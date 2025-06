Kimmich und Woltemade: Ungleiches DFB-Duo in Nations League

Debütant und Routinier vereint: Nick Woltemade und Joshua Kimmich (beide in blauen Oberteilen) vor dem Nations-League-Spiel gegen Portugal. Quelle: imago

Zwischen Joshua Kimmich und Nick Woltemade hat es noch nicht viele Berührungspunkte gegeben. Doch jetzt vor dem Halbfinale in der Nations League gegen Portugal am Mittwoch in München (live im ZDF/Anstoß 21 Uhr) fügen sich ihre Geschichten bei der deutschen Nationalmannschaft zusammen.

Hinter ihnen liegt jeweils eine bemerkenswerte Saison, an deren Ende sie jeweils einen Titel feiern konnten und nun noch auf zwei weitere hoffen. Der defensive Mittelfeldspieler Kimmich gewann mit dem FC Bayern die Meisterschaft, der Stürmer Woltemade mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal.

Kimmich will mit Titel ein Signal setzen

Nun steht für sie mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch in München der Titel in der Nations League in Aussicht. Nötig wäre dafür ein Sieg gegen Portugal und ein weiterer im Finale am Sonntag gegen Spanien oder Frankreich.

Genau das ist das Ziel für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann . Und Joshua Kimmich gibt die Richtung vor:

Wenn wir als Deutschland das Turnier gewinnen, wäre das ein gutes Signal - nach außen, aber auch nach innen. „ Joshua Kimmich

Nach dem Final Four geht es für den Vielspieler Kimmich mit dem FC Bayern noch zur Klub-WM in den USA und für Woltemade mit der deutschen U21-Auswahl zur EM in der Slowakei. Woltemade hat seiner Hoffnung auf ein ungewöhnliches Triple schon nach dem Sieg im Pokalfinale Ausdruck verliehen.

Ich würde gerne einen Dreierpack machen, was Titel angeht. „ Nick Woltemade

Zunächst aber könnte er in der A-Nationalelf debütieren. Sogar ein Einsatz von Beginn an scheint gegen Portugal gut möglich. "Wir haben mit Tim Kleindienst und Kai Havertz vom Positionsprofil her zwei Ausfälle, die wir mit anderen Spielern nicht so gut ersetzen können. Da passt Nick natürlich sehr, sehr gut rein", sagte Nagelsmann. Auch Jonathan Burkardt reiste verletzt ab.

Völler wagt Prognose bei Woltemade

Woltemade war in dieser Saison nach seinem ablösefreien Abschied von Werder Bremen in Stuttgart durchgestartet. In seinen 33 Einsätzen in der Bundesliga und im Pokal kam er auf 17 Tore, in den letzten vier Partien traf er stets. Gelungen war ihm das mit seiner erstaunlichen Geschmeidigkeit trotz seiner Körpergröße von 1,98 Meter.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler imponieren Woltemades technische Fähigkeiten "und mit welcher Eleganz er Gegenspieler umdribbeln kann". Woltemade habe sich vor allem "in den letzten sechs Monaten nochmal enorm entwickelt", aber trotz seiner Größe beim Kopfball noch "Luft nach oben". Wenn er da noch zulege, habe er "eine ganz große Karriere vor sich", prognostizierte der ehemalige Nationalstürmer Völler.

Kimmich: "Konstanteste Saison meiner Karriere"

Als Kopfballungeheuer wird der 1,77 Meter große Kimmich wohl keine Weltkarriere mehr machen. Dafür kann der 30-Jährige auf ein gefühltes Comeback des Jahres zurückblicken. Mehrfach war Kimmich beim FC Bayern schon angezählt worden. Das galt besonders, als Thomas Tuchel dort von März 2023 bis Mai 2024 Trainer war und Kimmich die Eignung als Sechser absprach.

Doch nun blickt Kimmich unter Tuchels Nachfolger Vincent Kompany auf eine Spielzeit als unangefochtener Taktgeber vor der Abwehr zurück und auf "die konstanteste Saison meiner Karriere", wie er befand. Nur eines der 51 Saisonspiele verpasste er.

Holt Kimmich Rekordnationalspieler Matthäus ein?

Von Nagelsmann wird Kimmich als Rechtsverteidiger eingesetzt. Gegen Portugal steht er als erfahrenster Kicker im Kader vor seinem 100. Länderspiel. Er sei stolz auf diesen "amtlichen Meilenstein", sagte Kimmich. "Diese 100 Länderspiele zeigen, dass ich in den vergangenen neun Jahren auf konstant hohem Niveau unterwegs und auch immer gesund und fit war."

Ob er sogar den deutschen Rekordnationalspieler Lothar Matthäus einholen könne, der es auf 150 Einsätze brachte? "Es muss vieles optimal laufen", sagte Kimmich. Man müsse gesund bleiben, bei Turnieren weiter kommen als zuletzt. Und: "Man braucht einen Trainer, der einen unterstützt."