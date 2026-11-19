Kassenpatienten warten oft lange auf Facharzttermine - außer sie zahlen selbst. Das könnte bald häufiger passieren, so Ärzte-Lobbyist Gassen. Die Kritik an ihm reißt nicht ab.

Gesetzlich Versicherte könnten ab 2027 noch länger auf Arzttermine warten. Grund seien Sparmaßnahmen der Regierung, kritisiert Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. 20.10.2026 | 0:49 min

Diese Situation kennt jeder: Man braucht einen Facharzttermin, möglichst schnell. Am Telefon findet meist die erste Auslese statt. "Gesetzlich oder privat versichert?" So lautet oft die Einstiegsfrage seitens der Praxis. Outet man sich als gesetzlich versichert, rutscht man im Termin-Ranking schnell weit nach hinten.

Doch es gibt eine vermeintliche Lösung - übrigens schon jetzt: Wer selbst zahlt, kommt schneller dran. Der Arzt darf diese "Privatleistung" zwar nicht offensiv anbieten, aber wenn der Patient sagt: "Ich zahle selbst", kann der Arzt antworten: "Klar, kommen Sie vorbei."

Willkommen in der Zwei-Klassen-Medizin.

Kanzler Merz kritisiert: Die Deutschen sind zu oft krankgeschrieben. Hat er Recht? ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Britta Buchholz hat sich die Gründe für den (hohen) Krankenstand näher angeschaut. 23.01.2026 | 11:21 min

Gassens Vorschlag: Eine "Bankrotterklärung"

Facharzttermin gegen Geld, das könnte noch häufiger vorkommen, warnt und droht Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Wer einen schnellen Facharzttermin haben wolle, der solle den eben aus eigener Tasche zahlen, sagt der Mann, der rund 200.000 niedergelassene Ärztinnen und Psychotherapeuten vertritt.

Gassens Metier ist die Konfrontation. Eine Methode, mit der er bislang Erfolg hatte. Drohen Kürzungen, schlägt er meist wortreich Alarm. Auch dieses Mal.

SPD-Politiker Karl Lauterbach reagierte entsprechend empört. Gassen spreche "sicher nicht" für die meisten niedergelassenen Fachärzte, sondern als "hoch bezahlter Lobbyist", sagte der ehemalige Bundesgesundheitsminister der "Rheinischen Post".

Es handelt sich hier um den Versuch, die medizinische Not der Patienten zum wirtschaftlichen Vorteil auszunutzen. „ Karl Lauterbach, SPD

Die Regierung muss bekanntermaßen im Gesundheitswesen sparen, damit die Krankenkassenbeiträge nicht weiter steigen. Gespart werden soll auch bei Ärztinnen und Ärzten. Es geht beispielsweise um Extra-Vergütungen, die jetzt gestrichen werden sollen. Und Gassen läuft Sturm.

Kassenärzte-Chef Gassen warnt vor Einsparungen bei Ärzten und befürchtet längere Wartezeiten. Bei Fachärzten könnten es für gesetzlich Versicherte 50 statt wie bisher 42 Tage sein. 06.04.2026 | 0:25 min

Wird die Ungleichheit im Gesundheitssystem schlimmer?

Der Kritik an Gassen reißt nicht ab, besonders von Sozialverbänden. Aber auch von Ärztinnen und Ärzten selbst - von einigen zumindest - die Gassens Vorschlag eine "Bankrotterklärung" nennen.

Denn: Das deutsche Gesundheitssystem ist im Prinzip ein solidarisches. Und ein gesetzlich Versicherter kann eine umfassende medizinische Grundversorgung erwarten. Dafür zahlt er Krankenkassenbeiträge, die zuletzt immer weiter gestiegen sind.

Dass Patientinnen und Patienten mehr zahlen und in der Tendenz weniger Leistungen bekommen, ist das eine Kapitel.

Angesichts der Gesundheitsreformen der Bundesregierung warnen Hausärzte vor einer schlechteren gesundheitlichen Versorgung. Beschlossen sind etwa Sparmaßnahmen bei den Gesetzlichen Krankenkassen. 10.09.2026 | 1:32 min

Spiel mit der Angst von Patienten?

Und nun geht Gassen aber einen deutlichen Schritt weiter: ärztliche Leistungen abhängig vom Geldbeutel. Das könnte in der Konsequenz bedeuten, dass sich zahlungskräftige Patienten mit 200 oder 300 Euro an der Warteschlange vorbei direkt ins fachärztliche Sprechzimmer einkaufen.

Damit spielt Gassen mit der Angst von Patienten, sich bestimmte Untersuchungen nicht mehr leisten zu können. Die Ungleichheit im Gesundheitssystem würde sich weiter verschärfen.

Die Methode Gassen

Gassen ist ein hochbezahlter Lobbyist. Als Vorstandvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat er ein Jahresgehalt von rund 460.000 Euro. Damit ist er der bundesweit bestbezahlte Vorstand unter den Kassenärztlichen Vereinigungen, von denen es insgesamt 17 gibt.

Ihre Hauptaufgabe ist, die flächendeckende ambulante ärztliche und psychotherapeutische Versorgung für gesetzlich Krankenversicherte sicherzustellen. Der Blick in ländliche Gegenden zeigt seit Jahrzehnten, dass genau dieser Kernauftrag nicht eingelöst wurde und immer weniger eingelöst wird.

Dafür ist der Ärztefunktionär kaum allein verantwortlich, aber eben auch. Gassens Spezialgebiet scheint ohnehin eher die Provokation.

"Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt sich impfen zu lassen", sagt Prof. Leif Erik Sander über die Grippe. Statt Hausmitteln wie Vitamin C empfiehlt er guten Schlaf und regelmäßiges Händewaschen. 09.11.2026 | 4:44 min

Nimmt Zwei-Klassen-Medizin zu?

Andreas Gassen hat inzwischen auf die Kritik an seinem Vorschlag - Geld gegen Facharzttermin - reagiert. Die Sparmaßnahmen der Regierung, sagt der Ärztefunktionär auf einer Netzwerkveranstaltung, seien für manche Praxis "existenzgefährdend".

Man könne deshalb nicht erwarten, dass Ärzte in gleichem Umfang Termine anböten. Auf die Frage, ob die Zwei-Klassen-Medizin jetzt zunehmen werde, sagt er:

Das Reden von der Zwei-Klassen-Medizin kann ich nicht mehr hören. „ Andreas Gassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung

Britta Spiekermann ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio.