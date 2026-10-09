Kanonen, Drohnen, Kampfjets: Verschiedene Systeme verteidigen die Ukraine gegen russische Luftangriffe. Wie die ukrainische Flugabwehr funktioniert - ein Überblick mit Grafiken.

Bei neuen Angriffen Russlands wurden viele Zivilisten getötet. Die russischen Angriffe auf Zivilisten gebe es schon seit Beginn des Krieges, jetzt seien sie intensiver, sagt Militärexperte Lange. 08.10.2026 | 21:33 min

Russland greift die Ukraine immer wieder massiv aus der Luft an: So auch in der Nacht zum 7. Oktober - nach ukrainischen Angaben setzte dabei Moskau 130 Drohnen und 70 Raketen ein. Darunter waren langsame Propellerdrohnen, schnellere Jetdrohnen, Marschflugkörper und ballistische Raketen. Diese Mischung verlangt der Verteidigung mehr ab als die bloße Zahl der Angreifer: Gegen jedes Ziel muss rechtzeitig eine geeignete Waffe bereitstehen. Wie funktioniert die Luftverteidigung der Ukraine konkret?

Ukrainische Luftverteidigung: Wie die gestaffelte Flugabwehr funktioniert

Die Ukraine staffelt ihre Abwehr nach Reichweite, Höhe und Aufgabe. Im Nahbereich schießen kleine, auf Fahrzeugen bewegliche Trupps mit schweren Maschinengewehren auf Drohnen. Das sind die oft genannten mobilen Feuergruppen. Hinzu kommen Flugabwehrkanonen wie der Gepard und Abfangdrohnen, die angreifende Drohnen selbst in der Luft zerstören.

Quelle: ZDF

Die nächsten Schichten bilden Lenkflugkörper kurzer und mittlerer Reichweite, wie sie die Flugabwehrsysteme IRIS-T und NASAMS einsetzen. Sie bekämpfen auch Marschflugkörper und Flugzeuge.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... gilt als führender Experte für europäische Verteidigung und transatlantische Sicherheit. Seit November 2025 ist er Direktor der europäischen Denkfabrik Edina, zuvor war er stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der DGAP und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement.

Damit die Staffelung funktioniert, müssen Radare und andere Sensoren ihre Beobachtungen zusammenführen und die Führung muss passende Waffen zuweisen. Ziel ist ein effizienter Munitionseinsatz: Wo eine Kanone oder Abfangdrohne genügt, muss keine teure Flugabwehrrakete verschossen werden. Truppen für die elektronische Kampfführung ergänzen dies, indem sie etwa die Navigation von Drohnen stören.

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F-16 und französische Mirage 2000 helfen gegen Drohnen und Marschflugkörper. Anders als eine bodengebundene Stellung können sie Angreifer in wechselnden Räumen abfangen. Wie viel zusätzlichen Schutz sie bieten, entscheidet sich aber nicht allein an der Zahl gelieferter Jets: Piloten, Wartung, Treibstoff und Luft-Luft-Raketen müssen genügend Einsätze und Flugstunden ermöglichen. Nach dem Abfangen müssen Flugzeuge zudem wieder betankt und bewaffnet werden.

So viel Zeit bleibt zur Abwehr ballistischer Raketen

Ballistische Raketen werden zunächst durch ihren Antrieb beschleunigt. Danach wird ihre Flugbahn vor allem durch Schwerkraft und Luftwiderstand bestimmt; manche können zusätzlich manövrieren. Im Endanflug erreichen sie sehr hohe Geschwindigkeiten. Gegenüber langsameren Drohnen und Marschflugkörpern bleibt dadurch wesentlich weniger Zeit, das Ziel zu verfolgen und eine Abfangrakete auf Kollisionskurs zu bringen.

Quelle: ZDF

Dafür ist Patriot mit PAC-3-Abfangraketen ausgelegt. Das Bodenradar verfolgt das Ziel, die Feuerleitung berechnet den Abfangkurs. Im Anflug übernimmt der Radarsuchkopf der Abfangrakete die präzise Zielverfolgung. Kleine seitliche Steuertriebwerke korrigieren ihren Kurs blitzschnell. So kann sie auch ein sehr schnelles Ziel direkt treffen. Bei der Variante PAC-3 MSE liefert ein größerer Motor in zwei Schubphasen zusätzliche Energie für Reichweite, Höhe und Manöver.

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PAC-2 GEM-T arbeitet anders: Ihr Sprengkopf detoniert nahe am Ziel und bekämpft es mit Splittern. Auch sie kann taktische ballistische Raketen abfangen, ebenso Flugzeuge und Marschflugkörper. PAC-3 ist auf den direkten Zusammenstoß ausgelegt. Die Unterscheidung lautet deshalb nicht: PAC-2 gegen Flugzeuge, PAC-3 gegen Raketen - entscheidend sind die jeweilige Zielart und die dafür geeignete Abfangtechnik.

Wie viel Nachschub kommt wann?

Lockheed Martin will die jährliche PAC-3-MSE-Produktion von rund 600 auf 2.000 steigern. Diese Rate soll erst Ende 2030 erreicht sein; bis dahin soll die Fertigung schrittweise wachsen. Das betrifft die Versorgung mehrerer Staaten, nicht allein der Ukraine. Wie viele Raketen Kiew kurzfristig erhält, hängt auch von Abgaben aus Beständen der Partner ab.

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Eine weitere Möglichkeit gegen ballistische Raketen bietet das europäische SAMP/T mit Aster-30-Flugkörpern. Frankreich sagte im Juli zwei Systeme als Übergang zu. Vier SAMP/T NG sind zur Beschaffung vorgesehen; ihre Komponenten sollen ab 2027 schrittweise folgen. Frankreich und Italien wollen vereinbarte Aster-30-Lieferungen bis Oktober beschleunigen. Wie viele Abfangraketen dies sind, nennt die Vereinbarung nicht. Daraus lässt sich keine zusätzliche Abwehrleistung beziffern.

Warum Kiew spezialisierte Abfangkörper braucht

FREYJA, die gemeinsam mit europäischen Partnern entwickelte ukrainische Raketenabwehr, steht noch am Anfang. Im Juli begann die gemeinsame Umsetzung. Einsatzreife und Serienlieferungen stehen noch aus; für die derzeitigen Angriffe ist das Programm keine verfügbare Abwehr.

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