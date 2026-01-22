Später, sicherer, informierter - junge Menschen erleben ihr erstes Mal heutzutage viel bewusster. Aktuelle Daten zeigen: Verhütung spielt eine immer größere Rolle.

Für das "erste Mal" lassen sich Jugendliche mehr Zeit

Der Limbecker Platz am Rande der Essener City. Mit einem Milchshake in der Hand aus der Mall nebenan schlendern junge Erwachsene in Richtung U-Bahn. Auf offener Straße über Verhütung reden? Kein Problem. Berührungsängste oder Scham? Fehlanzeige.

"Sex hab ich nicht", gibt der 19-jährige Robin preis und lacht. Sichtlich mit sich im Reinen. "Aber wenn, dann auf jeden Fall mit einem Kondom", ergänzt er. Verhütung ist ein "ganz großes Thema" für die 20-jährige Zoe. "Besser doppelt als gar nicht. Ich habe eine Hormonspirale, aber verhüte zusätzlich mit Kondom." Kim beantwortet die Frage zur Verhütung mit nur zwei Worten: "Muss sein."

Verhütung beim Sex für junge Menschen wichtig wie nie

Ungeschützter Geschlechtsverkehr ist out. Zu diesem Ergebnis kommt auch die aktuelle Studie "Jugendsexualität" vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). In der Befragung gaben lediglich sechs Prozent der 14- bis 25-Jährigen an, beim ersten Mal nicht verhütet zu haben. Ein so niedriger Wert wurde in der Langzeiterhebung noch nie gemessen.

Die Studie Jugendsexualität… …wird seit 1980 vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (kurz: BIÖG; ehemals "Bundesinstitut für gesundheitliche Aufklärung") durchgeführt. Als repräsentative Wiederholungsbefragung ermöglicht die Studie Aussagen über Veränderungen des Sexualverhaltens junger Menschen. In der zehnten Erhebungswelle wurden 2025 insgesamt 5.855 14- bis 25-Jährige zu den Themen sexuelle Kontakte, Sexualaufklärung und Verhütung befragt.

Wir sehen ein sicheres, zuverlässiges Verhütungsverhalten. Für die deutliche Mehrheit der jungen Menschen ist Verhütung etwas Selbstverständliches. „ Dr. Sara Scharmanski, Leiterin Studie "Jugendsexualiät", Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit

Bevorzugtes Mittel der Wahl ist und bleibt das "Gummi": Drei von vier Jugendlichen greifen beim ersten Sex mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin zum Kondom. Die Forscherinnen und Forscher beobachten seit Jahren eine wachsende Hormonskepsis - mit der Konsequenz, dass die Pille an Beliebtheit verliert (2025: 34 Prozent beim ersten Sex).

Mit einer Spirale verhüten derzeit sechs Prozent der Befragten. Zudem ist Verhütung für junge Menschen in Beziehungen ein offenes Buch: Neun von zehn Paaren führen Gespräche über das Thema.

Für ihr erstes Mal lassen sich Jugendliche länger Zeit

Junge Menschen verhüten nicht nur gewissenhafter beim ersten Mal - sie haben es auch nicht so eilig wie früher. 2019 erlebten mehr als die Hälfte aller Jugendlichen mit 17 Jahren ihr erstes Mal (sogenannter Median-Mittelwert). 2025 waren sie dabei 19 Jahre alt.

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Junge Menschen lassen sich heute generell mehr Zeit und treffen bewusste Entscheidungen, wenn es um Sexualität geht. Sie warten auf den für sie richtigen Moment. „ Mechthild Paul, stellvertretende Leiterin des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit

Hauptgrund hierfür ist, dass "der Richtige" bzw. "die Richtige" bislang gefehlt habe. Dies geben 51 Prozent derer an, die bisher keine sexuellen Kontakte hatten. Dazu passt: Mehr als die Hälfte der Befragten erlebt ihren ersten Sex in einer festen Partnerschaft (weiblich: 65 Prozent; männlich: 53 Prozent). Vier von zehn Jugendlichen ohne Sexualkontakte halten sich für noch "zu jung" beziehungsweise für "zu schüchtern".

Markus Aust berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.

