Kathi und Mia sind an ME/CFS erkrankt, bei ihnen versagen viele Systeme im Körper. Heilung gibt es bisher nicht. Wie schwer das auch das Leben für Familie und Freunde macht.

Kathi war von der schweren Mulitsystemerkrankung ME/CFS betroffen. Sie ertrug keine Reize und Berührungen. Ihr Alltag fand im abgedunkelten Zimmer statt. Quelle: Privat

"Freu' dich nicht zu spät": Das war Kathis Lebensmotto, erinnern sich ihre Freundinnen Johanna und Joana. Für die beiden strahlte kaum jemand so viel Lebensfreude aus wie Kathi. Sie war immer unterwegs und hatte das Leben genossen.

Endlich gesehen? Betroffene, Angehörige und Forschende diskutieren bei 37° und TRU Doku über Versäumnisse und neue Hoffnung auf Behandlung bei ME/CFS. 30.10.2026 | 95:04 min

Dann änderte sich alles. 2022 erkrankte Kathi schwer an ME/CFS. Ihre Symptome waren so schlimm, dass sie zurück zu ihrer Mutter zog. Kathi ertrug keine Reize und Berührungen mehr, sodass ihr Alltag im abgedunkelten Zimmer mit Augenmaske und Ohrenschutz stattfand.

Es war schwer für uns, aber vor allem für Kathi, da sie kein Leben mehr hatte und keine neuen Erinnerungen schaffen konnte. „ Joana, Freundin von Kathi

Besuche waren kaum noch möglich. Schon kleine Anstrengungen lösten bei Kathi einen sogenannten Crash aus. Dadurch verschlimmerten sich ihre Symptome über Tage und Wochen. Für die Freundinnen kaum zu ertragen. Doch damals dachten sie noch, dass Kathi wieder gesund wird.

Ein Bild aus glücklichen Tagen: die Freundinnen Joana, Kathi und Johanna (v.l.n.r.) Quelle: Privat

Eine Krankheit, die viele nicht kennen

Wie belastend die Erkrankung sein kann, beobachtet auch die Immunologin Carmen Scheibenbogen an der Charité. Für sie zählt ME/CFS zu den schwersten Krankheiten, die sie kennt.

Das Schlimme an dieser Erkrankung ist, dass sich die Symptome ganz leicht verschlimmern. „ Carmen Scheibenbogen, Immunologin an der Charité Berlin

Scheibenbogen bewertet die derzeitige Versorgung von ME/CFS-Patienten als unzureichend. Aus ihrer Sicht fehlt es in Deutschland noch immer an ausreichend ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten sowie an geeigneten Versorgungsstrukturen.

"Ärzte sagen bis heute: Ich kenne mich damit nicht aus. Oder sie sagen: Das sind so viele komische Symptome, das kann ja nur psychisch sein", kritisiert Scheibenbogen.

Was ist ME/CFS? ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/das Chronische Fatigue-Syndrom) ist eine schwere Multisystemerkrankung, die typischerweise nach einem schweren Infekt auftritt. Schon geringe körperliche oder geistige Anstrengungen können die Beschwerden deutlich verschlimmern. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft ME/CFS seit 1969 als neurologische Erkrankung ein. Allein in Deutschland sind schätzungsweise 650.000 Menschen betroffen.



Quelle: ME/CFS Research Foundation / Charité Berlin

Kathi kann ME/CFS-Erkrankung nicht mehr ertragen

Mit der Zeit verschlechterte sich Kathis Zustand immer weiter. Im März 2026 entschied sie sich angesichts der Schwere ihrer Erkrankung für assistierten Suizid. Von ihrer Familie und ihren Freundinnen verabschiedete sie sich mit den Worten, "dass sie doch so gerne leben würde, aber gehen muss, weil sie einfach nicht mehr kann".

ME/CFS ist eine neuroimmunologische Erkrankung, die zuletzt im Zusammenhang mit Long Covid mehr Aufmerksamkeit bekam. Erkrankte und Angehörige fordern bessere Versorgung. 09.05.2026 | 1:41 min

Für Johanna und Joana löst Kathis Tod neben Trauer auch Unverständnis aus:

Kathi hätte nicht sterben müssen, wenn es genug Forschung gegeben hätte, (…) wenn es eine vernünftige Versorgung geben würde. „ Johanna und Joana, Freundinnen

Und sie würde noch leben, wenn es genug Wissen über ME/CFS geben würde und auch Betroffenen geglaubt würde, betonen ihre Freundinnen.

Licht und Lachen können Zusammenbruch auslösen

Eine andere junge Frau namens Johanna kennt die Folgen der Erkrankung aus ihrer eigenen Familie. Ihre Schwester Mia ist vor vier Jahren an ME/CFS erkrankt.

Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel miteinander lachen. „ Johanna, Schwester von ME/CFS-Patientin Mia

Schon kleine Reize wie Lachen, Licht oder Geräusche könnten bei Mia einen Crash auslösen. Hinzu kommen kognitive Störungen wie Brainfog, Schlaf- und Kreislaufstörungen.

CE/MFS-Patientin Mia an einem der wenigen guten Tage, an denen sie vor die Tür kann. Quelle: ZDF

Alleine wohnen ist für Mia nicht mehr möglich. Sie wird von ihrer Mutter und Johanna gepflegt. Mia so krank zu sehen, fällt Johanna schwer, sie "wünscht sich ihre große Schwester zurück".

Hoffnung auf wirksame Medikamente

Besonders die fehlenden Behandlungsmöglichkeiten bereiten der Familie Sorgen. Bis heute ist kein zugelassenes Medikament vorhanden, das die Ursachen von ME/CFS bekämpft. Behandelt werden vor allem einzelne Symptome.

Nach einer Covid-Infektion wird Johannas Schwester Mia immer erschöpfter. Diagnose: ME/CFS. Johanna schmeißt ihre Studien- und Umzugspläne um und hilft bei der Pflege. 09.06.2026 | 15:33 min

Dennoch sieht Carmen Scheibenbogen Fortschritte. Lange habe die Erkrankung weder in der Forschung noch bei pharmazeutischen Unternehmen ausreichend Aufmerksamkeit erhalten. Nun tue sich etwas: Die von der Bundesregierung ausgerufene Dekade der postinfektiösen Erkrankungen machen ihr Hoffnung. Für die nächsten zehn Jahre wurden 500 Millionen Euro für die Erforschung bereitgestellt.

"Wir fangen jetzt solche Medikamentenstudien an. Stand heute haben wir noch kein zugelassenes Medikament, das an den Ursachen ansetzt (…), " berichtet Scheibenbogen. Aber die Hoffnung sei groß, dass sich das in den nächsten Jahren ändere.

Für Johannas Familie zählt jeder kleine Fortschritt. An Tagen, an denen es Mia etwas besser geht, malen die Schwestern einen Stern an die Zimmerwand. Sie hoffen, dass aus neuen Studien irgendwann wirksame Therapien werden. Für Mia. Und für alle anderen Betroffenen, die mit ME/CFS leben.

Hunderttausende Menschen leiden am sogenannten Fatigue-Syndrom. Sie hoffen auf bessere medizinische Versorgung, so wie eine Patientin aus Dresden. 12.05.2026 | 2:03 min