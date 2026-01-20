Europa top, China, USA Flop:Erholt sich VW?
von Oliver Deuker
4,73 Millionen Fahrzeuge lieferte die Marke VW 2025 aus. 1,4 Prozent - rund 100.000 Autos - weniger als im Vorjahr. Doch VW gibt sich selbstbewusst, ist die Trendwende geschafft?
Eine Medaille hat ja bekanntermaßen zwei Seiten. So ist es auch bei der Marke VW. Glänzt sie in Europa mit 5,1 Prozent mehr Absatz und in Südamerika sogar mit satten 18,5 Prozent mehr, so verliert VW dramatisch in den beiden größten Automärkten der Welt.
Minus 8,4 Prozent in China, Minus 8,1 Prozent in den USA. "Global spiegeln die Zahlen die kritische Weltsituation wieder, der Markt ist extrem volatil", bewertet Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management.
Der weitere Absatzrückgang in China, nicht nur der größte, sondern auch der innovativste Markt, hat mehrere Gründe. Jedes zweite dort gekaufte Auto ist ein E-Fahrzeug. Und die sind in China in der Regel wesentlich günstiger als ausländische Fabrikate.
Autokäufer in China setzen auf rollende Computer
Dazu kommt ein größerer Fokus auf IT in Fahrzeugen made in China, das Auto als rollender PC ist total in im Reich der Mitte, die Definition von "Premium" hat sich für chinesische Konsumenten extrem verändert. Während westliche Marken Luxus weiterhin mit Handwerkskunst und Leistung assoziieren, verbinden chinesische Konsumenten ihn zunehmend mit Technologie, Intelligenz und Konnektivität.
Wichtig ist vor allem, wie nahtlos das Auto mit dem Fahrer interagiert, über smarte Funktionen, Echtzeit-Updates und künstliche Intelligenz. Da haben deutsche Hersteller, da hat VW noch Nachholbedarf.
"Auch eine Präferenzänderung bei den Chinesen sorgt für einen vermehrten Eigenmarkenverkauf in China", erklärt Helena Wisbert, Autoexpertin von der Ostfalia Hochschule in Wolfsburg. Und da China vor gar nicht langer Zeit das Traumabsatzland für VW war, sind seit ein paar Jahren die Verluste dementsprechend.
USA: Volkswagen leidet unter Trumps Zöllen
Die Einbußen in den USA sind schnell erklärt, Hauptgründe sind Trump und seine Zölle und natürlich die Konkurrenz aus Asien, allen voran Japan, Korea und auch China. Wisbert sieht aber die Talsohle bei der Marke VW durchschritten:
Auch Stefan Bratzel sieht VW auf dem richtigen Weg:
Einzig die neuen Trumpschen Zoll-Drohungen wegen der Grönlandfrage könnten wie Sand im Getriebe wirken, das Geschäft mit den USA, derzeit schlecht bis gar nicht zu kalkulieren.
Kommen neue Zölle, wird es schwer für europäische Autobauer in den USA, prognostiziert Autofachmann Bratzel: "Mit weiteren Zöllen kann man einen Export fast vergessen, das wäre ein Killer."
Autoabsatz: Warum VW in Europa Fortschritte macht
In Europa und Deutschland hat die Marke VW gute Fortschritte gemacht, die Designer und Entwickler wissen wieder, was den Europäern gefällt. Wichtig auch: Gerade im IT-Bereich hat sich VW deutlich verbessert - das gilt für Verbrenner und E-Autos.
Und vielleicht ist auch in Deutschland eine kleine Präferenzänderung im Gange. Mit dem Kauf von Autos made in Germany die eigene Wirtschaft unterstützen, auch wenn die Produkte teurer sind, das hört man wieder häufiger. "VW muss nun aber nachlegen mit günstigen Jedermann-Modellen wie dem ID Polo, der Mitte bis Ende 2026 kommen soll, der ID1 dann 2027", fordert Bratzel.
Südamerika: VW verkauft vor allem Verbrenner
18,5 Prozent mehr verkaufte VW in Südamerika. Klingt beeindruckend, doch die Zahl täuscht. "Hohe Wachstumsraten sind ein Beleg für Erfolg, aber wichtig ist auch von welchem Niveau die Wachstumsraten kommen", sagt Wisbert. 568.200 Fahrzeuge setzte VW 2025 in Südamerika ab. Ungefähr 100.000 mehr als im Vorjahr.
Vor allem Verbrenner verkauften sich in Südamerika gut.
E-Auto-Prämie dürfte VW nutzen
Die frisch vorgestellte, neue Kaufprämie für E-Autos wird sicherlich auch den deutschen Autobauern, allen voran VW, zugutekommen. Das Grundinteresse der Deutschen und vieler Europäer an deutschen Fahrzeugen ist vorhanden, wie die Statistik belegt.
VW muss nun aber liefern, günstige Fahrzeuge wie den ID Polo und ID1 schnell auf den Markt bringen, zielt die neue Kaufprämie doch auf Haushalte mit kleinerem Budget ab.
Oliver Deuker berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Niedersachsen.
Bis zu 6.000 Euro Förderung:Neue E-Auto-Prämie: Wer wie viel Geld bekommt
