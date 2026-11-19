Tarnidentitäten, Millionentransaktionen und Erpressungsgelder: Ein Leak zeigt, wie nachlässig die Deutsche Bank mit heiklen Informationen von Sicherheitsbehörden umgeht.

Steuertricks, Geldwäsche, Rotlichtindustrie: Ein gigantisches Datenleak enthüllt fragwürdige Geschäfte der Deutschen Bank mit Superreichen und skandalumwitterten Kunden. 17.11.2026 | 44:14 min

Was für Außenstehende nach einem James-Bond-Film klingt, ist für die Mitarbeiter der Abteilung Finanzkriminalität der Deutschen Bank Teil ihres Geschäfts: Schließfächer für verdeckte Ermittler in der Organisierten Kriminalität eröffnen oder ein Konto für Lösegelder nach einer Entführung bereitstellen.

Zeitweise 154 Tarnkonten für "Verdeckte Ermittler"

Die Zusammenarbeit zwischen Banken und Geheimdiensten ist streng vertraulich. Exklusive Unterlagen aus dem Inneren der Deutschen Bank geben nun erstmals Einblick in die Zusammenarbeit mit deutschen Sicherheitsbehörden. Sie zeigen Kontakte zum Zoll, dem Bundeskriminalamt, Landeskriminalämtern, Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst - und dokumentieren, wie die Bank verdeckte Operationen unterstützt.

Wenn ein Ermittler unter falscher Identität arbeitet, braucht er mitunter auch ein Bankkonto auf seinen Tarnnamen. Innerhalb der Bank heißen solche Konten "VE-Konten" - "VE" steht hier für "Verdeckte Ermittler". Laut einer bankinternen Auswertung von Mai 2018, die ZDF frontal einsehen konnte, führte das Institut zeitweise insgesamt 154 solcher Konten. Bei den Menschen dahinter handele es sich "um Polizeibeamte oder nachrichtendienstliche Angehörige, welche mit Scheinlegitimation arbeiten", heißt es in den Unterlagen.

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Die Akten: "Streng geheim"

Die "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen zeigen auch, wie die Bank mit hochsensiblen Details aus der Arbeit deutscher Sicherheitsbehörden umging. Beispielsweise tauschten sich Deutsche-Bank-Mitarbeiter unverschlüsselt über Namen aus, unter denen ein Tarnkonto laufen soll. Dabei war ihnen offenbar bewusst, wie sensibel die Informationen waren. Die Akten seien "streng geheim". Ein Bekanntwerden könne mitunter sogar eine "Gefahr für Leib und Leben" bedeuten. Dem kommt nun besondere Bedeutung zu, da unklar ist, wer außerhalb der journalistischen Kooperation auf die geleakten Daten Zugriff hat.

Die Inside-Deutsche-Bank-Recherchen Quelle: Studio Yadi Bei den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen handelt es sich um mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Unterlagen stammen vor allem aus jenen Bereichen von Deutschlands größter Bank, die sich mit problematischen Geschäftsvorgängen und heiklen Kunden befassen. Wer die Daten zugespielt bekam Zwei Whistleblower haben die Daten im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph sowie der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen lassen. Diese haben die Daten weltweit mit mehr als 50 Medienhäusern geteilt, unter anderem mit ZDF frontal. Koordiniert hat die internationale Recherche die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media mit technischer Unterstützung des in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC).



In Deutschland beteiligten sich neben ZDF frontal auch der "Spiegel" und das "Manager Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.



Die "Inside Deutsche Bank"-Daten sind bislang das weltweit größte bekannte Banken-Leak. Zu den Whistleblowern macht das ZDF aus Gründen des Quellenschutzes keine weiteren Angaben.

Auf Anfrage gibt die Deutsche Bank an, sich nicht zu potenziellen, früheren oder bestehenden Kundenbeziehungen zu äußern: "Wir äußern uns auch nicht zur Art, zum Umfang oder zum Inhalt von Interaktionen und Kommunikationen mit Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden."

