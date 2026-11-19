Tesla-Chef nach US-Wahl:Musk über Wahlkampfspenden: "Komme mir dumm vor"
Rund 500 Millionen Dollar steckte Elon Musk in den Wahlkampf der Republikaner von Donald Trump. Nach den Midterms räumt er ein, dass das viele Geld wenig gebracht habe.
Tesla-Gründer und Tech-Milliardär Elon Musk scheint zu bereuen, dass er fast eine halbe Milliarde Dollar versenkt hat, um Donald Trumps Republikaner bei den US-Midterms zu unterstützen.
"Ich komme mir ziemlich dumm vor, dass ich so viel Geld ausgegeben habe", ohne damit etwas zu erreichen, sagte Musk in einem Interview bei einer Konferenz der "New York Times". Er sagte:
Musk-Spende: 500 Millionen US-Dollar für Republikaner
Musk hatte vor der Kongresswahl am 3. November nahezu 500 Millionen US-Dollar für den Wahlkampf der Republikaner gespendet. Ein Schwerpunkt dabei war der Bundesstaat Texas, in dem seine großen Unternehmen wie der Elektroautobauer Tesla und die Raumfahrtfirma SpaceX ihren Sitz haben.
Die Geldspritze half nicht. Im Rennen um einen Sitz im Senat verlor der republikanische Kandidat Ken Paxton klar gegen den Demokraten James Talarico. Bei der Gouverneurswahl setzte sich die Demokratin Gina Hinojosa gegen Amtsinhaber Greg Abbott durch.
Musk plötzlich freundlicher zu US-Demokraten
Musk hatte vor der Wahl insgesamt Stimmung gegen die Demokraten gemacht. So behauptete er kurz vor der Wahl, sie würden nach der Präsidentenwahl 2028 mit einer Kontrolle über das Weiße Haus und beide Parlamentskammern "die Grenzen öffnen", um dank massiver Einwanderung dauerhaft eine Mehrheit zu haben. Noch am Vorabend der Wahl rief er auf, für die Republikaner zu stimmen. Dieser Beitrag bei X wurde später gelöscht.
Nach dem Erdrutsch-Wahlsieg der Demokraten schlägt Musk, der sie auch schon als "Partei des Hasses" bezeichnet hatte, nun andere Töne an. Hinojosa werde eine "recht moderate" Gouverneurin sein, und in Texas werde "alles gut sein" mit ihr, sagte er. "Ich denke, es gibt Positives und Negatives in beiden Parteien", hieß es von Musk weiter. Er suchte auch überraschend klar Distanz zu Trumps Republikanern:
Das Akronym steht für "Make America Great Again". Musk sagte, "wenn das bedeutet, dass man sich blind an eine Reihe von Grundsätzen der Republikanischen Partei hält, dann ist das bei mir ganz sicher nicht der Fall".
Musk und Trump: Auf Streit folgte Versöhnung
Musk ist der reichste Mensch der Welt mit einem geschätzten Vermögen von rund 900 Milliarden Dollar. Er hatte 2024 mehr als 250 Millionen Dollar in Trumps Präsidentenwahlkampf gesteckt und wurde zu Beginn dessen zweiter Amtszeit zu einem seiner Vertrauten im Weißen Haus.
Später zerstritten sich die beiden, versöhnten sich inzwischen aber weitgehend. Das Interview gab Musk von China aus, wo er Teil von Trumps Delegation beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) ist.
Musk zu Starlink und Ukraine
Auf die Einschränkungen beim Starlink-Internet für das ukrainische Militär angesprochen, sagte Musk laut "New York Times", dass das System niemals für offensive Kriegseinsätze gedacht gewesen sei.
Auf den Hinweis, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj behaupte, dessen Streitkräfte würden die militärische Version von Starlink nutzen - die für Angriffe eingesetzt werden kann -, konterte Musk: "Er ist nicht immer ehrlich."
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