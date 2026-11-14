Facharzt: Schneller Termin bald nur für Selbstzahler?

Wer selbst zahlt, kommt schneller zum Facharzt? Kassenärzte-Chef Gassen hält das wegen Honorarkürzungen bald für wahrscheinlich. SPD, Kassen und ein Sozialverband laufen Sturm.

Kassenärzte-Chef Gassen hält angesichts von Sparmaßnahmen Gebühren für den schnellen Facharzt-Termin für denkbar. (Symbolbild) Quelle: dpa | Pia BayerWartezimmer in einer Arztpraxis

Als Kassenpatient schneller zum Facharzt, wenn man die Behandlung selbst zahlt: Kassenärzte-Chef Andreas Gassen hält das angesichts der Honorarkürzungen für ein wahrscheinliches Szenario. "Ich gehe davon aus, dass es Angebote in der Privatsprechstunde geben wird, da wird ja jeder Termin vergütet", sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Angesichts der Kürzungen könne man nicht "einfach weitermachen wie bisher".

Gesetzlich Versicherte, die diese Option wählen, werden dann außerhalb der gesetzlichen Versicherung behandelt wie ein Privatpatient, müssen aber die Kosten als Selbstzahler aus der eigenen Tasche begleichen. „ Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)

Gesetzlich Versicherte könnten ab 2027 länger auf Arzttermine warten. Grund seien Sparmaßnahmen der Regierung, kritisiert Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. 20.10.2026 | 0:49 min

Kassenärzte-Chef: Termin "vielleicht erst im nächsten Quartal"

Nur damit sei die Finanzierung der Kosten zusätzlicher Fälle über das Budget hinaus möglich: "Die Praxen haben keine unendliche Leistungsverpflichtung", stellte Gassen klar und warnte: "Wenn Fachgruppen 25 Prozent des Umsatzes verlieren, was teilweise der Fall ist, ist das ein existenzbedrohender Einschnitt."

Nach Angaben von Gassen sind von den Honorarkürzungen im Umfang von drei Milliarden Euro insbesondere die Bereiche HNO, Orthopädie, Kardiologie, Radiologie und Rheumatologie betroffen. Vor allem hier werde es weniger Termine geben.

Ist das Budget aufgebraucht, werden sich die Patienten damit abfinden müssen, in ihrer Wunschpraxis vielleicht erst im nächsten Quartal einen Termin zu bekommen. „ Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)

Kassenärzte-Chef Gassen warnt vor Einsparungen bei Ärzten und befürchtet längere Wartezeiten. 06.04.2026 | 0:25 min

Deutliche Kritik von SPD-Chef Klingbeil

SPD-Chef Lars Klingbeil lehnt das ab. "Da gab es viele verunsicherte Nachfragen, was das jetzt bedeutet, und ich konnte deutlich machen auch, dass ein solcher Vorschlag mit uns nicht zu machen ist", sagte der Vizekanzler und Finanzminister nach einer Diskussion mit rund 120 Mitgliedern der Brandenburger SPD in Potsdam.

Kassenpatienten sollten nicht noch zusätzliche Kosten haben. Klingbeil verwies auf die von der Koalition vereinbarte Termingarantie für Fachärzte, die Kassenpatienten bekommen sollen.

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Krankenkassen üben Kritik: "Geiselhaft"

Kritik an den Aussagen von Gassen kam auch vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Die stellvertretende GKV-Vorstandsvorsitzende Stefanie Stoff-Ahnis sagte:

Hier werden gesetzlich Versicherte, die einen Arzt brauchen, in Geiselhaft genommen, damit Ärzte ihre Honorare steigern können. Dies ist ein skandalöses Verhalten. „ Stefanie Stoff-Ahnis, stellvertretende Vorstandsvorsitzende GKV

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung habe die gesetzliche Aufgabe, die Versorgung von Kranken zu ermöglichen, nicht zu erschweren. "Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bekommen durch ihre Arztpraxen im Durchschnitt über 200.000 Euro im Jahr. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich dies im kommenden Jahr ändert."

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Auch der Sozialverband Deutschland protestiert

Das skizzierte Szenario sei "hochgradig unsolidarisch und sozial ungerecht", kritisierte auch die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier. Betroffen wären besonders Menschen mit geringem Einkommen und chronisch Kranke, die auf eine verlässliche medizinische Versorgung angewiesen seien.

Wer wenig Geld hat, würde notwendige Arztbesuche häufiger vermeiden, während Besserverdienende ihren Arztbesuch problemlos zahlen könnten. „ Michaela Engelmeier, Sozialverband Deutschland

Das würde das Zwei-Klassen-System im Gesundheitswesen weiter verschärfen, warnte Engelmeier.

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