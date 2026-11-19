Myanmar ist einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zufolge für den Völkermord an den Rohingya verantwortlich. Das Urteil ist historisch.

Tausende Rohingya flüchteten vor den Verfolgungen in ihrem Land Myanmar. (Archivbild) Quelle: AFP / CHAIDEER MAHYUDDIN

Myanmar ist laut einem Urteil des Internationalen Gerichtshofes (IGH) in Den Haag verantwortlich für Völkermord an den Rohingya. Es ist das erste Mal, dass das höchste Gericht der UN die Verantwortung eines Landes für Völkermord feststellt.

Myanmar wollte nach Einschätzung des Internationalen Gerichtshofs einen "wesentlichen Teil" der Minderheit der Rohingya vernichten. Das sei die einzig vernünftige Schlussfolgerung aus den Beweisen für die weitverbreiteten Gräueltaten während einer Militäroffensive im Jahr 2017, erklärte das höchste Gericht der Vereinten Nationen am Donnerstag.

Die Absicht, eine Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten, ist nach internationalem Recht ein entscheidendes Merkmal für die Einstufung von Verbrechen als Völkermord.

Erstmals seit dem Militärputsch vor fünf Jahren wird in Myanmar wieder abgestimmt. Kritiker bezweifeln jedoch, dass es sich um eine freie und faire Wahl handelt. 28.12.2025 | 1:35 min

Über 10.000 Angehörige der Minderheit getötet

Bei einer Militäroffensive gegen die Rohingya sind 2017 nach Einschätzung des IGH rund 10.000 Angehörige der überwiegend muslimischen Minderheit getötet worden. Das gehe aus den vorliegenden Beweisen hervor, erklärte das Gericht vor Verkündung des Urteils. Das Verfahren wurde vom westafrikanischen Land Gambia angestrengt.

Das Militär in Myanmar hatte die Kampagne im Jahr 2017 im Bundesstaat Rakhine nach einem Angriff begonnen, der einer aufständischen Rohingya-Gruppe zugerechnet wurde.

Den Sicherheitskräfte des südostasiatischen Landes wurden Massenvergewaltigungen, Tötungen und Brandstiftungen vorgeworfen. Mehr als 700.000 Rohingya flüchteten in das Nachbarland Bangladesch.

Quelle: dpa, AP