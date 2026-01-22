Selenskyj in Davos: Europa muss "eine globale Macht werden"

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in Davos Europa zum Handeln aufgerufen. "Wenn Europa immer nur reagiert, dann wird es neue Gefahren und Angriffe geben", warnte Selenskyj.

Selenskyj: Europa muss "eine globale Macht werden"

Der ukrainische Präsident Wolodymy Selenskyj hat bei seiner Rede in Davos Europa zum gemeinsamen Handeln aufgerufen. Europa müsse mehr tun, damit "seine Sanktionen die Feinde genau so wirksam blockieren wie die amerikanischen Sanktionen", sagte Selenskyj laut Übersetzung.

"Wenn Europa nicht als globale Kraft wahrgenommen wird, wenn die Maßnahmen schlechte Akteure nicht abschrecken, wenn Europa immer nur reagiert, dann wird es neue Gefahren und Angriffe geben", warnte der ukrainische Präsident vor dem Weltwirtschaftsforum.

Wir alle sehen, dass die Kräfte, die versuchen Europa zu zerstören, keinen einzigen Tag verschwenden. Sie agieren frei, sogar innerhalb Europas. „ Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

"Wenn wir gemeinsam handeln sind wir unbesiegbar", fuhr der ukrainische Präsident fort. Europa könne und müsse eine "gobale Macht werden. Keine Macht, die spät handelt, sondern, eine die die Zukunft definiert." Außerdem könne Eruopa so helfen, eine "bessere Welt aufzubauen - eine Welt ohne Krieg natürlich", betonte er laut Übersetzung. Dafür benötige Europa Kraft und gemeinsames, schnelles Handeln.

Treffen zwischen Trump und Selenskyj am Rande von Davos

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sich in Davos mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump zu einem Gespräch getroffen. Trump sagte im Anschluss vor der Presse, das Treffen sei "sehr gut" verlaufen.

Die Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin laute, dass der Krieg in der Ukraine beendet werden müsse. Trump sprach nach dem Treffen mit Selenskyj, das laut Angaben des Weißen Hauses etwa eine Stunde gedauert hatte, nur kurz mit Reportern.

Trump: Putin und Selenskyj können jetzt ein Abkommen erzielen

Trump versucht, eine Vereinbarung zwischen Selenskyj und Putin herbeizuführen, um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Am Mittwoch äußerte sich der Amerikaner sowohl frustriert über Putin als auch über Selenskyj. "Ich glaube, sie stehen jetzt an einem Punkt, wo sie zusammenkommen und ein Abkommen erzielen können", sagte Trump.

Und wenn sie das nicht tun, sind sie blöd - das gilt für beide. „ Donald Trump, US-Präsident

Lange unklar, ob Selenskyj überhaupt nach Davos kommt

Eine Reise Selenskyjs nach Davos war lange Zeit unsicher gewesen. Er hatte noch am Dienstag gesagt, dass er wegen der andauernden russischen Angriffe aus der Luft viel im eigenen Land zu tun habe. Deswegen werde er nur in die Schweiz reisen, wenn es ein unterschriftsreifes Dokument gebe oder weitere Hilfszusagen etwa zur Lieferung von Flugabwehrwaffen.

