Trump: "Friedensrat" in Davos offiziell gegründet

Unterzeichnungszeremonie in Davos:Trumps "Friedensrat" offiziell gegründet: "Aufregender Tag"
In Davos hat US-Präsident Donald Trump offiziell seinen "Friedensrat" ins Leben gerufen. Kritiker befürchten, dass bestehende multilaterale Strukturen geschwächt werden.
Donald Trump hat am Donnerstag seinen sogenannten Friedensrat ("Board of Peace") ins Leben gerufen. Der US-Präsident unterzeichnete auf dem Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos ein Gründungsdokument für das Gremium.
Ursprünglich sollte dieser dazu dienen, den Krieg im Gazastreifen zu beenden, nun soll er nach Trumps Vorstellung aber bei weltweiten Konflikten eine Rolle spielen.
Konkurrenz-Gremium zu UN?
Europa und einige andere Länder befürchten, dass das Gremium mit den Vereinten Nationen konkurrieren oder diese untergraben könnte. Der US-Präsident schien in seiner Eröffnungsrede bei der Unterzeichnungszeremonie in Davos auf diese Bedenken einzugehen, als er sagte, dass der neue Rat mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten werde. "Dies ist ein sehr aufregender Tag, der lange vorbereitet wurde", sagte Trump.
Trump, der den Vorsitz des Gremiums übernehmen wird, hat rund 60 Staaten eingeladen, sich am "Friedensrat" zu beteiligen. Er sieht die Gruppe als Instanz, die sich mit anderen globalen Herausforderungen über den stockenden Waffenstillstand im Gazastreifen hinaus befasst.
Zugesagt haben bislang nur wenige Länder - neben Israel unter anderem Indonesien, Kosovo, die Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) und Vietnam. Einige der Erstunterzeichner werden autoritär regiert.
US-Verbündete zögern mit Beitritt zu Trumps "Friedensrat"
Einige traditionelle Verbündete der USA zögern, dem Gremium beizutreten, das laut Trump von den ständigen Mitgliedern mit jeweils einer Milliarde Dollar finanziert werden soll. Zahlreiche Staaten reagierten zuletzt entweder zurückhaltend oder lehnten die Einladung ab.
Zum jetzigen Zeitpunkt beabsichtige Frankreich nicht, "auf das Angebot einzugehen", hieß es etwa aus dem Élysée-Palast. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) sagte:
Vertreter der als Gründungsmitglieder vorgestellten Länder waren anwesend, als Trump in Davos zur Unterzeichnung sprach. Laut der Nachrichtenagentur Reuters waren jedoch zunächst keine Vertreter der Regierungen anderer globaler Großmächte zu sehen.
Mehr zu Donald Trump
Europäer einigen sich mit den USA:Was über Trumps Grönland-Deal bisher bekannt istmit Video3:59
- Interview
Militärexpertin zu Trump-Grönland-Rede:Expertin: "Verhalten optimistisch, dass gute Lösung kommt"mit Video6:22
Kalifornien-Gouverneur kritisiert Europa:"Erbärmlich" - Newsom fordert Ende der Trump-Schmeicheleimit Video0:56
Ein Jahr nach Amtsantritt:So beliebt ist Donald Trump in den USAvon Robert Meyermit Video0:19