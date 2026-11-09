Update am Morgen:Schon wieder Klimakonferenz - muss leider sein
von Winnie Heescher
Guten Morgen,
es gibt diesen kleinen Glücksmoment beim Fliegen: Die Wolkendecke reißt auf, und darunter liegt die Welt wie eine Miniatur. Berge, Meere, Wälder, alles wirkt gleichzeitig gewaltig und zerbrechlich. So war es auch auf meinem Weg nach Antalya.
Dort trifft sich in diesem Jahr eine UN-Konferenz, die es jedes Jahr gibt. Sie merken, ich schleiche um das Wort "Klimakonferenz" herum wie um eine Pfütze. Denn den ersten Absatz haben Sie vermutlich entspannt gelesen, Fensterplatz-Gefühl. Und jetzt höre ich Sie bis hierher seufzen: Nicht das Thema schon wieder!
Doch, leider. Wir können den Klimawandel verdrängen. Die Erde allerdings ignoriert ihn nicht: Sie wird heißer, solange wir nicht unseren Treibhausgasausstoß gewaltig reduzieren. Und wir Menschen halten nicht jedes Grad mehr aus, so anpassungsfähig und mächtig wir uns auch fühlen.
In den nächsten zwei Wochen werden Begriffe wie Elektrifizierung, Klimafinanzierung oder "Schäden und Verluste" an Ihnen vorbeirauschen. Dahinter stecken zwei Fragen: Wie können wir Menschen auf dieser Erde gut weiterleben? Und wie viel Geld sind wir bereit, dafür zu bezahlen? Das ist der Kern der Konferenz. Große Fragen - für die der Bundeskanzler leider keine Zeit hat.
Kommen Sie gut in die Woche!
Winnie Heescher, ZDF-Umweltreporterin
ZDFheute Update am Morgen:Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den TagKein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter.
Was heute noch wichtig ist
Militärmanöver der "Koalition der Willigen": Rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern werden in Polen erwartet. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs in der Ukraine ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Großbritannien und Frankreich leiten die Übung.
Außenminister-Treffen der G7 in Paris: Neben dem Ukraine-Krieg soll es auch um die Lage in Nahost und Iran, die Sicherheit von Handelswegen wie der Straße von Hormus sowie die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf Frieden und Sicherheit gehen.
- Wadephul in Paris: Diplomatie auf Hochtouren
Ausführlich informiert
ZDFheute live: Israels Präsident Isaac Herzog beauftragt Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung. Was jetzt zu erwarten ist und welche Hürden eine mögliche Regierung noch nehmen muss.
Highlights der Fußball-Bundesliga
Die beiden Spitzenteams aus München und Dortmund haben sich in Mainz und gegen Elversberg keine Blöße gegeben. Doch der SC Freiburg bleibt dem Duo nach dem Sieg gegen Union Berlin auf den Fersen.
Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.
Ein Lichtblick
Heute vor 20 Jahren hat der Bundestag das Tabakwerbeverbot beschlossen. In Zeitungen, Zeitschriften und im Internet sowie bei Sportveranstaltungen mit Fernsehübertragung darf dadurch nicht mehr für Tabakprodukte geworben werden. Und es scheint geholfen zu haben: Gab es im Jahr 2005 laut der WHO in Deutschland noch etwa 21,3 Millionen Raucher und Raucherinnen, waren es im Jahr 2024 nur noch 11,2 Millionen. Ob Sie die nun beschlossene Erhöhung der Tabaksteuer als Lichtblick ansehen, hängt wohl sehr stark damit zusammen, ob Sie selbst rauchen oder nicht.
Weitere Schlagzeilen
- Nvidia-Chef: Huang räumt Affäre mit mutmaßlicher Spionin ein
- Erste Bundespräsidentin? Merz bekennt sich zu Aigner als Kandidatin
- Koalition verhandelt über Haushalt: Was auf dem Spiel steht
- Vor Wahl des Ministerpräsidenten: Strategische Ränkespiele in Sachsen-Anhalt
- Suche nach Lisa: Vermisste 13-Jährige ist tot
Terra X - die Wissens-Kolumne
Bleiben, kämpfen oder fliehen? Wenn hier Krieg wäre - wie entscheidet man das? Dieser Frage geht Psychologin Eva Jonas in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X nach.
Die Nachrichten im Video
Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.
So wird das Wetter heute
Am Montag gibt es im Süden Regen. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und Sachsen gibt es Sonnenschein. Sonst bleibt es vielerorts bedeckt. Erwärmung auf nur drei Grad im Dauergrau an der polnischen Grenze und bis zwölf Grad mit Sonne im Westen. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.
Zusammengestellt von Jan Schneider.
Alles gut? Danke, dass Sie unser ZDFheute Update lesen! Empfehlen Sie das Briefing gerne Ihren Freunden und Bekannten - hier ist der Anmeldungs-Link. Außerdem freuen wir uns weiterhin über Ihr Feedback, was Ihnen besonders gut gefällt und was wir noch besser machen sollten, an zdfheute-feedback@zdf.de. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren