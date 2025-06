DFB-Team ein Jahr vor WM 2026: Nationalelf hofft auf Titelbooster

Muss seine Elf kräftig umbauen: Bundestrainer Julian Nagelsmann (rechts), hier mit Standard-Trainer Mads Buttgereit beim Training in Herzogenaurach. Quelle: ddp / Marc Schüler

Die Löcher wurden am Dienstag gestopft. Der Untergrund in der Münchner Arena musste mit einigen Quadratmetern Hybridrasen von der Gesamtfläche eines Appartements ausgebessert werden.

Fans von Paris Saint-Germain hatten am Samstag aus dem Rasen Erinnerungsstücke herausgerissen, nachdem ihre Mannschaft gegen Inter Mailand das Finale der Champions League 5:0 gewonnen hatte.

Etliche Ausfälle in der DFB-Elf

Ganz so leicht wie den Greenkeepern dürfte es Julian Nagelsmann nicht fallen, die Lücken in seiner Mannschaft so zu füllen, dass es kaum auffällt. Als der Bundestrainer seinen Kader für das Final Four der Nations League nominierte, standen schon die Ausfälle von Jamal Musiala, Tim Kleindienst, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck fest.

Was für ein Spiel: Die deutsche Nationalmannschaft dominiert Italien zunächst klar und muss am Ende doch zittern. Das 3:3 reicht für den erstmaligen Sprung ins Final Four. 24.03.2025 | 2:59 min

Zu ihnen gesellten sich nach und nach auch noch Angelo Stiller, Nadiem Amiri und Inters Yann Bisseck, der sich am Samstag im Finale verletzt hatte. Tags darauf musste zudem der nachnominierte Jonathan Burkardt mit einer genähten Risswunde an der Ferse aus dem Quartier in Herzogenaurach abreisen.

Nagelsmann: Auch kleiner Titel ist wichtig

Die lange Liste der Ausfälle ändert aber nichts daran, dass sie bei der DFB-Auswahl vor dem Halbfinale der Nations League am Mittwoch gegen Portugal (21 Uhr/ ab 19.25 Uhr ZDF live ) weiterhin die höchsten Ziele verfolgen.

Wir wollen dahin kommen, wieder gemeinsam Titel zu gewinnen. Auch wenn es nur ein kleiner Titel ist, ist er für uns als Gruppe sehr wichtig. „ Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Das hatte Nagelsmann gleich zu Beginn der Trainingstage in Herzogenaurach gesagt.

Bislang letzter Titel: Confed-Cup 2017

Letztmals hatte die deutsche Nationalmannschaft 2017 ein Turnier für sich entschieden. Damals gewann sie den Confed-Cup in Russland, ehe sie ein Jahr später bei der dortigen WM nach der Gruppenphase als blamierter Titelverteidiger nach Hause fliegen musste.

Marc-André ter Stegen steht beim FC Barcelona angeblich auf der Verkaufsliste. Den Torwart der DFB-Elf wundert das vor dem Nations-League-Halbfinale am Mittwoch gegen Portugal. 01.06.2025 | 0:59 min

Diesmal wird der Titel im Final Four der Nations League angestrebt, um sich für das große Ziel WM-Titel in einem Jahr in den USA, Kanada und Mexiko zu bestärken.

"Wir wollen unser Selbstverständnis weiter füttern mit guten Leistungen und Ergebnissen", sagte Nagelsmann. Joshua Kimmich sprach im Fachmagazin "kicker" im Falle des Titelgewinns in der Nations League von einem guten Signal "nach außen, aber auch nach innen".

Es gibt einfach Selbstvertrauen, wenn man das Gefühl hat, auf dem richtigen Weg zu sein, und dann auch die Bestätigung in Form von Siegen und Titeln erhält. „ Kapitän Joshua Kimmich

Auf einen Titelbooster hoffen sie jetzt umso mehr, weil dafür Siege gegen zwei Topnationen nötig wären. Erst gegen Portugal, dann gegen Spanien oder Frankreich, die am Donnerstag das zweite Halbfinale in Stuttgart austragen.

Danach wartet Spanien oder Frankreich

Sollte die deutsche Mannschaft gegen Portugal gewinnen, würde sie am Sonntagabend im Finale erneut in München antreten. Andernfalls stünde für sie am Sonntagnachmittag das Spiel um Platz drei in Stuttgart gegen den Verlierer aus Spanien gegen Frankreich an.

Cristiano Ronaldo verschießt einen Elfer, trotzdem ringen die Portugiesen Dänemark in der Verlängerung nieder. Nach dem 5:2 ist Portugal der nächste Gegner des DFB-Teams. 24.03.2025 | 2:58 min

Doch jetzt geht es für Nagelsmann erst einmal darum, in seinem Personalpuzzle die richtigen Teile zusammenzusetzen, um die Lücken durch die fehlenden Spieler zu füllen. Das Gesicht seiner Mannschaft muss er dabei im Vergleich zu den Viertelfinals gegen Italien Ende März sehr verändern.

Nagelsmann muss Startelf stark verändern

Knapp die Hälfte seines Kaders von vor rund zweieinhalb Monaten ist nun nicht dabei. Aus seiner Startelf vom 3:3 gegen Italien im Viertelfinal-Rückspiel in Dortmund stehen nun sogar sechs Spieler nicht zur Verfügung.

Alle Mannschaftsteile müssen neu besetzt werden, angefangen vom Tor mit der nach langer Verletzungspause zurückgekehrten Nummer eins, Marc-André ter Stegen, bis hin zur Sturmspitze, in der womöglich Debütant Nick Woltemade aufläuft. "Wir haben immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft", versicherte Nagelsmann.