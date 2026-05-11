Update am Abend: Aigner, Nvidia-Affäre und Weltklimakonferenz

Guten Abend,

einen kleinen Seitenhieb konnte Ilse Aigner dem Bundeskanzler heute nicht ersparen, als der sie offiziell als Kandidatin für das Bundespräsidenten-Amt nominierte. Es ist nicht die erste kritische Randbemerkung zur langwierigen Suche nach einer Steinmeier-Nachfolge. Mehr als eine Randbemerkung ist dagegen der Seitensprung von Nvidia-Chef Jensen Huang. Seine private Affäre hat Auswirkungen auf sein Unternehmen, die US-Tech-Industrie und womöglich gar auf die globale Politik. Außerdem: In der Türkei hat die Weltklimakonferenz begonnen - und Merz schaut vom Seitenaus zu.

Bundespräsidentin: Merz nominiert Aigner offiziell

Das ist passiert: Bundeskanzler Friedrich Merz hat die CSU-Politikerin Ilse Aigner offiziell für das Amt der Bundespräsidentin nominiert. Mit Aigner gewinne Deutschland "eine Bundespräsidentin mit Würde und mit Herz - eine Bundespräsidentin, die zusammenführt, die Orientierung gibt und die Debatten anstoßen wird", sagte er in Berlin. Aigner selbst sagte, sie sei froh über die "breite und bundesweite Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg", die sie erfahren habe. Sie wolle im Amt "Gräben überwinden" und "Menschen zusammenbringen".

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die CSU-Politikerin Ilse Aigner offiziell für das Amt der Bundespräsidentin nominiert. Mit Aigner gewinne Deutschland "eine Bundespräsidentin mit Würde und mit Herz - eine Bundespräsidentin, die zusammenführt, die Orientierung gibt und die Debatten anstoßen wird", sagte er in Berlin. Aigner selbst sagte, sie sei froh über die "breite und bundesweite Unterstützung über die Parteigrenzen hinweg", die sie erfahren habe. Sie wolle im Amt "Gräben überwinden" und "Menschen zusammenbringen". Das ist der Hintergrund: Aigner wäre die erste Frau im höchsten deutschen Staatsamt und das erste Staatsoberhaupt aus der CSU. Der Weg zu ihrer Nominierung war allerdings holprig. Sie selbst merkte an, der Bundeskanzler habe es "ja durchaus spannend gemacht, auch für mich, die letzten Wochen". Besonders CSU-Chef Markus Söder hatte sich für Aigner stark gemacht. Merz war zuletzt eher zurückhaltend, gab der breiten Unterstützung für Aigner - auch in den Reihen der CDU - schließlich aber nach. Die Personalie wurde so auch zu einem kleinlichen Streit zwischen Söder und Merz.

Aigner wäre die erste Frau im höchsten deutschen Staatsamt und das erste Staatsoberhaupt aus der CSU. Der Weg zu ihrer Nominierung war allerdings holprig. Sie selbst merkte an, der Bundeskanzler habe es "ja durchaus spannend gemacht, auch für mich, die letzten Wochen". Besonders CSU-Chef Markus Söder hatte sich für Aigner stark gemacht. Merz war zuletzt eher zurückhaltend, gab der breiten Unterstützung für Aigner - auch in den Reihen der CDU - schließlich aber nach. Die Personalie wurde so auch zu einem kleinlichen Streit zwischen Söder und Merz. Das sagt mein Kollege Wulf Schmiese: Aigner habe bei der Vorstellung zwar kein "rhetorisches Feuerwerk" geliefert, aber "sehr zugewandt und ehrlich" geklungen, so der stellvertretende Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios. Er habe "keinen Zweifel", dass es Aigner gelingen könne, überparteilich zu agieren. Das zeigten auch die unterstützenden Worte aus der SPD und von den Grünen. Gut komme zudem an, dass Aigner keine Akademikerin sei, sondern "eine Frau des Volkes".

