Krieg in der Ukraine:Lawrow: Keine Entspannung zwischen Russland und USA
Eine Annäherung zwischen Moskau und Washington sieht Russlands Außenminister Lawrow nicht. Beim G20-Außenministertreffen wirft Kaja Kallas ihm "Lügen" über die Ukraine vor.
In den Beziehungen zwischen Russland und den USA gibt es nach den Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow bisher keine Entspannung. "In der Praxis sind bislang keine wirklichen Fortschritte in den Beziehungen zu den USA zu erkennen. Man sollte sich keine Illusionen hinsichtlich des Diesel-Deals machen", sagte Lawrow am Rande des G20-Außenministertreffens in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia.
"Die grundlegenden Fragen werden nicht gelöst, die Sanktionen dauern an, alle Sanktionen (des ehemaligen US-Präsidenten Joe) Bidens werden von der derzeitigen Regierung fortgeführt, und es werden zusätzliche Sanktionen gegen (die Ölgiganten) Lukoil und Rosneft verhängt", sagte er.
Lawrow kritisiert: Europäer versuchen, sich einzumischen
Mit Blick auf die bevorstehenden Dreiergespräche der Ukraine, der USA und Russlands in den kommenden Tagen sagte Lawrow, die Positionen seien klar. Nach jüngsten Andeutungen aus dem Kreml wollten sich die Delegationen Mitte November in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, zu einer Fortsetzung ihrer seit Monaten unterbrochenen Unterredungen über eine mögliche Friedenslösung treffen.
Lawrow kritisierte dabei die Haltung der Europäer. "Sie versuchen, sich in den Friedensverhandlungsprozess in der Ukraine einzumischen", sagte er.
Kallas wirft Lawrow bei G20-Treffen "Lügen" über Ukraine vor
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat Lawrow beim G20-Außenministertreffen in den USA vorgeworfen, dort Lügen über den Ukraine-Krieg verbreitet zu haben. "Natürlich hat er viele Lügen, viele falsche Darstellungen vorgebracht, die wir anschließend widerlegen konnten", sagte Kallas am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Lawrow habe keine Bereitschaft Moskaus zu Friedensverhandlungen erkennen lassen.
Lawrow sei bei den Beratungen "ziemlich provokant" aufgetreten, sagte ein weiterer europäischer Diplomat vor Journalisten. Auf die Frage, ob Lawrow Anzeichen für ein Einlenken gezeigt habe, antwortete Kallas mit "Nein". Über die russische Führung sagt sie:
Die Monate Juli, August und September seien für Zivilisten in der Ukraine die tödlichsten gewesen. Russland müsse "mit Taten zeigen, dass es zu Verhandlungen bereit ist", fügte sie hinzu. "Aber das ist es ganz eindeutig nicht."
Kallas forderte weiteren Druck auf Moskau, insbesondere für eine Waffenruhe im Schwarzen Meer. "Für uns ist ganz klar, dass der Druck auf den Aggressor ausgeübt werden muss, um diesen Krieg zu beenden", sagte sie.
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