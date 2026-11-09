Ilse Aigner soll die erste Frau an der Spitze Deutschlands werden – zumindest, wenn es nach den Regierungsparteien geht. Das Statement von Kanzler Merz und Ilse Aigner live bei ZDFheute live.

Bundeskanzler Friedrich Merz wird Ilse Aigner heute offiziell als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin präsentieren. Zuletzt hatte der Kanzler erklärt, es sei Zeit für eine Frau im höchsten Amt Deutschlands.

Innerhalb der CSU gilt Ilse Aigner schon länger als Wunschkandidatin für den Posten. Vor allem Bayerns Ministerpräsident Söder sprach sich für sie aus. Aigner ist seit 2018 Präsidentin des bayerischen Landtags und schaut auf mehrere Jahrzehnte politische Arbeit zurück.

Warum Union und SPD hinter Ilse Aigner als möglicher Bundespräsidentin stehen, analysiert Jessica Zahedi zusammen mit dem ZDF-Hauptstadtkorrespondenten Wulf Schmiese.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 12:55 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.