Zur Aigner-Nominierung stellt sich Bundeskanzler Merz heute Abend im heute journal, ab 21:45 Uhr live im TV und im Stream, den Fragen von Marietta Slomka.

heute Xpress, 09.11.2026, ab 15 Uhr 09.11.2026 | 1:51 min

Wirbel um Affäre des Nvidia-Chefs Huang

Das ist passiert: Eine private Liebes-Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang wird zum Politikum und zur wirtschaftlichen Belastung für den US-Tech-Konzern. Huang hat eingeräumt, seiner Frau, mit der er seit mehr als 40 Jahren verheiratet ist, untreu gewesen zu sein. Er soll eine Affäre mit der chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang gehabt haben. Ein Verwandtschaftsverhältnis liegt trotz gleichem Namen nicht vor. US-Behörden halten Alice Huang für eine Mitarbeiterin des chinesischen Geheimdienstes.

Eine private Liebes-Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang wird zum Politikum und zur wirtschaftlichen Belastung für den US-Tech-Konzern. Huang hat eingeräumt, seiner Frau, mit der er seit mehr als 40 Jahren verheiratet ist, untreu gewesen zu sein. Er soll eine Affäre mit der chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang gehabt haben. Ein Verwandtschaftsverhältnis liegt trotz gleichem Namen nicht vor. US-Behörden halten Alice Huang für eine Mitarbeiterin des chinesischen Geheimdienstes. Das sind die Folgen: Nach Bekanntwerden der Affäre und Huangs Eingeständnis am Sonntag brach die Nvidia-Aktie ein. Das Unternehmen hat eine interne und unabhängig geleitete Untersuchung angekündigt. Huang soll sich zudem einem Bericht zufolge schon bald unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor Abgeordneten des US-Kongresses erklären. Derweil bestreitet das chinesische Außenministerium den Spionage-Vorwurf.

Nach Bekanntwerden der Affäre und Huangs Eingeständnis am Sonntag brach die Nvidia-Aktie ein. Das Unternehmen hat eine interne und unabhängig geleitete Untersuchung angekündigt. Huang soll sich zudem einem Bericht zufolge schon bald unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor Abgeordneten des US-Kongresses erklären. Derweil bestreitet das chinesische Außenministerium den Spionage-Vorwurf. Das sind die Hintergründe: Was die US-Regierung und Präsident Trump persönlich von dem Fall wussten, warum Nvidia ein so großes politisches Gewicht hat und welche Folgen der Fall auch für Deutschland hat, haben wir für Sie hier zusammengefasst.

heute Xpress, 09.11.2026, ab 7 Uhr 09.11.2026 | 0:24 min

Beginn der Weltklimakonferenz in der Türkei

Das ist passiert: Heute hat die Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei begonnen. Zum Auftakt rufen Vertreter der Vereinten Nationen zu einem schnelleren Kampf gegen die Erderwärmung auf. "Die Dringlichkeit dieses Moments muss uns vorantreiben", sagte der Exekutivsekretär des UN-Klimasekretariats, Simon Stiell, laut Redemanuskript. Nicht in Antalya dabei ist übrigens Kanzler Merz, wie meine Kollegin Winnie Heescher heute Morgen an dieser Stelle bereits berichtet hat.

Heute hat die Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei begonnen. Zum Auftakt rufen Vertreter der Vereinten Nationen zu einem schnelleren Kampf gegen die Erderwärmung auf. "Die Dringlichkeit dieses Moments muss uns vorantreiben", sagte der Exekutivsekretär des UN-Klimasekretariats, Simon Stiell, laut Redemanuskript. Nicht in Antalya dabei ist übrigens Kanzler Merz, wie meine Kollegin Winnie Heescher heute Morgen an dieser Stelle bereits berichtet hat. Das ist der Hintergrund: Zwei Wochen lang beraten nun Vertreterinnen und Vertreter aus fast 200 Staaten über Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen sowie die Fragen der Klimafinanzierung. Die Rede ist von einer "Umsetzungs-COP", bei der es auf Grundlage der von den Staaten gemachten Zusagen nun um konkretes Handeln gehen soll.

