Niederlande: Geert Wilders lässt Regierungskoalition platzen

Vermutlich Neuwahlen in den Niederlanden

Zuvor hatten sich die Chefs der vier Parteien im Parlament getroffen, um über einen Ausweg aus der Krise zu beraten. Die Entscheidung dürfte zu Neuwahlen in den Niederlanden führen.

Wilders hatte bereits in den vergangenen Tagen damit gedroht, die Koalition platzen zu lassen, sollten seine Partner in der Regierung von Ministerpräsident Dick Schoof seinen harten Kurs in der Migrationspolitik nicht mittragen.