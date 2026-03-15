Die Befürchtung ist eingetreten: Covid-19 hat Hunderttausende in Deutschland mit langfristigen Beschwerden zurückgelassen. Und nun werden sie weitgehend ignoriert.

Es ist das Jahr 2020: Nur wenige Monate nach seiner Entdeckung hält das neue Coronavirus die Welt in Atem. Die Welt reagiert mit Abstandsregeln, Lockdowns und Milliardeninvestitionen für die Entwicklung einer Impfung. Und im November erscheint ein besorgniserregender Kommentar im wissenschaftlichen Journal "Medical Hypothesis".

Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Darin wird daran erinnert, dass Covid-19 nicht der erste große Corona-Ausbruch war. Beim Mal davor, im Jahr 2002, forderte die Krankheit zwar "nur" einige Hundert Todesopfer, aber manche der Überlebenden - damals vor allem Pflegepersonal - berichteten hinterher von bleibenden Problemen. Ihre Beschwerden wurden als ähnlich zu ME/CFS beschrieben, einer Krankheit, die seit Jahrzehnten bekannt ist und als Folge unterschiedlicher Infektionen auftreten kann.

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ME/CFS - mehr als chronisch erschöpft

ME/CFS ist eine chronische Multisystemerkrankung, zu deren Hauptmerkmalen eine massive Verschlechterung nach Belastung gehört. Sie geht oft mit schweren Einschränkungen und hohem Leidensdruck einher. Viele Betroffene sind arbeitsunfähig, können im schlimmsten Fall ihr Haus oder ihr Bett nicht mehr verlassen. Oft führen selbst kleine Anstrengungen zum körperlichen Zusammenbruch.

ME/CFS – eine kaum bekannte Krankheit mit verheerenden Folgen: Gefangen in ihrem Kinderzimmer kämpfen Jugendliche gegen Schmerzen, Erschöpfung - und ums Überleben 14.09.2025 | 12:59 min

Forscher sahen Folgeerkrankungen bereits voraus

Mit Besorgnis stellen die Autor*innen 2020 fest, dass sie bereits einen Covid-19-Patienten gesehen hätten, der ebenfalls ME/CFS-ähnliche Symptome aufweist: monatelange Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen.

Man spürt die Alarmiertheit der Autor*innen, als sie empfehlen, diese Symptomatiken als Folge einer Covid-Erkrankung genau unter die Lupe zu nehmen. Der Titel des Kommentars ist "Into the looking glass" - ein englisches Idiom, das den Übergang in eine neue, unbekannte Welt kennzeichnet.

Jeder zehnte Deutsche leidet auch noch Wochen und Monate nach einer Coronainfektion unter verschiedenen Symptomen. "Long COVID" heißt die neue Krankheit, für die es noch keine Heilung gibt. 10.11.2022 | 44:23 min

Schlimmste Befürchtung der Pandemie ist wahr geworden

In dieser neuen Welt befinden wir uns nun. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung gab es vor der Pandemie 250.000 ME/CFS-Behandlungsfälle in Deutschland, heute sind es 620.000. Dabei sind Jugendliche und Personen in ihren 30ern überproportional häufig betroffen. Die schlimmste Befürchtung während der Pandemie, eine bleibende chronische Erkrankung bei Hunderttausenden in Deutschland, ist eingetroffen.

Jahrelang von der Medizin unterschätzt und übersehen

Aber das ist noch nicht alles. Zum Leid der Betroffenen kommt dazu, dass ihre Krankheit oft nicht angemessen anerkannt wird. In einer Umfragestudie berichten Patient*innen in Deutschland von fehlender Sensibilität und Empathie von Seiten der Medizin, was zu jahrelangen Verzögerungen führe, bevor eine korrekte Diagnose gestellt wird. Zum Teil liege das an einem mangelnden Verständnis darüber, was die Krankheit ausmacht und wie sie entsteht.

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Behandlungsformen: Die richtige Diagnose entscheidet

Auch beim Thema mögliche Behandlungen fehlt es der Wissenschaft noch an notwendigen Erkenntnissen darüber, was bei ME/CFS helfen kann. In der Forschung scheint sich nun abzuzeichnen, dass es mehrere Unterarten der Krankheit gibt, die ähnlich scheinen, aber unterschiedliche Therapieformen benötigen. Für Betroffene kann das bedeuten, dass sie sich bei der Suche nach Linderung in einem Geflecht aus widersprüchlichen Informationen wiederfinden.

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Eine halbe Milliarde Euro für die Forschung

Die Situation ist also schlecht, aber zumindest gibt es Anzeichen dafür, dass sie nicht aussichtslos ist. Hoffnung gibt es durch die "Nationale Dekade gegen Postinfektiöse Erkrankungen", die dieses Jahr vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt ausgerufen wurde.

Rund 40 Prozent der Menschen in Deutschland leiden an einer chronischen Krankheit, manche über Jahrzehnte. Wie sich Prävention und Vorsorge rechnet und Lebenszeit schenkt. 01.06.2023 | 44:11 min

Mit einer halben Milliarde Euro Budget soll nicht nur die Forschung weitergebracht werden, sondern es steht auch die Aufklärung der Bevölkerung über die Krankheit im Fokus. Bei der Suche nach Behandlungen sollen sowohl die Betroffenenperspektive als auch das genannte Problem der verschiedenen Unterarten Beachtung finden.

Kein neues "normal" mit ME/CFS

Nun liegt es an uns als Gesellschaft, dieser Erkrankung und denen, die unter ihr leiden, die verdiente Aufmerksamkeit zur Verfügung zu stellen. Nur so können wir sicher sein, dass der Worst Case nicht zum neuen, dauerhaften Normalfall wird.

Dr. Jens Foell ... ... ist promovierter Neuropsychologe, Bestsellerautor und Redakteur bei MAITHINK X. Seine Leidenschaft gilt der Vermittlung von Wissenschaft durch Forschende. Zu diesem Zweck gründete er den beliebten Twitter-Account "Real Scientists DE" und gibt regelmäßig Seminare und Vorträge zum Thema.

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