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Update am Morgen: Schon wieder Klimakonferenz - muss leider sein

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Update am Morgen:Schon wieder Klimakonferenz - muss leider sein

von Winnie Heescher

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Winnie Heescher

Guten Morgen,

es gibt diesen kleinen Glücksmoment beim Fliegen: Die Wolkendecke reißt auf, und darunter liegt die Welt wie eine Miniatur. Berge, Meere, Wälder, alles wirkt gleichzeitig gewaltig und zerbrechlich. So war es auch auf meinem Weg nach Antalya.

Dort trifft sich in diesem Jahr eine UN-Konferenz, die es jedes Jahr gibt. Sie merken, ich schleiche um das Wort "Klimakonferenz" herum wie um eine Pfütze. Denn den ersten Absatz haben Sie vermutlich entspannt gelesen, Fensterplatz-Gefühl. Und jetzt höre ich Sie bis hierher seufzen: Nicht das Thema schon wieder!

TURKEY-AUSTRALIA-UN-COP31-ENERGY-CLIMATE

06.11.2026 | 4:46 min

Doch, leider. Wir können den Klimawandel verdrängen. Die Erde allerdings ignoriert ihn nicht: Sie wird heißer, solange wir nicht unseren Treibhausgasausstoß gewaltig reduzieren. Und wir Menschen halten nicht jedes Grad mehr aus, so anpassungsfähig und mächtig wir uns auch fühlen.

In den nächsten zwei Wochen werden Begriffe wie Elektrifizierung, Klimafinanzierung oder "Schäden und Verluste" an Ihnen vorbeirauschen. Dahinter stecken zwei Fragen: Wie können wir Menschen auf dieser Erde gut weiterleben? Und wie viel Geld sind wir bereit, dafür zu bezahlen? Das ist der Kern der Konferenz. Große Fragen - für die der Bundeskanzler leider keine Zeit hat.

Kommen Sie gut in die Woche!

Winnie Heescher, ZDF-Umweltreporterin

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Was heute noch wichtig ist

Ausblick

heute journal update, 08.11.2026

08.11.2026 | 0:39 min

Militärmanöver der "Koalition der Willigen": Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern werden in Polen erwartet. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs in der Ukraine ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Großbritannien und Frankreich leiten die Übung.

Außenminister-Treffen der G7 in Paris: Neben dem Ukraine-Krieg soll es auch um die Lage in Nahost und Iran, die Sicherheit von Handelswegen wie der Straße von Hormus sowie die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf Frieden und Sicherheit gehen.

  • Wadephul in Paris: Diplomatie auf Hochtouren

Ausführlich informiert

ZDFheute live: Israels Präsident Isaac Herzog beauftragt Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung. Was jetzt zu erwarten ist und welche Hürden eine mögliche Regierung noch nehmen muss.

Bilder von Eisenkot und Netanjahu, links neben ihn ist eine Israel-Flagge

ZDFheute live, 08.11.2026, 14 Uhr

08.11.2026 | 25:18 min

Highlights der Fußball-Bundesliga

Die beiden Spitzenteams aus München und Dortmund haben sich in Mainz und gegen Elversberg keine Blöße gegeben. Doch der SC Freiburg bleibt dem Duo nach dem Sieg gegen Union Berlin auf den Fersen.

Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05) liefert sich in München ein Duell mit Harry Kane (FC Bayern München).

ZDF sportstudio, 09.11.2026, 00:00 Uhr

09.11.2026 | 8:06 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport
:Bundesliga

Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.
1. Bundesliga-Logo

Ein Lichtblick

Heute vor 20 Jahren hat der Bundestag das Tabakwerbeverbot beschlossen. In Zeitungen, Zeitschriften und im Internet sowie bei Sportveranstaltungen mit Fernsehübertragung darf dadurch nicht mehr für Tabakprodukte geworben werden. Und es scheint geholfen zu haben: Gab es im Jahr 2005 laut der WHO in Deutschland noch etwa 21,3 Millionen Raucher und Raucherinnen, waren es im Jahr 2024 nur noch 11,2 Millionen. Ob Sie die nun beschlossene Erhöhung der Tabaksteuer als Lichtblick ansehen, hängt wohl sehr stark damit zusammen, ob Sie selbst rauchen oder nicht.

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, spricht vor einer Sitzung vom Bundesrat vor Medienvertretern.

ZDFheute-Sendung, 16.10.2026, 19 Uhr

16.10.2026 | 1:41 min

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Bleiben, kämpfen oder fliehen? Wenn hier Krieg wäre - wie entscheidet man das? Dieser Frage geht Psychologin Eva Jonas in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X nach.

Die Nachrichten im Video

heute Xpress

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden

09.11.2026 | 2:27 min

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So wird das Wetter heute

Am Montag gibt es im Süden Regen. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und Sachsen gibt es Sonnenschein. Sonst bleibt es vielerorts bedeckt. Erwärmung auf nur drei Grad im Dauergrau an der polnischen Grenze und bis zwölf Grad mit Sonne im Westen. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Wettervorhersage für den 09. November 2026

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider.

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