Arbeit von Deutscher Bank und Undercover-Polizisten

Wie sorglos auch Mitarbeiter der Bank in manchen Fällen mit den streng geheimen Informationen umgingen, zeigt ein Vorgang aus dem Jahr 2018. Die Deutsche Bank sollte einem Undercover-Polizisten dabei helfen, ein Schließfach für große Summen Bargeld zu eröffnen: "Es soll sich am Ende um einen Betrag von einer Mio. Euro handeln", schreibt ein hochrangiger Banker.

Die Bank erklärte sich dazu bereit. Sie benötige den Personalausweis des Ermittlers. Wenig später landete die Kopie des Ausweises im E-Mail-Postfach der Bankmitarbeiter - den Unterlagen zufolge unverschlüsselt. Ebenso unverschlüsselt versendet ein hochrangiger Deutsche-Bank-Mitarbeiter im Dezember 2018 etwa die Kontonummer sowie die neue Postanschrift, die zu mehreren "VE-Konten" des Landeskriminalamts Mecklenburg-Vorpommern gehören, an die die EC-Karten gesendet werden sollen.

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Alles Dinge, die normalerweise streng vertraulich sein sollten, um die Sicherheit verdeckter Ermittler nicht zu gefährden. Wie die betroffenen Sicherheitsbehörden die aufgedeckten Fälle bewerten, bleibt unklar.

Auf Anfrage von ZDF frontal möchten beide Landeskriminalämter keine Auskünfte zum Einsatz verdeckter Ermittler sowie zu einsatztaktischen Fragen erteilen.

Die Deutsche Bank führt auch Konten für "Erpressungsgelder"

Noch heikler war eine Anfrage eines Landeskriminalamts im November 2018. Für eine "operative Maßnahme" benötigte die Behörde ein Konto, "auf das ein Millionenbetrag eingehen kann, der aber nicht abfließen darf". Ein Mitglied der russischen Mafia wolle dieses unbedingt bei der Deutschen Bank eröffnen, die Kontrollen seien dort "nicht zu scharf", heiße es in der Szene. Über das Konto wollten offenbar Mitglieder der russischen Mafia sowie Kriminelle aus Spanien und Albanien knapp 50 Millionen Euro waschen.

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Bankmitarbeiter reagierten zunächst zurückhaltend. Am Ende erklären sich die Mitarbeiter der Abteilung zur Geldwäschebekämpfung der Deutschen Bank aber bereit, vorausgesetzt, es sei "kein V-Mann, sondern ein echter verdeckter Ermittler", der das Konto führe - über das dann zum Schein Gelder gewaschen werden sollten. Zur Sicherheit solle man, so schlägt es ein Bankmitarbeiter vor, eine Geldwäscheverdachtsmeldung bei der Bankenaufsicht abgeben, sobald das Geld eingegangen ist. Auch in diesem sensiblen Fall kommunizierten die Mitarbeiter unverschlüsselt.

Die Zusammenarbeit beschränkte sich nicht auf Tarnkonten. Über Konten, die Sicherheitsbehörden bei der Deutschen Bank unterhielten, würden "im Ausnahmefall auch mal Erpressungsgelder gezahlt", schrieb ein hochrangiger Mitarbeiter aus der Abteilung Finanzkriminalität. Als Beispiel nannte er die Entführung eines Containerschiffs vor Somalia.

Ruf nach Nationalem Sicherheitsrat

Die Grünen drängen laut einem Bericht des "Handelsblatts" nun auf die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats, um den Umgang der Deutschen Bank mit den heiklen Informationen zu untersuchen. "Vor allem das Kanzleramt ist in der Pflicht, notwendige Schritte für den Schutz der Sicherheitsinteressen unseres Landes zu ergreifen", sagte Konstantin von Notz (Grüne), stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums.

"Sollten Informationen über Tarnkonten von Polizei und Nachrichtendiensten tatsächlich Teil des Datenlecks geworden sein, sprechen wir über ein gravierendes Sicherheitsrisiko", ergänzte der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums, Marc Henrichmann, im "Handelsblatt".

Quelle: ZDF