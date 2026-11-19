Anthropic feiert den größten Börsengang der Geschichte. Die Nachfrage nach der KI-Aktie ist enorm, der Kurs stieg um ein Drittel. Beim Investieren ist dennoch Vorsicht geboten.

Anthropic gilt als einer der wichtigsten Entwickler von KI-Systemen. Das Unternehmen geht heute an die Börse und könnte dort Rekorde brechen. Wer und was steckt hinter Anthropic? 19.11.2026 | 2:23 min

Der große Andrang auf Anthropic-Aktien hat der KI-Firma den größten Börsengang der Geschichte beschert. Der Aktienkurs stieg am ersten Handelstag auf 111,50 Dollar und damit um 34 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis. Der Verkauf der Papiere brachte dem Unternehmen bereits vor Handelsbeginn 107,3 Milliarden US-Dollar ein. Der Börsenwert von Anthropic erreichte damit rund 1,8 Billionen Dollar.

ZDF-Wirtschaftsexperte: Börsengang "ein riesiger Erfolg für Anthropic"

"Kurzfristig ist das ein riesiger Erfolg für Anthropic und für die ganze Branche", ordnet ZDF-Wirtschaftskorrespondent Florian Neuhann ein. Es zeige, dass das Vertrauen der Anleger in die KI weiterhin ungebrochen sei.

Das Geld fließt in Massen in ein Unternehmen, das bisher keinen einzigen Dollar Gewinn gemacht hat. „ Florian Neuhann, ZDF-Wirtschaftskorrespondent

Finanzexpertin: Anthropic-Aktie gilt als "spekulatives Investment"

Der Börsenwert von Anthropic allein sei so hoch wie die Hälfte aller 40 Dax-Konzerne, sagt Neuhann.

Also eine unglaublich große Bewertung, mit der aber auch ein ziemliches Risiko einhergeht. „ Florian Neuhann, ZDF-Wirtschaftskorrespondent

Auch Finanz-Expertin Sandra Navidi ordnet ein: "Ich sage nicht, dass das kein gutes Investment sein kann, aber es ist ein spekulatives Investment." Der Erfolg sei schwer absehbar. Zudem sei das Produkt von Anthropic nicht greifbar, anders als etwa bei Autokäufen sei kein spezieller Bedarf messbar.

Eine Künstliche Intelligenz, die sich selbst verbessert, bis wir sie nicht mehr kontrollieren können. Einige derjenigen, die diese Technik selbst entwickeln, halten das für realistisch. 01.10.2026 | 51:23 min

Anthropic-Aktie: KI-Unternehmen erhöhte Ausgabepreis

Das Interesse war im Vorfeld des Börsengangs so groß, dass der Ausgabepreis pro Aktie sogar noch einmal angehoben wurde. Ursprünglich sollte er in der Spanne von 70 bis 78 Dollar liegen. Auch die Zahl der Aktien erhöhte das Unternehmen noch.

Ähnlich viel Euphorie an der Börse gab es zuletzt im Sommer bei SpaceX. Die Aktie des Raumfahrtunternehmens hatte am ersten Handelstag um 19 Prozent zugelegt - in den Tagen danach hatte es aber teils starke Kursschwankungen gegeben.

Anthropic übertrifft SpaceX

Anthropics Börsengang übertrifft nun den Rekord von 75 Milliarden Dollar, den SpaceX im Juni erzielt hatte. Das Unternehmen von Elon Musk war damals auf eine Bewertung von 1,77 Billionen Dollar gekommen.

Die Weltraumfirma SpaceX schreibt Geschichte mit einem Rekord-Börsengang und macht Elon Musk fast ein Vierteljahrhundert nach Gründung damit zum weltweit ersten Billionär. 12.06.2026 | 2:40 min

Die von Anthropic eingenommene Summe könnte sich noch erhöhen. Große Partner wie Nvidia und Microsoft haben zugesagt, Aktien im Wert von 26 Milliarden Dollar zu kaufen.

KI-Branche bleibt umstritten

Anthropics Börsengang gilt als wichtiger Test für das Vertrauen der Märkte in den Boom bei Künstlicher Intelligenz. Zuletzt hatte es bei KI-Aktien starke Schwankungen gegeben - unter anderem weil Investoren nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Midterms mit einer schärferen Regulierung der Branche rechnen. Bei Anlegern waren außerdem wachsende Zweifel aufgekommen, ob sich die Milliardeninvestitionen in KI tatsächlich rechnen.

Für zusätzliche Turbulenzen bei KI-Aktien sorgte der Skandal um den langjährigen Nvidia-Chef Jensen Huang, unter anderem wegen der Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin.

Tech-Konzerne stecken Milliarden in Künstliche Intelligenz. Doch ob sich die Investitionen auszahlen, ist ungewiss. Ist die KI-Branche bereits too big to fail? ZDFheute live analysiert. 27.10.2026 | 14:08 min

In seinem Börsenprospekt hatte Anthropic mögliche Anleger vor den Risiken von KI gewarnt. Die Investoren stoppte das vor Börsenstart aber nicht. Analyst Dan Ives von der Investmentfirma Yorkville Ives & Co. sagte:

Der Börsengang von Anthropic ist ein großer kurzfristiger Erfolg für den Tech-Sektor und dürfte dabei helfen, das Vertrauen der Anleger wieder zu stärken. „ Dan Ives, Analyst

Analyse: Anthropic-IPO macht Mitarbeiter reich

Das Analyseunternehmen Saastr geht davon aus, dass der Börsengang den meisten Anthropic-Mitarbeitern ein Vermögen bringen wird: Die Aktien der 5.300 Beschäftigten dürften demnach mehr als 200 Milliarden Dollar wert sein.

Anthropic entwickelt mit „Claude Mythos“ eine KI, die unbekannte Softwarelücken aufdeckt. Doch genau diese Lücken könnte sie auch ausnutzen. Zu gefährlich für die Öffentlichkeit? 17.05.2026 | 3:13 min

Die Claude-KI-Modelle von Anthropic gehören zu den leistungsstärksten der Welt und werden für ihre Fähigkeiten zur Problemlösung angepriesen.

Die Geschwister Dario und Daniela Amodei gründeten Anthropic im Jahr 2021. Sie arbeiteten vorher bei OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT. Der Umsatz des erst fünf Jahre alten Unternehmens ist in einer Geschwindigkeit gestiegen, die wenige US-Unternehmen jemals erreicht haben.

Quelle: AFP, dpa, Reuters, ZDF