andere Costa-Bruder mit ein, Martim Costa knüppelt seinen Hüftwurf aus neun Metern ins linke Eck.
Deutschland Portugal
17′
15:50
Tor für Deutschland, 6:7 durch Lukas Mertens
Das sorgt für Entlastung! Nach einem Steal von Langhoff geht Linksaußen Mertens auf die Reise, scort sicher im Gegenstoß und markiert den Anschlusstreffer.
Deutschland Portugal
16′
15:50
Einmal mehr gerät das deutsche Team offensiv ins Stocken: Gegen die sehr physische Abwehr findet Team D keine Lösungen, Lichtlein kommt nicht richtig in den Zweikampf, vertändelt stattdessen die Kugel.
Deutschland Portugal
15′
15:48
Tor für Portugal, 5:7 durch Francisco Costa
Die deutsche Abwehr arbeitet lange erfolgreich, greift die Gegenspieler jetzt deutlich offensiver an. Aus einem Freiwurf im Zeitspiel heraus tankt sich Costa gegen die Hand durch, lässt Fischer stehen und wirft das Leder oben rechts in den Winkel.
Deutschland Portugal
14′
15:46
Tor für Deutschland, 5:6 durch Nils Lichtlein
Gegen Lichtlein bleibt der Innenblock zu passiv, so kriegt Gabriel Cavalcanti den Hüftwurf des deutschen Regisseurs um die Hüfte gewickelt.
Deutschland Portugal
13′
15:46
Nach einer knappen Viertelstunde bittet Bundestrainer Alfreð Gíslason zu seiner ersten Auszeit! Es braucht jetzt mehr Geduld und mehr Tiefe in den Zweikämpfen, dazu gibt es personelle Veränderungen: Lichtlein führt weiter Regie, auf der linken Seite kommt Grgic in die Partie.
Deutschland Portugal
13′
15:45
Im gebundenen Spiel mühen sich auch die Tugas, im Zeitspiel muss Francisco Costa einen Notwurf aus zehn Metern nehmen. Den Braten hat Aldi Wolff sofort gerochen und liegt rechtzeitig unten im Eck, gleichbedeutend mit seiner fünften Parade.
Deutschland Portugal
12′
15:44
Beide Teams streuen immer wieder Ungenauigkeiten ein, der Respekt vor der Abwehr gegen den Positionsangriff ist hoch. Bisher verhindert Keeper Andreas Wolff noch Schlimmeres, doch das Tempospiel der Portugiesen ist eine echte Waffe.
Deutschland Portugal
11′
15:42
Tor für Portugal, 4:6 durch Luis Frade
Sobald das deutsche Team offensiv Fehler einstreut, sind die Portugiesen blitzschnell zur Stelle. So ergeben sich im erweiterten Gegenstoß oftmals Überzahlsituationen, Frade scort frei aus sechs Metern.
Deutschland Portugal
10′
15:42
Tor für Deutschland, 4:5 durch Nils Lichtlein
Auch den zweiten Strafwurf bringt Lichtlein sicher im Kasten unter! Dieses Mal steht ihm Pedro Tonicher gegenüber, doch auch der Aufsetzer in die linke Ecke findet sein Ziel.
Deutschland Portugal
9′
15:41
Tor für Portugal, 3:5 durch António Areia
Deutschland Portugal
8′
15:41
Tor für Portugal, 3:4 durch Diogo Branquinho
Doch auch die Südeuropäer können Tempo gehen, Deutschland steht noch zu unsortiert und kann den Treffer von Branquinho über die rechte Seite nicht verhindern.
Deutschland Portugal
8′
15:40
Tor für Deutschland, 3:3 durch Lukas Mertens
Ausgangspunkt ist die bockstarke Parade von Andreas Wolff gegen Kreisläufer Frade, aus dem erweiterten Gegenstoß heraus wird Mertens auf dem linken Flügel freigespielt und markiert den Ausgleich.
Deutschland Portugal
7′
15:39
Tor für Deutschland, 2:3 durch Nils Lichtlein
Den ersten Siebenmeter der Partie übernimmt Lichtlein heute, mit viel Ruhe und Überzeugung guckt sich der Linkshänder Torhüter Gustavo Capdeville aus und platziert die Kugel in die rechte Seite mit einem Aufsetzer.
Deutschland Portugal
6′
15:37
Tor für Portugal, 1:3 durch Francisco Costa
Was für eine Dynamik! Aus der zweiten Welle rauscht Costa heran, über die Mitte nimmt sich der Linkshänder den Schlagwurf übers falsche Bein und versenkt das Spielgerät unten rechts in der Ecke.
Deutschland Portugal
5′
15:37
Gelbe Karte für Salvador Salvador (Portugal)
Für ein Ziehen am Trikot sieht Abwehrchef Salvador den gelben Karton.
Deutschland Portugal
5′
15:36
Tor für Portugal, 1:2 durch Francisco Costa
Wieder ist es der junge Linkshänder, der bewusst den Kontakt sucht und mit allem, was er hat in die Lücke haut. Im Durchbruch setzt Costa die Kugel dann am Bein von Wolff vorbei ins lange Eck.
Deutschland Portugal
4′
15:36
Doch auch die DHB-Truppe müht sich gegen eine robuste Abwehr, die Portugiesen verteidigen hart und gegen den Körper. So werden Fehlwürfe von Knorr und Uscins provoziert.
