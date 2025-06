Update am Abend: Asylpolitik, ein Bruch und ein mildes Urteil

Einzelentscheidung? Oder ein Grundsatzurteil? Für den Bundesinnenminister scheint das eine klare Sache zu sein. Alexander Dobrindt könnte eine grundsätzliche Ansage in Sachen Asylpolitik jetzt auch wirklich nicht gut gebrauchen. Dabei hatte das Berliner Verwaltungsgerichts die Bundesregierung per "unanfechtbarem" Eilbeschluss verpflichtet, jetzt im Fall von drei Somaliern erstmal zu prüfen, welches Land wirklich für deren Asylantrag zuständig ist. Also alles, wie es der Dublinvertrag vorsieht.