ICE: US-Regierung setzt Einwanderungsbehörde auch in Maine ein

Trotz Kritik der Gouverneurin:USA setzen ICE auch in Bundesstaat Maine ein
Die US-Regierung entsendet mehr als 100 Mitarbeiter ihrer Einwanderungsbehörde ICE in den Bundesstaat Maine. Ein ehemaliger Mitarbeiter sagt, im Mittelpunkt stünden Flüchtlinge.
In den USA hat die umstrittene Grenzschutz- und Einwanderungsbehörde ICE eine Operation im Bundesstaat Maine begonnen. Das Heimatschutzministerium teilte am Mittwoch mit, die "Operation Catch of the Day" (Fang des Tages) habe am Dienstag begonnen und richte sich gegen Straftäter.
Insidern zufolge sind in dieser Woche mehr als 100 ICE-Mitarbeiter in den im Nordosten gelegenen Bundesstaat entsandt worden. Ein ehemaliger Mitarbeiter sagte, im Mittelpunkt stünden Flüchtlinge. Maine beheimatet mehrere Flüchtlingsgemeinschaften, darunter viele Somalier.
Gouverneurin Janet Mills: Viele Menschen in Maine haben Angst
In Maine hat die demokratische Gouverneurin Janet Mills bereits vergangene Woche erklärt, das aggressive Vorgehen der Trump-Regierung sei nicht willkommen.
Viele Menschen in ihrem Bundesstaat hätten Angst. Carl Sheline, Bürgermeister der Stadt Lewiston, warf der ICE unmenschliche Terror- und Einschüchterungstaktiken vor. Lewiston hat einen hohen Anteil somalischer Einwohner.
Die Regierung von Präsident Donald Trump hat seit Mitte 2025 verstärkt Einwanderungsbeamte in demokratisch geführte Städte und Bundesstaaten entsandt. Zuletzt waren rund 3.000 Bundesbeamte in den Großraum Minneapolis im Bundesstaat Minnesota geschickt worden.
Viele der Festgenommenen haben keine Vorstrafen
Trump bezeichnete die Operationen als notwendig, um die Kriminalität zu bekämpfen. Viele der festgenommenen mutmaßlichen Einwanderungssünder haben jedoch keine Vorstrafen.
Trump hatte somalische Einwanderer in der Vergangenheit als "Müll" bezeichnet und gesagt, sie sollten die USA verlassen, nachdem einige somalische Amerikaner in einen Betrugsfall in Minnesota verwickelt waren. Das Auftreten der bewaffneten und oft maskierten Einsatzkräfte in militärischer Tarnkleidung hatte in Minnesota zu lautstarken Protesten der Bevölkerung geführt.
ICE-Beamte ziehen durch Wohnviertel
Umfragen von Reuters/Ipsos zufolge ist die öffentliche Unterstützung für Trumps Vorgehen in der Einwanderungspolitik in den vergangenen Monaten gesunken. Bundesbeamte zogen demnach durch Wohnviertel, setzten Tränengas ein und stießen mit Demonstranten zusammen.
Die Lage hatte sich vor knapp zwei Wochen zugespitzt, als die US-Bürgerin und dreifache Mutter Renee Good in ihrem Auto von einem ICE-Mitarbeiter erschossen wurde.
US-Regierung kritisiert Mills für "Blockade"
Eine Sprecherin des Heimatschutzministeriums, Tricia McLaughlin, wies die Kritik zurück. Sie bezeichnete Mills als eine der Zufluchtspolitikerinnen des Bundesstaates, die die Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden blockiere.
Mills, die ihre zweite Amtszeit als Gouverneurin von Maine absolviert, kandidiert für einen Sitz im US-Senat, der derzeit von der Republikanerin Susan Collins gehalten wird. Trumps Einwanderungspolitik dürfte bei den Zwischenwahlen im November, die über die Kontrolle des Kongresses entscheiden, ein wichtiges Thema in Maine und anderen Bundesstaaten sein.