Deutschland Portugal
3′
15:34
Tor für Portugal, 1:1 durch Luis Frade
Auch die Tugas bringen sich aufs Scoreboard, über den wuchtigen Kreisläufer Frade wird das zentrale Zwei gegen Zwei in der Kleingruppe gelöst.
Deutschland Portugal
2′
15:34
Auch in der Abwehr kommt die deutsche Mannschaft hervorragend rein, Köster, Kiesler und Golla arbeiten stark und ermöglichen Andreas Wolff zwischen den Pfosten zu seiner ersten Parade gegen Francisco Costa aus neun Metern zu kommen.
Deutschland Portugal
1′
15:32
Tor für Deutschland, 1:0 durch Johannes Golla
Der Kapitän eröffnet den Torreigen! Deutschland beginnt im Ballbesitz, Köster attackiert das Zentrum und findet seinen Kreisläufer, der sich zur rechten Seite absetzt und im Fallen den Ball oben links in die Ecke drückt.
Deutschland Portugal
1′
15:32
Los geht's, die erste Partie der Hauptrunde zwischen Deutschland und Portugal ist eröffnet.
Deutschland Portugal
1′
15:32
Spielbeginn
Deutschland Portugal
15:28
Beide Teams sind eingelaufen, es folgen die Nationalhymnen, dann fliegt gleich der Ball zum Auftakt in die Hauptrunde.
Deutschland Portugal
15:24
Vor einem Jahr trafen Deutschland und Portugal das letzte Mal aufeinander, im Viertelfinale der Weltmeisterschaft ereigneten sich dramatische Szenen. Am Ende verlor die Adlertruppe in Verlängerung gegen das junge Portugiesische Team, heute soll die Revanche für das Ausscheiden in der K.o.-Runde erfolgen. Dazu setzt Bundestrainer Gislason heute auf das altbewährte Stammpersonal, auch Langhoff, Lichtlein und Semper, die zuletzt mit guten Leistungen überzeugt hatten, sind mit dabei. Von der Tribüne aus unterstützen heute Kreisläufer Kohlbacher und Rechtsaußen Häseler. Da beide Teams als Gruppensieger mit zwei Punkten auf dem Konto in das Duell gehen, ist das durchaus schon als Richtungsweisend einzuschätzen diese Partie zu gewinnen. Ein leichter Vorteil pro Deutschland könnte der eine Tag mehr an Regeneration sein, war die DHB-Auswahl zuletzt am Montag gegen Spanien gefordert, Portugal am Dienstag gegen Dänemark. So oder so, beide Seiten dürften wieder mit der Prämisse in die Partie gehen mit viel Tempo zu einfachen Toren zu kommen.
Deutschland Portugal
15:16
Mit den Portugiesen erwartet die DHB-Auswahl der große Favoritenschreck, der am letzten Vorrundenspieltag für die Sensation des bisherigen Turnierverlaufs gesorgt hat: Mit 31:29 zeigten die Portugiesen eine Machtdemonstration und schlugen den großen Titelanwärter Dänemark vor heimischer Kulisse. Damit spielt das Unentschieden gegen Nordmazedonien keine Rolle mehr, stattdessen sind die Südeuropäer auf einmal ein heißer Halbfinalaspirant. Angeführt von zwei der größten Talente der Welt – Martim und Francisco Costa, die beiden neun Mal gegen Dänemark trafen – wollen die Tugas ihren Lauf fortsetzen. Doch dabei muss Portugal-Trainer Paulo Pereira heute auf eine wichtige Säule in der zentralen Abwehr verzichten: Victor Iturrizza steht nach seiner roten Karte nicht zur Verfügung. Die EHF hatte den wuchtigen Kreisläufer für dessen rustikalen Unterarmcheck ins Gesicht von Mathias Gidsel mit einer Sperre für ein Spiel belegt, was auf 60 Minuten schon eine erhebliche Schwächung des Defensivverbunds darstellt.
Deutschland Portugal
15:08
Dass die deutsche Nationalmannschaft keine optimale Vorrunde gespielt hat, ist ab sofort völlig gleichgültig: Durch die Schützenhilfe der Österreicher am letzten Vorrundenspieltag gab es nicht mehr viel zu rechnen, mit einer deutlichen Leistungssteigerung reichte der Zwei-Tore-Sieg gegen Spanien aus, um in die Hauptrunde einzuziehen. Doch damit nicht genug, denn durch den gewonnenen direkten Vergleich nimmt das Adlerteam noch zwei immens wichtige Punkte mit in den Kampf um das Halbfinale. Es ist die vielleicht härteste Hauptrundengruppe aller Zeiten, nicht umsonst wurde weitläufig auch von einer „Todesgruppe“ gesprochen. Mit Titelverteidiger Frankreich, Olympiasieger und Weltmeister Dänemark, Co-Gastgeber Norwegen und Favoritenschreck Portugal warten bis einschließlich Mittwoch kommende Woche vier „Endspiele“ auf das Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Es braucht vier Mal absolute Topleistungen, um am Ende dieser Hauptrunde der glückliche Inhaber eines Halbfinaltickets zu sein.
Deutschland Portugal
15:00
Hallo und herzlich willkommen zum 1. Spieltag der Hauptrunde bei der Handball-Europameisterschaft! Den Auftakt in der Gruppe I macht die deutsche Nationalmannschaft gegen die Auswahl Portugals, Anwurf ist in der Jyske Bank Boxen zu Herning um 15:30 Uhr!
