Hackerangriffe auf Notfall-Apps in der Ukraine und Russland

Die offiziellen Warn-Apps in der Ukraine und Russland sind nach Behördenangaben gehackt worden. In Kiew wurde fälschlicherweise vor radioaktiver Strahlung gewarnt.

Luftangriffe - und die nötigen regionalen Warnungen davor - sind für die Menschen in der Ukraine längst Alltag. Bei größeren Angriffen auf Kiew suchen Menschen häufig in den Stationen der U-Bahn Schutz. (Archivbild) Quelle: dpa

Die Programme versenden etwa bei feindlichen Luftangriffen dringende Warnungen auf die Smartphones der Bewohner: In der Ukraine und in Russland sind die offiziellen Notfall-Apps nach Behördenangaben gehackt worden.

Zunächst wurde am späten Sonntagabend in der ukrainischen App unter anderem fälschlicherweise vor radioaktiver Strahlung in der Hauptstadt Kiew gewarnt. Die App "Air Alert" sei möglicherweise vom Feind kompromittiert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Es bestehe keine Gefahr durch Strahlung.

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Auch Russland meldet Cyberangriff

In der Nacht zum Montag meldete dann Russland einen massiven Cyberangriff auf seine Warn-App, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Zivilschutzministerium berichtete.

Es sei den Angreifern gelungen, Falschinformationen an die Bevölkerung zu versenden, hieß es weiter. Die russische Behörde machte demnach keine Angaben dazu, wen sie hinter dem Angriff vermutete. Die Webseite des Ministeriums für Warnungen war in der Nacht zunächst zeitweise nicht erreichbar.

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War es ein ukrainischer Gegenangriff?

Die zeitliche Abfolge der Ereignisse ließ zumindest die Vermutung zu, dass es sich nach der Attacke auf das ukrainische System um einen Gegenangriff Kiews gehandelt haben könnte.

Medienberichten zufolge erschallten am späten Sonntagabend in manchen Regionen auch Warnsirenen. Über die App soll zudem auch fälschlicherweise vor Angriffen mit chemischen Waffen gewarnt worden sein. Die Bürger wurden von den Behörden aufgefordert, nicht auf Links in der Warn-App zu klicken.

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Quelle: dpa