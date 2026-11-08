Wenn hier Krieg wäre: Würde ich bleiben, kämpfen oder fliehen? Was unsere Entscheidung prägt - und warum jeder einen eigenen Weg im Umgang mit Bedrohung finden darf.

Wenn hier Krieg wäre: Kämpfen, fliehen - oder was anderes?

Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Ich habe den ganzen Abend ferngeschaut, eine Einordnung nach der anderen, in dem verzweifelten Wunsch zu verstehen, was jetzt wohl die nächsten Tage passiert. Berührt war - wie bei so vielen - mein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Kontrolle, nach einem Verstehen dessen, was unser Leben ausmacht.

Und wenn hier Krieg wäre? Viele fragen sich: Würde ich dann kämpfen oder fliehen? Für eine individuelle Antwort muss man verstehen, was psychologisch passiert, wenn wir uns bedroht fühlen.

Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Vom teuren Diesel zu Lebensplänen: Ebenen der Bedrohung

Bei einem Krieg, einer Katastrophe oder einer Krise unterscheiden wir zwischen realistischer und symbolischer Bedrohung. Krieg bedroht ganz konkret unsere Sicherheit und unsere Lebensgrundlagen, etwa die Versorgung mit Energie. Zugleich kann er infrage stellen, auf welche gemeinsamen Werte und Regeln wir uns verlassen können - das ist die symbolische Ebene.

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Und auch persönlich gerät vieles ins Wanken: Kann ich mein Leben weiter so gestalten, wie ich es geplant habe? All das führt zu einer riesigen Diskrepanz zwischen dem, was ich erwartet habe sowie was ich mir wünschen würde - und dem, was tatsächlich geschieht.

Woher die Ohnmacht kommt

Wenn wir unmittelbar angegriffen werden, ist unser körperliches System auf die Reaktionen Kämpfen, Fliehen oder Erstarren ausgelegt. Die zukunftsgerichtete Angst vor einer Entwicklung, die wir nicht einschätzen können, spielt sich jedoch auf einer anderen Ebene ab.

Wird der Krieg auch uns erreichen? Was würde das für unser Leben bedeuten? Diese Ungewissheit kann eine diffuse Angst auslösen: Wir achten stärker auf Gefahrensignale und handeln vorsichtiger. Das Anstrengende an dieser Ungewissheit ist, dass sie uns in eine motivationale Gehemmtheit versetzt, die sich wie eine Ohnmacht anfühlen kann.

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Kontrollverlust - es ist menschlich, darunter zu leiden

Dahinter steckt ein ganz fundamentales menschliches Bedürfnis: das Bedürfnis nach Kontrolle. Was banal - und vielleicht auch etwas negativ - klingt, ist etwas, das uns Menschen in ihrer Identität ausmacht: dass wir selbst Impulse setzen und Ziele verfolgen können, dass wir mit unseren Handlungen eine Selbstwirksamkeit im Leben haben.

Die Ohnmacht entsteht auch daraus, dass ein Problem gewaltig erscheint, der eigene Handlungsspielraum dagegen klein.

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Wirksam werden: Es gibt mehr als zwei Optionen

Kämpfen oder Fliehen erscheinen uns zunächst als die beiden einzigen Handlungsoptionen. Doch für viele von uns kann die individuelle Wirksamkeit jenseits dessen liegen. Ob wir auf die Straße demonstrieren gehen, uns im Katastrophenschutz engagieren, unmittelbar betroffene Menschen unterstützen oder spenden - es gibt vielfältige Möglichkeiten, die uns helfen, uns aus dem Ohnmachtsgefühl zu befreien und unseren Beitrag zu leisten. Dies gilt auch jetzt, während wir diese diffuse Angst angesichts der Kriegsschauplätze in Europa und der Welt spüren.

Um Kontrolle wiederzugewinnen, neigen Menschen allerdings auch dazu, sich Gruppen anzuschließen, die einfache Antworten anbieten - und die andere Menschengruppen abwerten. Hier besteht die Gefahr einer Polarisierung, die die Gesellschaft noch weiter auseinandertreibt.

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Wichtig: Respekt vor den Entscheidungen anderer

Solange wir uns unserer Verantwortung bewusst sind, ist es jedoch wichtig, dass wir einander unterschiedliche Wege des Engagements zugestehen - ob wir für ein Land zur Waffe greifen würden, uns entscheiden, das Kriegsgebiet zu verlassen, oder unsere Fähigkeiten dazu einsetzen, anderweitig unseren Beitrag zu leisten.

Gerade in der Debatte über eine Wehrpflicht müssen wir junge Menschen ernst nehmen. Sie stehen tatsächlich vor der Frage, ob sie im Ernstfall kämpfen würden - während sie zugleich mit vielen weiteren Krisen umgehen müssen. Es geht um ihr Leben und ihre Zukunft. Deshalb ist es wichtig, sie in die Gespräche und Entscheidungen einzubeziehen.

Wenn der Ernstfall eintritt: Wer verteidigt unser Land? Ein Soldat und drei Gen-Z-Aktivist*innen diskutieren über Wehrpflicht, Waffen und die Pflichten gegenüber dem Staat. 15.04.2026 | 20:53 min

Psychologisch ist es von Bedeutung, dass Menschen die Möglichkeit haben, die Wege zu wählen, die zur eigenen Identität passen. Daher sollten wir uns jenseits der Extreme Kampf oder Flucht eine weitere Frage stellen: Welcher Umgang wäre mit meinen Werten, meinen Fähigkeiten und meiner Verantwortung vereinbar?

Eva Jonas ... ist Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Salzburg. Sie erforscht, wie Motivation Menschen dabei unterstützt, mit Unsicherheit, Bedrohungen und Veränderungen umzugehen. Im Mittelpunkt steht die Frage, was Menschen brauchen, um trotz schwieriger Situationen handlungsfähig zu bleiben, Entscheidungen zu treffen und Veränderungen aktiv mitzugestalten.

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