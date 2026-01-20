Update am Abend: Klare Ansage an Trump - mit ausgestreckter Hand

Guten Abend,

angespannt blickt die Welt in dieser Woche ins schweizerische Davos. Wie auch in diesem Update am Abend - ich kann es Ihnen nicht ersparen - steht beim Weltwirtschaftsforum in diesem Jahr ein Thema über allem: Donald Trump und seine erratisch wirkende Politik. Strafzolldrohungen im Grönland-Streit, Öl-Interessen in Venezuela: Das derzeitige US-Vorgehen in der Welt belastet nicht nur politische Beziehungen und jahrzehntelang gepflegte Bündnisse, sondern massiv auch die Weltwirtschaft.

Trump selbst ist noch gar nicht in Davos angekommen (er will dort morgen eine Rede halten), da geht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon mit dem US-Präsidenten ins Gericht. Die angedrohten Zölle seien "ein Fehler, insbesondere zwischen Verbündeten", sagte sie und kündigte an:

Unsere Antwort wird unerschrocken, geschlossen und angemessen sein. „ Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin

Über dieses Thema berichtete heute in Deutschland ab 14 Uhr.

ZDF-Korrespondent Ulf Röller berichtet, von der Leyen habe mit ihrer Rede klargemacht: "Es gibt keinen Sinn, nostalgisch zu werden und an die alte regelbasierte Weltordnung zurückzudenken, weil die ist vorbei. Es ändert sich alles, es ist viel Chaos." Europa müsse und werde daher an seiner Verteidigungs- und wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, habe von der Leyen verdeutlicht. Das wiederum ist ein klares Entgegenkommen, eine ausgestreckte Hand in Richtung USA.

Die Einschätzung gab Ulf Röller heute bei ZDFheute live ab 10:45 Uhr.

Beim Thema Ukraine-Krieg nannte von der Leyen Trump sogar beim Namen - eher eine Seltenheit in den sonst so diplomatisch geführten Auseinandersetzungen. Sie dankte dem US-Präsidenten ausdrücklich für dessen Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes - "natürlich in der Hoffnung, dass er sich da ein bisschen schmeicheln lässt", so Röller.

Wie umgehen mit Trump? Lange galten die USA als Schutzmacht Europas und verlässliches Nato-Mitglied. Der Fall Grönland zeigt einmal mehr: Mit Trump kam eine echte Zeitenwende. Sicherheitsexpertin Stefanie Babst riet den Europäern und Kanada heute im ZDF-Morgenmagazin, dem US-Präsidenten hinter verschlossenen Türen "eine knallharte Ansage" zu machen:



In Syrien sind die jüngsten Verhandlungen zwischen kurdischen Kämpfern und der Zentralregierung in Damaskus nach Angaben kurdischer Vertreter abgebrochen worden. ZDFheute live blickt ab 17:30 Uhr auf die aktuelle Lage vor Ort. Mit dabei: Nahost-Experte Daniel Gerlach und ZDF-Reporter Peter Theisen sowie Raman Bilal vom Roten Halbmond in Syrien.

Handball-EM: Deutschland hat durch den famosen Sieg gegen Spanien das Vorrunden-Aus verhindert. Am Abend wird der nächste deutsche Gegner der DHB-Sieben gesucht. Setzt sich Dänemark im letzten Vorrundenspiel gegen Portugal durch, steigt am Donnerstag in der Hauptrunde der Knaller zwischen dem Turnier-Gastgeber und Deutschland.

Alles zum Spiel der Dänen gibt es in der Zusammenfassung. Sehen Sie außerdem das Spiel des Außenseiters Färöer gegen Slowenien im Livestream (20:30 Uhr):



Fußball-Champions-League: Borussia Dortmund muss sich am Abend im vorletzten Liga-Spiel beim englischen Topklub Tottenham Hotspur behaupten. Bei einem Erfolg in London können die wankelmütigen Schwarzgelben schon auf ein Ticket für die K.o.-Phase schielen. Lesen Sie hier den Vorbericht von Patrick Brandenburg:

Donald Trump ist nun seit einem Jahr wieder im Amt des US-Präsidenten - eine Mehrheit der befragten Menschen in den USA lehnt seine Arbeit ab. Das Grafik-Video zeigt, wie seine Zustimmungswerte im Vergleich zu früheren Präsidenten aussehen.



Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zieht eine Trump-Bilanz - und prangert autoritäre Regierungspraktiken und die Erosion der Rechtsstaatlichkeit an:

39 Jahre - so lange gibt es den "Chor der schreienden Männer" (finnisch: Mieskuoro Huutajat) schon. Zuhause ist er im finnischen Oulu, der europäischen Kulturhauptstadt 2026. Die nördlichste Großstadt der EU zeigt in diesem Jahr, was kulturell möglich ist:

Über dieses Thema berichtete heute das ZDF-Morgenmagazin ab 05.30 Uhr.

Es ist eine völlige Illusion, zu glauben, dass man durch eine Reduzierung des Sozialstaats Wirtschaftswachstum generieren könnte. „ Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat starken Widerstand gegen die von der Bundesregierung geplanten Sozialreformen angekündigt. Im Interview unterstreicht die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi die Bedeutung des Sozialstaats und übt harte Kritik an der Merz-Regierung:



Diabetes kann unbehandelt zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen führen. Deshalb ist eine frühe Diagnose wichtig. Doch oft wird Diabetes erst spät erkannt - vor allem bei Kindern.

Über dieses Thema berichtete heute "Volle Kanne" ab 09:05 Uhr.

Wer ist Donald Trump, der die Menschheit in Atem hält, und was genau will er? Sein Land und die Welt retten? Oder nur seine Gier nach Macht, Reichtum und Ansehen befriedigen? Die ZDFzeit-Dokumentation "Donald Trump - König im Weißen Haus?" zieht ein Jahr nach Trumps zweitem Amtsantritt Bilanz.



