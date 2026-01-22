AfD-Chefin über den Kanzler:"Kaum Neues": Weidel kritisiert Merz-Rede in Davos
von Johannes Lieber
Hat Friedrich Merz in Davos die richtigen Worte in Bezug auf Donald Trump gefunden? Nein, sagt die Opposition und kritisiert verschiedene Punkte.
AfD-Chefin Alice Weidel hat die Rede von Kanzler Friedrich Merz in Davos kritisiert. Sie habe "kaum Neues" enthalten und seine "Erkenntnis", dass die Zeit der regelbasierten Ordnung vorbei sei, komme "reichlich spät", sagt Weidel ZDFheute.
Deutschland und Europa seien von der Realität "längst überrollt" worden.
Besonders kritisch sieht Weidel das Bekenntnis von Merz zur Europäischen Union. Das klinge nach "mehr Zentralismus in Brüssel" und nicht "nach Stärkung Deutschlands". Brüssel sei vielmehr "Teil des Problems", so Weidel.
Linke: Merz vergisst "hart arbeitende Menschen"
Auch von den Linken gibt es Kritik an Merz. Parteichef Jan van Aken wirft Merz vor, dieser denke nur an "seine Millionäre, die ihn im Wahlkampf finanziert haben" und nicht an die "hart arbeitenden Menschen hierzulande", sagt van Aken ZDFheute.
Mit der Forderung nach mehr Wettbewerbsfähigkeit meine Merz eigentlich, dass Menschen in Deutschland "länger arbeiten, krank arbeiten, für weniger Lohn arbeiten, später in Rente gehen" sollen, sagt van Aken.
Grüne vermissen Schulterschluss mit Kanada
Grünen-Parteichefin Franziska Brantner hätte sich von Merz ein noch klareres Bekenntnis zu Kanada gewünscht. Der kanadische Premierminister Mark Carney hatte sich in seiner Rede in Davos für eine stärkere Zusammenarbeit seines Landes mit der EU ausgesprochen.
Merz zitierte Carney zwar, dennoch habe der Kanzler die "ausgestreckte Hand" des kanadischen Premiers "nur halbherzig ergriffen", so Brantner. Allgemein sei Merz "anscheinend nicht in der Lage, eine klare Antwort auf Trumps Aggressionen zu geben".
Unterstützung vom Koalitionspartner
"Ausdrückliche" Unterstützung für seine Rede erhält Merz dagegen von der SPD. Mitglieder der Sozialdemokraten hatten in den vergangenen Tagen die Handlungen Trumps in Venezuela und rund um Grönland schärfer kritisiert als die Union.
Der Bundeskanzler habe "zentrale Leitlinien für eine handlungsfähige, selbstbewusste und verantwortungsvolle deutsche Außenpolitik formuliert", sagt der außenpolitische Sprecher der SPD, Adis Ahmetović, ZDFheute.
Die "europäische Geschlossenheit" sei jetzt "nicht optional", sondern "eine strategische Notwendigkeit". Auch die Notwendigkeit die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Europas und Deutschlands auszubauen, unterstreicht Ahmetović.
