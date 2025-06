Jahresbericht: Mehr Menschen wehren sich gegen Diskriminierung

Am häufigsten wenden sich Betroffene wegen rassistischer Diskriminierungen an die Behörde. Ihre Anfragen machten mit 43 Prozent knapp die Hälfte aller Fälle aus. Die Zahl hat sich seit 2019 mehr als verdreifacht. An zweiter Stelle folgen mit 27 Prozent Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit und an dritter Stelle mit 24 Prozent Benachteiligungen wegen des Geschlechts oder der Geschlechtsidentität. Es folgen Diskriminierungen wegen des Alters, der Religion und der sexuellen Identität.