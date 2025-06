Wilders lässt Regierung platzen: Neuwahl in den Niederlanden

Vergangenen September beantragte sie eine Ausnahmegenehmigung im EU-Asylsystem GEAS. "Wir müssen unsere Asylpolitik wieder selbst in die Hand nehmen", hatte damals Migrationsministerin Marjolein Faber gefordert. Die Entwicklung in den Niederlanden fügt sich ein in die zunehmende Stärke EU-skeptischer, die Migration ablehnender, rechtspopulistischer Parteien. In Polen gewann am Sonntag der nationalistische Kandidat Karol Nawrocki die Präsidentenwahl mit knappem Vorsprung.