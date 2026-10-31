  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Ukraine-Krieg: USA liefern Patriot-Raketen an Kiew

Ukraine-Krieg:USA liefern Patriot-Raketen an Kiew

|

Washington genehmigt den Verkauf von 500 Patriot-Flugabwehrraketen an die Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj drängt auf eine schnelle Lieferung noch für den Winter.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, steht bei seinem Besuch im Juni 2024 auf einem Truppenübungsplatz vor einem Flugabwehrraketensystem vom Typ «Patriot».

Beim Besuch eines Truppenübungsplatzes in Mecklenburg-Vorpommern im Juni 2026 stand Selenskyj vor einem Flugabwehrraketensystem des Typs "Patriot".

Quelle: dpa

Das US-Außenministerium hat den Verkauf von 500 Flugabwehrraketen vom Typ Patriot an die Ukraine genehmigt. Der Auftrag habe einen Wert von geschätzt 2,1 Milliarden Dollar und werde komplett von Verbündeten der Ukraine finanziert, teilte das Ministerium mit.

Nach US-Angaben beteiligen sich unter anderem Deutschland, Kanada und Norwegen an den Kosten. Wann die Waffen in der Ukraine ankommen könnten, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Systeme vom Typ Patriot gelten als besonders wirksam bei der Abwehr ballistischer Raketen, die Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzt.

LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC - JULY 15, 2026: A mobile air defence team member serves with the 49th Anti-Aircraft Missile Brigade, 1st Tank Army deployed with the Zapad [West] Group of Forces amid Russia's special military operation.

Russland greift Kiew weiter mit Drohnen und ballistischen Raketen an. Die ukrainische Luftabwehr stößt dabei an Grenzen – zusätzliche Abwehrsysteme werden gebraucht.

28.09.2026 | 2:31 min

Selenskyj dringt auf schnelle Hilfe für den Winter

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich auf der Plattform X zwar für die Genehmigung der Flugabwehrraketen, drang allerdings auf schnellere Hilfe für den bevorstehenden Winter. Seinen Angaben nach sollen die Lieferungen erst in ein paar Jahren beginnen.

Die Ukraine bitte um Entscheidungen, die den Schutz von Menschenleben nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt gewährleisteten, sondern dann, wenn die Bedrohung bestehe, betonte er.

Selenskyj hatte zuletzt mehrfach Verzögerungen bei der Lieferung von Abfangraketen beklagt. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an
:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker.
Archiv: Ukrainischer Präsident Selenskyj
Liveblog
Quelle: dpa
Über die Lage im Ukraine-Krieg berichtet das ZDF in vielen aktuellen Sendungen, etwa ZDFheute am 30.10.2026 ab 19 Uhr und im heute journal ab 21:45 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
UkraineUSA

Aktuelle Nachrichten zur Ukraine