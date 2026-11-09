Update am Morgen: Schon wieder Klimakonferenz - muss leider sein

Guten Morgen,

es gibt diesen kleinen Glücksmoment beim Fliegen: Die Wolkendecke reißt auf, und darunter liegt die Welt wie eine Miniatur. Berge, Meere, Wälder, alles wirkt gleichzeitig gewaltig und zerbrechlich. So war es auch auf meinem Weg nach Antalya.

Dort trifft sich in diesem Jahr eine UN-Konferenz, die es jedes Jahr gibt. Sie merken, ich schleiche um das Wort "Klimakonferenz" herum wie um eine Pfütze. Denn den ersten Absatz haben Sie vermutlich entspannt gelesen, Fensterplatz-Gefühl. Und jetzt höre ich Sie bis hierher seufzen: Nicht das Thema schon wieder!

06.11.2026 | 4:46 min

Doch, leider. Wir können den Klimawandel verdrängen. Die Erde allerdings ignoriert ihn nicht: Sie wird heißer, solange wir nicht unseren Treibhausgasausstoß gewaltig reduzieren. Und wir Menschen halten nicht jedes Grad mehr aus, so anpassungsfähig und mächtig wir uns auch fühlen.

In den nächsten zwei Wochen werden Begriffe wie Elektrifizierung, Klimafinanzierung oder "Schäden und Verluste" an Ihnen vorbeirauschen. Dahinter stecken zwei Fragen: Wie können wir Menschen auf dieser Erde gut weiterleben? Und wie viel Geld sind wir bereit, dafür zu bezahlen? Das ist der Kern der Konferenz. Große Fragen - für die der Bundeskanzler leider keine Zeit hat.

Kommen Sie gut in die Woche!

Winnie Heescher, ZDF-Umweltreporterin

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 08.11.2026 08.11.2026 | 0:39 min

Militärmanöver der "Koalition der Willigen": Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern werden in Polen erwartet. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs in der Ukraine ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Großbritannien und Frankreich leiten die Übung.

Außenminister-Treffen der G7 in Paris: Neben dem Ukraine-Krieg soll es auch um die Lage in Nahost und Iran, die Sicherheit von Handelswegen wie der Straße von Hormus sowie die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf Frieden und Sicherheit gehen.

Wadephul in Paris: Diplomatie auf Hochtouren

Ausführlich informiert

ZDFheute live: Israels Präsident Isaac Herzog beauftragt Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung. Was jetzt zu erwarten ist und welche Hürden eine mögliche Regierung noch nehmen muss.

ZDFheute live, 08.11.2026, 14 Uhr 08.11.2026 | 25:18 min

Highlights der Fußball-Bundesliga

Die beiden Spitzenteams aus München und Dortmund haben sich in Mainz und gegen Elversberg keine Blöße gegeben. Doch der SC Freiburg bleibt dem Duo nach dem Sieg gegen Union Berlin auf den Fersen.

ZDF sportstudio, 09.11.2026, 00:00 Uhr 09.11.2026 | 8:06 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Ein Lichtblick

Heute vor 20 Jahren hat der Bundestag das Tabakwerbeverbot beschlossen. In Zeitungen, Zeitschriften und im Internet sowie bei Sportveranstaltungen mit Fernsehübertragung darf dadurch nicht mehr für Tabakprodukte geworben werden. Und es scheint geholfen zu haben: Gab es im Jahr 2005 laut der WHO in Deutschland noch etwa 21,3 Millionen Raucher und Raucherinnen, waren es im Jahr 2024 nur noch 11,2 Millionen. Ob Sie die nun beschlossene Erhöhung der Tabaksteuer als Lichtblick ansehen, hängt wohl sehr stark damit zusammen, ob Sie selbst rauchen oder nicht.

ZDFheute-Sendung, 16.10.2026, 19 Uhr 16.10.2026 | 1:41 min

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Terra X - die Wissens-Kolumne

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 09.11.2026 | 2:27 min

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So wird das Wetter heute

Am Montag gibt es im Süden Regen. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und Sachsen gibt es Sonnenschein. Sonst bleibt es vielerorts bedeckt. Erwärmung auf nur drei Grad im Dauergrau an der polnischen Grenze und bis zwölf Grad mit Sonne im Westen. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider.