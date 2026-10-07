Russischer Großangriff auf Ukraine: Tote und Verletzte

Am 74. Geburtstag Putins hat Russland die Ukraine mit einem besonders schweren Raketen- und Drohnenangriff überzogen. Die Attacken trafen Kiew und zahlreiche weitere Regionen.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland insgesamt 130 Drohnen ab. 07.10.2026 | 0:13 min

Russland hat die Ukraine erstmals in diesem Herbst mit einem der gefürchteten kombinierten Angriffe mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen überzogen. Die Ukraine hatte danach viele Tote, Dutzende Verletzte und schwere Schäden zu beklagen. Die Ukraine hatte mit dem Großangriff gerechnet, der mit dem 74. Geburtstag des russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammenfiel. Dennoch konnte sie ihn nicht vollständig abwehren.

Allein in der Stadt Pryluky wurden mindestens 16 Menschen getötet und 55 weitere verletzt, wie die Polizei des Gebiets Tschernihiw mitteilte. In der Stadt etwa 120 Kilometer östlich von Kiew sei ein fünfstöckiger Wohnblock getroffen worden. Unter den Trümmern würden noch Verschüttete vermutet.

Wie rettet man Verwundete, wenn Drohnen jede Bewegung gefährlich machen? Alexander Gertz berichtet, wie sich das Leben an der Front verändert hat. 06.10.2026 | 69:32 min

Selenskyj: "Geburtstagsgeschenk für Putin"

Aus Krementschuk wurden 34 Verletzte nach einem russischen Drohnenangriff gemeldet. In der zentralen Oblast Kirowohrad starben zwei Menschen bei einem Angriff auf einen nicht näher beschriebenen Betrieb, wie die Behörden mitteilten. Drei Menschen seien dabei verletzt worden.

Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte den Angriff ein "Geburtstagsgeschenk für Putin". Kremlchef Wladimir Putin, der den Krieg gegen die Ukraine befohlen hat, wurde am Mittwoch 74 Jahre alt.

Hauptziel der russischen Angriffe sei die Energieinfrastruktur gewesen, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Die Ukraine befürchtet, dass Russland wie in den vergangenen Wintern darauf zielt, die Energieversorgung lahmzulegen. Das russische Militär sprach in Moskau von Angriffen auf Produktionsstätten des Raketen- und Drohnenbauers Fire Point in Kiew und anderen Städten.

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Kiew besonders von Explosionen betroffen

Die ukrainische Hauptstadt war den Angaben zufolge ein Schwerpunkt des massiven Luftangriffs. In den frühen Morgenstunden waren viele Explosionen zu hören, wie das Portal "Kyiv Independent" berichtete.

Die Raketen schlagen eine nach der anderen ein. Soweit ich zählen kann, sind es mindestens zehn bis zwölf Explosionen. In der Innenstadt ist es ziemlich laut. „ Reporter

Seit Wochen greift Russland scheinbar gezielt Depots und Hallen an, in denen Bücher gelagert werden. Millionen Bücher und damit auch ein Stück kulturelle Identität wurden dadurch verbrannt. 07.10.2026 | 2:58 min

Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete morgens von mindestens zwei Toten. Sie seien in den Trümmern von Garagen im östlichen Stadtteil Darnyzja gefunden worden. Zwei weitere Menschen seien dort lebend geborgen worden. Im Stadtbezirk Obolon seien Gebäude getroffen worden, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden. Im Bezirk Podil seien Lagerhallen getroffen worden. Solche Angaben werden bewusst vage gehalten.

Nach Selenskyjs Angaben setzten die russischen Streitkräfte 70 ballistische Raketen und Marschflugkörper verschiedener Typen ein. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, 39 davon seien abgefangen worden. Auch die Industriestädte Dnipro und Saporischschja wurden demnach massiv beschossen. Tote wurden auch aus der Stadt Olexandrija in der Zentralukraine gemeldet.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: dpa, AP