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Deutschland

Flucht aus der DDR: Wie sie den Bethke-Brüdern dreimal gelang

Spektakuläre Fluchten aus der DDR:Wie die Bethke-Brüder dreimal DDR-Grenzer austricksten

von Bettina Blaß

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1975, 1983 und 1989: Dreimal gelang den Bethke-Brüdern eine Flucht aus der DDR. Wie Ingo, Holger und Egbert Bethke es geschafft haben, die Grenze zur BRD zu überwinden.

Drei Brüder (Egbert, Holger und Ingo Bethke, v.l.n.r.) stehen im Jahr 1989 vor dem Reichtstagsgebäude in Berlin

Hinter der sozialistischen Fassade der DDR geschehen unfassbare Dinge: Wettrüsten, Zwangsarbeit für Westdevisen und staatlich beauftragte Mordanschläge. Wer fliehen will, leistet Unglaubliches.

06.11.2026 | 44:56 min

26. Mai 1989: Gegen vier Uhr morgens schweben zwei winzige Leichtflugzeuge mitten in Berlin über die innerdeutsche Grenze. Ingo und Holger Bethke sind auf dem Weg über die Berliner Mauer - aber von West nach Ost. Ihr Ziel: der Treptower Park gleich hinter der Grenze. Von dort wollen sie ihren Bruder Egbert in die Bundesrepublik holen.

Was unmöglich klingt, hat eine unglaubliche Vorgeschichte: Die drei Bethkes - Ingo, Holger und Egbert - wurden in der DDR geboren und stammten aus einer überzeugten SED-Familie. Vater Claus war Major, Mutter Marianne arbeitete als Oberstleutnant im Innenministerium.

Doch Ingo Bethke hörte lieber West-Radio. Er trug Jeans und eine "Ami-Kutte". Dafür schwärzte ihn sein eigener Vater sogar bei der Stasi an.

Zu sehen ist ein Grenzübergang mit Wachhaus und einem Hinweisschild zum verlassen des amerikanischen Sektors.

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05.10.2025 | 44:32 min

1975: Auf der Luftmatratze über die Elbe

Während seiner Zeit bei der Armee wurde Ingo an der Grenze in Mecklenburg eingesetzt, direkt an der Elbe. Dort kundschaftete er die Sicherungsanlagen aus.

So wusste er am Abend des 22. Mai 1975 genau, wie er in den Westen fliehen konnte: Gemeinsam mit einem Freund durchtrennte er den Grenzzaun. Auf dem Bauch krochen die beiden zum Ufer, jeden Zentimeter überprüften sie auf Minen. Schließlich erreichten sie die 200 Meter breite und eiskalte Elbe und überquerten sie in 30 Minuten auf einer Luftmatratze. Den Booten der Grenzer mit ihren Scheinwerfern waren die Freunde nicht aufgefallen.

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09.11.2025 | 1:32 min

Zu Hause war der Ärger groß. Die Stasi verhörte die Familie. Der Vater distanzierte sich offiziell von seinem Sohn, und so durften die Eltern ihre Funktionen behalten. Holger war damals 16 Jahre alt und stand nach Ingos Flucht unter Beobachtung.

Sehen Sie die zweiteilige Doku "DDR unglaublich" am 29. November 2026 ab 18:10 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

1983: Mit Pfeil und Stahlseil über die Berliner Mauer

1983, also acht Jahre später, konnte aber auch Holger fliehen. Mit einem Freund stieg er auf einen Dachboden in der Bouchéstraße in Berlin-Treptow. Von dort schossen sie einen Pfeil über die Mauer, an dem eine dünne Angelsehne hing. "Und an der dünnen Angelsehne war dann eine dickere und an der dickeren war ein Stahlseil dran", erklärt Holger Bethke in der ZDFinfo Dokumentation "DDR unglaublich - Geniale Fluchten und geheime Operationen".

Erst der dritte und letzte Pfeil traf sein Ziel. Ingo sammelte im Westen den Pfeil auf und spannte das Drehseil. Mit Rollen überwanden Holger und sein Freund die Mauer in luftiger Höhe.

Fast wäre die Aktion im letzten Moment noch schiefgegangen.

So ungefähr drei, vier Meter vorher bin ich schon von alleine stehen geblieben. Also musste ich die restlichen Meter hangeln, bis zu diesem Dachvorsprung.

Holger Bethke, DDR-Flüchtling

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06.11.2026 | 44:51 min

1989: Mit Ultraleichtflugzeug auch Egbert in den Westen holen

Ingo und Holger bauten sich im Westen ein neues Leben auf und eröffneten in Köln eine Kneipe. Sie hatten es geschafft. Aber auch Egbert, der dritte Bethke-Bruder, wollte mittlerweile raus aus der DDR. Ingo und Holger stießen auf ein Foto einer Art Miniflugzeug. Damit brachten sie sich selbst auf einem Flugplatz bei Gießen das Fliegen bei.

Als sie schließlich halbwegs starten und landen konnten, kauften sie ein zweites Ultraleichtflugzeug. Beide Maschinen lackierten sie in Tarnfarben und mit sowjetischen Sternen. Sie hofften, die DDR-Grenzer würden auf Flugzeuge der "sozialistischen Freunde" nicht schießen. Im Frühjahr 1989 schmuggelten sie die Flugzeuge in einem Umzugswagen nach West-Berlin.

In Berlin, auch in West-Berlin, durfte niemand fliegen, außer den Alliierten. Sportflugzeuge, selbst Segelflugzeuge und Ähnliches, waren verboten.

Dr. Christian Sachse, Politikwissenschaftler

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20.05.2024 | 44:32 min

Direkt am Todesstreifen entlang geflogen

Am frühen Morgen des 26. Mai starteten die beiden Bethkes von einem West-Berliner Fußballfeld in Neukölln. Über Funk hielten sie Kontakt zu Egbert, der im Treptower Park auf der anderen Seite der Mauer wartete. Ingo landete im Dunkeln auf einer holprigen Wiese, Egbert kam aus dem Gebüsch und nach nur wenigen Minuten hob die Maschine wieder ab. Die DDR-Grenzer hatten nichts bemerkt. Um sich nicht zu verirren, flogen die Brüder am hell beleuchteten Todesstreifen entlang und landeten nach 20 Minuten direkt vor dem Reichstag.

Die Geschwister Bethke stehen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin mit einem Leichtflugzeug.

Die drei Bethke-Brüder ließen ihre Ultraleichtflugzeuge nach der Flucht vor dem Berliner Reichstagsgebäude zurück. Polizeibeamte demontierten eines. Beide waren herrenlos gefunden worden.

Quelle: ZDF

Nach ihrer tollkühnen Flucht genehmigten sich die drei in der nächsten Kneipe erstmal ein Bier, während die verdutzte West-Berliner Polizei die Flieger untersuchte. Alle drei Bethke-Brüder waren glücklich im Westen gelandet. Wenige Monate später fiel die Berliner Mauer. Die DDR war Geschichte.

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