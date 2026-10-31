Lawrow: Keine Entspannung zwischen Russland und USA

Eine Annäherung zwischen Moskau und Washington sieht Russlands Außenminister Lawrow nicht. Beim G20-Außenministertreffen wirft Kaja Kallas ihm "Lügen" über die Ukraine vor.

In Atlanta kommen die Außenminister der G20-Staaten zusammen. Im Mittelpunkt stehen die großen geopolitischen Krisen. Auch Russlands Außenminister Lawrow nimmt an dem Treffen teil. 31.10.2026 | 1:53 min

In den Beziehungen zwischen Russland und den USA gibt es nach den Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow bisher keine Entspannung. "In der Praxis sind bislang keine wirklichen Fortschritte in den Beziehungen zu den USA zu erkennen. Man sollte sich keine Illusionen hinsichtlich des Diesel-Deals machen", sagte Lawrow am Rande des G20-Außenministertreffens in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia.

"Die grundlegenden Fragen werden nicht gelöst, die Sanktionen dauern an, alle Sanktionen (des ehemaligen US-Präsidenten Joe) Bidens werden von der derzeitigen Regierung fortgeführt, und es werden zusätzliche Sanktionen gegen (die Ölgiganten) Lukoil und Rosneft verhängt", sagte er.

Russland setze bei den Deals mit den USA auf einen langfristigen Effekt, sagt ZDF-Reporter Sebastian Ehm bei ZDFheute live. Russland vermittle, nach einem Sieg sei dort "richtig Kohle" zu machen. 29.10.2026 | 6:12 min

Lawrow kritisiert: Europäer versuchen, sich einzumischen

Mit Blick auf die bevorstehenden Dreiergespräche der Ukraine, der USA und Russlands in den kommenden Tagen sagte Lawrow, die Positionen seien klar. Nach jüngsten Andeutungen aus dem Kreml wollten sich die Delegationen Mitte November in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, zu einer Fortsetzung ihrer seit Monaten unterbrochenen Unterredungen über eine mögliche Friedenslösung treffen.

Lawrow kritisierte dabei die Haltung der Europäer. "Sie versuchen, sich in den Friedensverhandlungsprozess in der Ukraine einzumischen", sagte er.

Am Treffen der G20-Außenminister in Atlanta nimmt Russland teil. Damit sei klar, "dass dieses Treffen mal wieder im Zeichen des Kriegs gegen die Ukraine stehen wird", so ZDF-Korrespondent Kynast. 30.10.2026 | 1:50 min

Kallas wirft Lawrow bei G20-Treffen "Lügen" über Ukraine vor

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat Lawrow beim G20-Außenministertreffen in den USA vorgeworfen, dort Lügen über den Ukraine-Krieg verbreitet zu haben. "Natürlich hat er viele Lügen, viele falsche Darstellungen vorgebracht, die wir anschließend widerlegen konnten", sagte Kallas am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Lawrow habe keine Bereitschaft Moskaus zu Friedensverhandlungen erkennen lassen.

Lawrow sei bei den Beratungen "ziemlich provokant" aufgetreten, sagte ein weiterer europäischer Diplomat vor Journalisten. Auf die Frage, ob Lawrow Anzeichen für ein Einlenken gezeigt habe, antwortete Kallas mit "Nein". Über die russische Führung sagt sie:

Selbst wenn sie dies mit Worten behaupten würden, sprechen ihre Taten eine andere Sprache. „ Kaja Kallas, EU-Außenbeauftragte

Die Monate Juli, August und September seien für Zivilisten in der Ukraine die tödlichsten gewesen. Russland müsse "mit Taten zeigen, dass es zu Verhandlungen bereit ist", fügte sie hinzu. "Aber das ist es ganz eindeutig nicht."

Russland hat einen Bahnhof in der ukrainischen Großstadt Dnipro mit Drohnen angegriffen. Laut Behörden sind dabei mindestens 13 Menschen getötet worden. 29.10.2026 | 0:26 min

Kallas forderte weiteren Druck auf Moskau, insbesondere für eine Waffenruhe im Schwarzen Meer. "Für uns ist ganz klar, dass der Druck auf den Aggressor ausgeübt werden muss, um diesen Krieg zu beenden", sagte sie.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: dpa, AFP