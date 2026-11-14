Kassenärzte warnen vor Sparzwang:Facharzt: Schneller Termin bald nur für Selbstzahler?
Wer selbst zahlt, kommt schneller zum Facharzt? Kassenärzte-Chef Gassen hält das wegen Honorarkürzungen bald für wahrscheinlich. SPD, Kassen und ein Sozialverband laufen Sturm.
Als Kassenpatient schneller zum Facharzt, wenn man die Behandlung selbst zahlt: Kassenärzte-Chef Andreas Gassen hält das angesichts der Honorarkürzungen für ein wahrscheinliches Szenario. "Ich gehe davon aus, dass es Angebote in der Privatsprechstunde geben wird, da wird ja jeder Termin vergütet", sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Angesichts der Kürzungen könne man nicht "einfach weitermachen wie bisher".
Kassenärzte-Chef: Termin "vielleicht erst im nächsten Quartal"
Nur damit sei die Finanzierung der Kosten zusätzlicher Fälle über das Budget hinaus möglich: "Die Praxen haben keine unendliche Leistungsverpflichtung", stellte Gassen klar und warnte: "Wenn Fachgruppen 25 Prozent des Umsatzes verlieren, was teilweise der Fall ist, ist das ein existenzbedrohender Einschnitt."
Nach Angaben von Gassen sind von den Honorarkürzungen im Umfang von drei Milliarden Euro insbesondere die Bereiche HNO, Orthopädie, Kardiologie, Radiologie und Rheumatologie betroffen. Vor allem hier werde es weniger Termine geben.
Deutliche Kritik von SPD-Chef Klingbeil
SPD-Chef Lars Klingbeil lehnt das ab. "Da gab es viele verunsicherte Nachfragen, was das jetzt bedeutet, und ich konnte deutlich machen auch, dass ein solcher Vorschlag mit uns nicht zu machen ist", sagte der Vizekanzler und Finanzminister nach einer Diskussion mit rund 120 Mitgliedern der Brandenburger SPD in Potsdam.
Kassenpatienten sollten nicht noch zusätzliche Kosten haben. Klingbeil verwies auf die von der Koalition vereinbarte Termingarantie für Fachärzte, die Kassenpatienten bekommen sollen.
Krankenkassen üben Kritik: "Geiselhaft"
Kritik an den Aussagen von Gassen kam auch vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Die stellvertretende GKV-Vorstandsvorsitzende Stefanie Stoff-Ahnis sagte:
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung habe die gesetzliche Aufgabe, die Versorgung von Kranken zu ermöglichen, nicht zu erschweren. "Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bekommen durch ihre Arztpraxen im Durchschnitt über 200.000 Euro im Jahr. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich dies im kommenden Jahr ändert."
Auch der Sozialverband Deutschland protestiert
Das skizzierte Szenario sei "hochgradig unsolidarisch und sozial ungerecht", kritisierte auch die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier. Betroffen wären besonders Menschen mit geringem Einkommen und chronisch Kranke, die auf eine verlässliche medizinische Versorgung angewiesen seien.
Das würde das Zwei-Klassen-System im Gesundheitswesen weiter verschärfen, warnte Engelmeier.
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