Zwei Wochen lang beraten nun Vertreterinnen und Vertreter aus fast 200 Staaten über Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen sowie die Fragen der Klimafinanzierung. Die Rede ist von einer "Umsetzungs-COP", bei der es auf Grundlage der von den Staaten gemachten Zusagen nun um konkretes Handeln gehen soll. Das sagt die Grünen-Politikerin Katharina Dröge: Es sei "ein wirklich schlechtes Signal", dass Merz nicht an der COP31 teilnehme. Gerade angesichts der Klimapolitik von US-Präsident Donald Trump müssten Europa und Deutschland zeigen, dass sie die Klimakrise ernst nähmen. Welche inhaltlichen Erwartungen die Grünen-Fraktionschefin an die Weltklimakonferenz hat, lesen Sie hier.

heute Xpress, 09.11.2026, ab 15 Uhr 09.11.2026 | 1:32 min

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Ratgeber: Grippe-Impfung

Herbstzeit ist Erkältungszeit - auch die ersten Grippeviren sind unterwegs. Wer sich jetzt impfen lassen sollte und mit welchem Impfstoff, erklärt Infektiologe Leif Erik Sander.

ZDF-Morgenmagazin, 09.11.2026, ab 05:30 Uhr 09.11.2026 | 4:44 min

Sport

Fußball: Vor den anstehenden Spielen in der Nations League gegen Serbien und die Niederlande hat Bundestrainer Jürgen Klopp ein neues Motto für die DFB-Elf präsentiert: Seine Auserwählten sollen sich von dem Slogan "Für dich. Für uns. Für Deutschland" inspirieren lassen und die Worte mit Leben füllen. Mein Kollege Frank Hellmann hat sich von Klopp erklären lassen, was es damit auf sich hat.

Ein Spieler, der in Normalform sicher zu Klopps Kader zählen würde, hat seit längerem mit seinem Körper zu kämpfen: Jamal Musiala vom FC Bayern steckt in der schwierigsten Phase seiner noch jungen Karriere. Nun hat sich der Münchner Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu Musiala geäußert - und die Frage in den Raum gestellt, ob der 23-Jährige jemals wieder an seine frühere Leistungsfähigkeit anknüpfen können wird:

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Wer von einem Flug zu Mond oder Mars träumt, kann sich jetzt bei der Nasa bewerben: Die Raumfahrtbehörde sucht neue Astronauten. Es gibt aber einen Haken:

heute Xpress, 09.11.2026, ab 7 Uhr 09.11.2026 | 0:29 min

Ein Lichtblick

Ein Kölner Verein bringt Nachfahren jüdischer Opfer und nationalsozialistischer Täter zusammen und will so Versöhnung ermöglichen:

ZDFheute Xpress, 09.11.2026, 13:22 Uhr 09.11.2026 | 2:17 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Nichts wie weg": Statt Sterbehilfe in der Schweiz wartet die Familie in Kiel. Die liebenswürdige Anke entführt die an einer fortschreitenden Demenz leidende Luise auf einen emotionalen Roadtrip, bei dem Verfolger und verdrängte Ängste zu ständigen Begleitern werden. (Tragikomödie/Roadmovie, 1 Std. 29 Min.)

31.10.2026 | 88:34 min

"DDR unglaublich": Hinter der sozialistischen Fassade der DDR geschehen unfassbare Dinge: Wettrüsten, Zwangsarbeit für Devisen, verbotene Auftritte und staatlich beauftragte Mordanschläge. Wer aus der DDR fliehen will, leistet Unglaubliches. (Doku-Miniserie, 2 Folgen à 45 Min.)

Sehen Sie hier Folge 1: "Geniale Fluchten und geheime Operationen" 06.11.2026 | 44:56 min

Küchentipp des Tages: Trüffel

"Trüffeljäger" Gunter Kahlo legte vor 13 Jahren eine eigene Trüffelplantage in Deutschland an. Der Anbau erforderte viel Geduld. Inzwischen hat er Trüffelsuchhunde ausgebildet, die ihn unterstützen. Hier erklärt er, wie Sie Trüffel richtig lagern und zubereiten:

Volle Kanne, 09.11.2026, ab 09:05 Uhr 09.11.2026 | 4:33 min

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