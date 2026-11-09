Aus für die "Nowaja Gaseta":Kremlkritische Zeitung stellt ihre Arbeit ein
von Charlotte Greipl
Sie war eine der letzten, wenn nicht die letzte liberale Zeitung in Russland. Doch aufgrund zunehmender Repressionen stellt die "Nowaja Gaseta" ihre Arbeit ein.
Dmitri Muratow ist erschöpft. Der Friedensnobelpreisträger und langjährige Chefredakteur der Nowaja Gaseta geht langsam den Flur des grell beleuchteten Redaktionsgebäudes entlang. "Ein Mord kann auf verschiedene Weise geschehen", sagt er im Interview mit der BBC und hält sich eine Hand an den Hals.
"We have been killed", wir wurden ermordet. Mit diesen Worten verkündete die Redaktion Ende Oktober auf ihrer Webseite ihre Entscheidung, die traditionsreiche, kremlkritische "Nowaja Gaseta" einzustellen. Immer weitergehende Repressionen hatten ihr die Arbeit erschwert. Schon seit 2022 darf die Zeitung nur noch online erscheinen, im September dieses Jahres stufte das russische Justizministerium sie als "ausländischen Agenten" ein, ihre Redaktionsräume im Zentrum von Moskau wurden immer wieder durchsucht.
Druck auf Medien hat sich seit Kriegsbeginn erhöht
Seit Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine am 24. Februar 2022 hat sich die ohnehin schwierige Lage der Presse im Land noch einmal verschlechtert. Medien, die den Krieg als solchen bezeichneten, wurden zensiert oder gleich abgeschaltet. So erging es etwa dem TV-Sender "Doschd", der mittlerweile aus dem Exil in Amsterdam sendet, oder dem liberalen Radiosender "Echo Moskwy".
Dass die "Nowaja Gaseta" überhaupt so lange aus Moskau arbeiten konnte, mag daher überraschen. Manche Beobachter meinen, sie sei eine Art Feigenblatt gewesen. Damit Putin sagen konnte, es gebe noch so etwas wie Pressefreiheit in Russland.
Zeitung verlor Räume und Finanzierungsgrundlage
Doch nun geht es auch für die "Nowaja" Gaseta nicht mehr. Das Fass zum Überlaufen brachte wohl, dass die Redaktion das Gebäude räumen muss, in dem sie seit fast 30 Jahren sitzt. Außerdem verlor sie den Zugang zu dem System, über das sie Spenden von Lesern erhält - und damit ihre nach eigenen Angaben einzige Finanzierungsquelle.
Chefredakteur Sergei Sokolow sagt, es sei unmöglich, so weiterzuarbeiten:
Jetzt werden sie die Lichter ausschalten und das Büro im Zentrum Moskaus räumen.
"Es ist das Ende einer ganzen Epoche in der Geschichte des russischen Journalismus", sagte dazu Andrei Kolesnikow, ein bekannter Kolumnist der Zeitung. Er hofft, dass das demokratische, liberale Erbe der Zeitung bleiben wird - und zum Tragen kommt, wenn sich eines Tages im Land etwas ändert.
Michail Gorbatschow unterstützte die Nowaja Gaseta
1993 erschien die erste Ausgabe der Nowaja Gaseta. Schnell machte sich die Zeitung einen Namen als investigatives Medium, das kritisch über die Menschenrechtslage in Russland und die Korruption im Land berichtete. Startkapital erhielt sie unter anderem von Michail Gorbatschow, dem früheren sowjetischen Staatspräsidenten, der sich klar zur Meinungs- und Pressefreiheit bekannte.
Mit keiner Person aber ist die Nowaja Gaseta so eng verknüpft wie mit Dmitri Muratow. Er war über 20 Jahre ihr Chefredakteur, prägte ihre Arbeit, trieb investigative Recherchen voran. 2021 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Mit ihren Recherchen machte sich die Zeitung auch mächtige Feinde. Die im Westen wohl bekannteste Reporterin, Anna Politkowskaja, berichtete immer wieder aus erster Hand über Kriegsverbrechen in Tschetschenien. Vor 20 Jahren wurde sie im Aufzug ihres Wohnhauses erschossen. Weitere fünf Mitarbeitende bezahlten im Laufe der Zeit für ihre Arbeit mit dem Leben. Ihre Schwarz-Weiß-Porträts hingen bis zuletzt im Konferenzraum der Zeitung.
Exilmedium entsteht in Riga
Seit April 2022 veröffentlichen aus Russland geflohene Redakteure die Online-Zeitung "Nowaja Gaseta Europe" aus dem lettischen Riga. Das Medium betont allerdings, juristisch und faktisch von der "Nowaja Gaseta" unabhängig zu sein, wohl um die Redakteure vor Ort nicht zu gefährden.
Wie es für die Redakteure der "Nowaja Gaseta" weitergeht, ist noch unklar. Man müsse erst einmal die aktuellen Probleme lösen, sagt die Journalistin Tatjana Britzkaya. "Es gibt keine Pläne. Weil es für jeden Menschen, der in Russland lebt, sehr schwer ist, überhaupt in die Zukunft zu blicken."
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