Neue Studie zu Jugendsexualität:Für das "erste Mal" lassen sich Jugendliche mehr Zeit
von Markus Aust
Später, sicherer, informierter - junge Menschen erleben ihr erstes Mal heutzutage viel bewusster. Aktuelle Daten zeigen: Verhütung spielt eine immer größere Rolle.
Der Limbecker Platz am Rande der Essener City. Mit einem Milchshake in der Hand aus der Mall nebenan schlendern junge Erwachsene in Richtung U-Bahn. Auf offener Straße über Verhütung reden? Kein Problem. Berührungsängste oder Scham? Fehlanzeige.
"Sex hab ich nicht", gibt der 19-jährige Robin preis und lacht. Sichtlich mit sich im Reinen. "Aber wenn, dann auf jeden Fall mit einem Kondom", ergänzt er. Verhütung ist ein "ganz großes Thema" für die 20-jährige Zoe. "Besser doppelt als gar nicht. Ich habe eine Hormonspirale, aber verhüte zusätzlich mit Kondom." Kim beantwortet die Frage zur Verhütung mit nur zwei Worten: "Muss sein."
Verhütung beim Sex für junge Menschen wichtig wie nie
Ungeschützter Geschlechtsverkehr ist out. Zu diesem Ergebnis kommt auch die aktuelle Studie "Jugendsexualität" vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). In der Befragung gaben lediglich sechs Prozent der 14- bis 25-Jährigen an, beim ersten Mal nicht verhütet zu haben. Ein so niedriger Wert wurde in der Langzeiterhebung noch nie gemessen.
…wird seit 1980 vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (kurz: BIÖG; ehemals "Bundesinstitut für gesundheitliche Aufklärung") durchgeführt. Als repräsentative Wiederholungsbefragung ermöglicht die Studie Aussagen über Veränderungen des Sexualverhaltens junger Menschen. In der zehnten Erhebungswelle wurden 2025 insgesamt 5.855 14- bis 25-Jährige zu den Themen sexuelle Kontakte, Sexualaufklärung und Verhütung befragt.
Bevorzugtes Mittel der Wahl ist und bleibt das "Gummi": Drei von vier Jugendlichen greifen beim ersten Sex mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin zum Kondom. Die Forscherinnen und Forscher beobachten seit Jahren eine wachsende Hormonskepsis - mit der Konsequenz, dass die Pille an Beliebtheit verliert (2025: 34 Prozent beim ersten Sex).
Mit einer Spirale verhüten derzeit sechs Prozent der Befragten. Zudem ist Verhütung für junge Menschen in Beziehungen ein offenes Buch: Neun von zehn Paaren führen Gespräche über das Thema.
Für ihr erstes Mal lassen sich Jugendliche länger Zeit
Junge Menschen verhüten nicht nur gewissenhafter beim ersten Mal - sie haben es auch nicht so eilig wie früher. 2019 erlebten mehr als die Hälfte aller Jugendlichen mit 17 Jahren ihr erstes Mal (sogenannter Median-Mittelwert). 2025 waren sie dabei 19 Jahre alt.
Hauptgrund hierfür ist, dass "der Richtige" bzw. "die Richtige" bislang gefehlt habe. Dies geben 51 Prozent derer an, die bisher keine sexuellen Kontakte hatten. Dazu passt: Mehr als die Hälfte der Befragten erlebt ihren ersten Sex in einer festen Partnerschaft (weiblich: 65 Prozent; männlich: 53 Prozent). Vier von zehn Jugendlichen ohne Sexualkontakte halten sich für noch "zu jung" beziehungsweise für "zu schüchtern".
Markus Aust berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Sexualität
Gender Gap beim Orgasmus:Sexualität: Warum Frauen seltener kommenvon Daria Eva Stancomit Video43:22
Sex bedarf expliziter Zustimmung:"Nur Ja heißt Ja": Frankreich verschärft Sexualstrafrecht
Tag der Asexualität:Wenn es kein Bedürfnis nach Sex gibtvon Caelan Novo Fernandezmit Video3:40
Sexualkunde an italienischen Schulen:Let's (not) talk about SexValerie Braig und Luise Greve, Rommit Video2:14