Ukraine-Krieg: USA liefern Patriot-Raketen an Kiew

Washington genehmigt den Verkauf von 500 Patriot-Flugabwehrraketen an die Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj drängt auf eine schnelle Lieferung noch für den Winter.

Beim Besuch eines Truppenübungsplatzes in Mecklenburg-Vorpommern im Juni 2026 stand Selenskyj vor einem Flugabwehrraketensystem des Typs "Patriot". Quelle: dpa

Das US-Außenministerium hat den Verkauf von 500 Flugabwehrraketen vom Typ Patriot an die Ukraine genehmigt. Der Auftrag habe einen Wert von geschätzt 2,1 Milliarden Dollar und werde komplett von Verbündeten der Ukraine finanziert, teilte das Ministerium mit.

Nach US-Angaben beteiligen sich unter anderem Deutschland, Kanada und Norwegen an den Kosten. Wann die Waffen in der Ukraine ankommen könnten, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Systeme vom Typ Patriot gelten als besonders wirksam bei der Abwehr ballistischer Raketen, die Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzt.

Russland greift Kiew weiter mit Drohnen und ballistischen Raketen an. Die ukrainische Luftabwehr stößt dabei an Grenzen – zusätzliche Abwehrsysteme werden gebraucht. 28.09.2026 | 2:31 min

Selenskyj dringt auf schnelle Hilfe für den Winter

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich auf der Plattform X zwar für die Genehmigung der Flugabwehrraketen, drang allerdings auf schnellere Hilfe für den bevorstehenden Winter. Seinen Angaben nach sollen die Lieferungen erst in ein paar Jahren beginnen.

Die Ukraine bitte um Entscheidungen, die den Schutz von Menschenleben nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt gewährleisteten, sondern dann, wenn die Bedrohung bestehe, betonte er.

Selenskyj hatte zuletzt mehrfach Verzögerungen bei der Lieferung von Abfangraketen beklagt. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion.

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Quelle: dpa