Update am Abend:Dreiertreffen in Shenzen und "Gegengipfel" in Berlin
von Katia Rathsfeld
Guten Abend,
heute haben sich die Präsidenten der USA, Russlands und Chinas zum ersten Mal zu dritt getroffen. Das Ergebnis: eine "Friedenserklärung". Als eine Art Gegenveranstaltung treffen sich fast zeitgleich Vertreter aus fast 40 Ländern in Berlin, um ihre Unterstützung für die Ukraine zu bekräftigen. Viele Blicke rund um die Welt richten sich heute zudem auf Bildschirme: Das Videospiel GTA 6 ist da.
Dreiergipfel: USA, Russland und China kündigen Atomdialog an
- Das ist passiert: US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Präsident Xi Jinping sind in Shenzen erstmals zu einem Dreiergipfel zusammengekommen. In einer anschließend veröffentlichten "Friedenserklärung" kündigten sie einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken an. Zudem verpflichteten sie sich, "die strategische Stabilität und die internationale Sicherheit zu wahren".
- Das ist der Hintergrund: China hatte gemeinsame Gespräche zur nuklearen Rüstungskontrolle bislang mit Verweis auf die deutlich größeren Arsenale der USA und Russlands abgelehnt. Nun ist ein Dialog angekündigt, konkrete Abrüstungsschritte nennt die Erklärung aber nicht.
- Das sagt unsere Korrespondentin: Es höre sich ein wenig an wie der Anfang eines Witzes, sagt ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer. "Da saßen am Tisch derjenige, der die Ukraine angegriffen hat. Derjenige, der gemeinsam mit Israel Iran angegriffen hat, und derjenige, der nicht müde wird, immer wieder zu betonen, dass Taiwan Teil Chinas sei und dass es notfalls mit Gewalt, wie er es sagt, wiedervereinigt werden müsse."
ZDFheute live hat den Gipfel für Sie analysiert:
Ukraine-Gipfel in Berlin: Hilfen und Sicherheitsgarantien
- Das ist passiert: Fast parallel zum Gipfel in Shenzhen treffen sich heute Vertreter aus 37 Staaten im Berliner Kanzleramt, um weitere Unterstützung für die Ukraine abzustimmen. Im Mittelpunkt des Treffens der "Koalition der Willigen" stehen Winterhilfen, Luftverteidigung und Sicherheitsgarantien für die Zeit nach einem möglichen Waffenstillstand.
- Das ist der Hintergrund: Die europäischen Partner wollen ihre Unterstützung für die Ukraine koordinieren. Zudem wollen sie Sicherheitsgarantien mit den USA abstimmen und weitere Verhandlungen über ein Kriegsende mitgestalten.
- Darum ist das wichtig: Das Treffen in Berlin sei "eines der größten Gipfeltreffen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten", berichtet ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer. Da die Ukraine und europäische Staaten befürchtet hätten, dass die drei Großmächte in Shenzhen Absprachen zu ihren Lasten treffen könnten, sei der Gipfel in Berlin "tatsächlich auch als eine Art Gegengipfel zu verstehen".
ZDFheute live informiert Sie heute ab 17:10 Uhr über alles Wichtige rund um den Gipfel.
GTA 6: Das Warten hat ein Ende
- Das ist passiert: 13 Jahre nach dem Vorgänger ist Grand Theft Auto 6 (GTA 6) erschienen und begeistert Fans und Kritiker. Zum Start meldete der Internetknotenbetreiber DE-CIX einen weltweiten Rekorddurchsatz von 33,03 Terabit pro Sekunde.
- Das ist der Hintergrund: Das Spiel von Rockstar Games folgt dem kriminellen Liebespaar Lucia und Jason durch die von Miami inspirierte Stadt Vice City. Die seit 1997 bestehende Reihe verbindet eine frei erkundbare Spielwelt mit Gesellschaftssatire, steht aber auch wegen ihrer Gewaltdarstellung in der Kritik.
- Das sagen Experten: Kommunikationsprofessor Christian Stöcker sieht in GTA eine Abrechnung mit dem amerikanischen Traum. "Es geht darum, den Aufsteigermythos der USA zu dekonstruieren", sagt er im ZDF-Interview. Die Figuren stiegen im Spiel durch Kriminalität und Gewalt auf, erklärt Stöcker.
Auch zum GTA 6-Release gab es heute eine ZDFheute live-Sendung mit allen Infos rund um den Spielstart:
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Wer hat das beste Handynetz: Telekom, Vodafone, 1&1 oder O2? Für viele Nutzer reicht ein günstiger Tarif. Vor allem Bestandskunden sollten ihren Vertrag überprüfen und vergleichen.
Sport
Vincent Kompany will morgen sein Bundesliga-Comeback mit dem FC Bayern München feiern. Auf der Pressekonferenz heute gab der Trainer Einblicke in die vergangenen Wochen. "Jetzt fühle ich mich wieder sehr gut und freue mich, wieder bei der Mannschaft zu sein", sagte er.
Indes ist der Dreikampf bei der FIFA eröffnet: Im Showdown um die Macht beim Fußball-Weltverband muss sich der amtierende Präsident Gianni Infantino zwei Herausforderern stellen. Neben dem 56 Jahre alten Amtsinhaber aus der Schweiz wollen der Franzose Philippe Diallo und der Japaner Kohzo Tashima bei der Wahl beim FIFA-Kongress am 18. März antreten.
Und die Bayern-Frauen treffen heute in der Champions League auf Austria Wien. Deren Kapitänin Carina Wenninger war jahrelang Identifikationsfigur bei den Münchnerinnen. Die Partie können Sie ab 18:40 Uhr im ZDF-Livestream verfolgen und anschließend die Highlights dieser Partie sowie der Begegnung Arsenal WFC - OL Lyonnes in der Zusammenfassung.
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Heute ist Tag der Suppe - und was passt besser als unser Rezept heute? Mario Kotaska bereitet eine Graupensuppe mit Kassler und Steckrüben zu. Und als kleines Extra zeigt er, wie eine selbstgemachte Gemüsebrühe gelingt. Und unsere Kollegin Pamela Seidel hat sich dem Thema bei einer kulinarischen Expedition gewidmet: Suppe: Warum lieben wir sie so?
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