Die Deutsche Bank meldete im Fall des Sexualstraftäters 580 Millionen Dollar als verdächtig. Externe Prüfer warnten, es könnte Fälle ähnlichen Ausmaßes geben.

Steuertricks, Geldwäsche, Rotlichtindustrie: Ein gigantisches Datenleak enthüllt fragwürdige Geschäfte der Deutschen Bank mit Superreichen und skandalumwitterten Kunden. 17.11.2026 | 44:14 min

Die Deutsche Bank hat im Fall von Jeffrey Epstein rund 580 Millionen Dollar an Überweisungen als verdächtig gemeldet - und damit mehr als doppelt so viel, wie bislang öffentlich bekannt war. Das zeigen interne Dokumente, die ZDF frontal im Rahmen der "Inside Deutsche Bank"-Recherche einsehen konnte. Der Sexualstraftäter und sein Umfeld unterhielten mehr als 40 Konten bei der Deutschen Bank.

Darüber hinaus zeigt ein vertraulicher Bericht aus dem Leak, wie wenig man den Mechanismen der Bank traute: Unabhängige Prüfer befürchteten, dass es im Kundenbestand weitere Fälle "vom Ausmaß Epsteins" geben könnte.

Bei der Deutschen Bank war Epstein Kunde. Die im Februar veröffentlichten Unterlagen zeigten bereits: Die Bank hielt an ihm als Kunden fest - auch noch, als es interne Warnungen gab. 11.02.2026 | 2:36 min

Deutsche Bank stufte Epstein als "ultrahochvermögend" ein

Als die Bank Epstein 2013 als Kunden aufnahm, war er bereits ein verurteilter Sexualstraftäter. Er hatte sich 2008 unter anderem schuldig bekannt, eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet zu haben, und deshalb eine Gefängnisstrafe verbüßt. Ein Bericht aus den "Deutsche Bank Inside"-Unterlagen zeigt: Der Bank waren damals sogar weitere Vorwürfe wegen "Sexverbrechen" an Minderjährigen bekannt.

Führungskräfte aus dem Amerika-Geschäft der Vermögensverwaltung seien sich dieser Punkte damals "sehr wohl bewusst" gewesen, hätten seine Aufnahme aber dennoch per E-Mail genehmigt, heißt es in dem Bericht.

Die Inside-Deutsche-Bank-Recherchen Quelle: Studio Yadi Bei den "Inside Deutsche Bank"-Unterlagen handelt es sich um mehr als 15 Millionen interne Dokumente der Deutschen Bank, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Unterlagen stammen vor allem aus jenen Bereichen von Deutschlands größter Bank, die sich mit problematischen Geschäftsvorgängen und heiklen Kunden befassen. Wer die Daten zugespielt bekam Zwei Whistleblower haben die Daten im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph sowie der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen lassen. Diese haben die Daten weltweit mit mehr als 50 Medienhäusern geteilt, unter anderem mit ZDF frontal. Koordiniert hat die internationale Recherche die südafrikanische Non-Profit-Organisation Barracuda Media mit technischer Unterstützung des in Berlin ansässigen Data and Research Center (DARC).



In Deutschland beteiligten sich neben ZDF frontal auch der "Spiegel" und das "Manager Magazin" an den Recherchen, in Österreich der "Standard", in der Schweiz die Zeitungen der Tamedia-Gruppe.



Die "Inside Deutsche Bank"-Daten sind bislang das weltweit größte bekannte Banken-Leak. Zu den Whistleblowern macht das ZDF aus Gründen des Quellenschutzes keine weiteren Angaben.

Offenbar sah die Bank in Epstein in erster Linie den potenziell "ultrahochvermögenden" Kunden mit guten Kontakten zu Reichen und Mächtigen - wie dem amerikanischen Ex-Präsidenten Bill Clinton und dem damaligen britischen Prinzen Andrew. Nach Schätzung der Bank war Epstein 2017 mehr als eine Milliarde Euro schwer - so vermerkte sie es jedenfalls in Tabellen.

Seit Monaten recherchiert "frontal" gemeinsam mit Partnern zu Jeffrey Epstein. Das Gesamtbild entsteht aus vielen Geschichten - etwa der der Deutschen Bank oder der eines deutschen KI-Forschers. 03.03.2026 | 8:05 min

Referenzschreiben noch nach Entscheidung zur Kündigung ausgestellt

Erst als Medien erneut über die Vorwürfe gegen Epstein berichteten, entschied die Bank im Dezember 2018, die Kundenbeziehung zu beenden. Später räumte man intern ein, dass mehrere Verdachtsmeldungen "ohne negative Presse" wahrscheinlich nicht abgegeben worden wären. Trotzdem stellte Epsteins Kundenberater noch Referenzschreiben an zwei andere Finanzinstitute aus.

In einem behauptete er, ihm seien "keine Probleme im Zusammenhang mit der Führung oder Nutzung der Konten bekannt" gewesen. Dabei geht aus den geleakten Dokumenten hervor, dass eben jener Mitarbeiter in die Entscheidung, Epstein zu kündigen, involviert gewesen war - und über zahlreiche verdächtige Überweisungen und Bargeldauszahlungen über Epsteins Konten Bescheid wusste.

Die Deutsche Bank teilt auf Anfrage mit, es sei ihr rechtlich untersagt, sich zu Geldwäscheverdachtsmeldungen zu äußern.

Geschlossen wurden Epsteins letzte Konten erst nach seiner erneuten Festnahme im Juli 2019 - unter anderem wegen des Verdachts des "Sexhandels" mit Minderjährigen. Einige Wochen später fanden ihn Wärter tot in seiner Zelle, offenbar hat er sich selbst erhängt.

Jahrelang hat die Deutsche Bank über 40 Konten von Jeffrey Epstein und dessen Umfeld geführt, auch nach dessen erster Verurteilung im Jahre 2008. Journalist Daniel Laufer zu der investigativen Aufarbeitung. 11.02.2026 | 13:00 min

Bankchef Sewing: "Es war ein schwerwiegender Fehler"

Später verhängte die Finanzaufsicht des Staates New York wegen der Kundenbeziehung der Deutschen Bank zu Epstein und weiterer Fälle eine Strafe von 150 Millionen Dollar. In der Begründung heißt es, die Bank habe über Jahre gegen Sorgfaltspflichten verstoßen.

Damals schrieb Bankchef Christian Sewing an seine Kollegen:

Es war ein schwerwiegender Fehler, dass wir ihn 2013 als Kunden aufgenommen haben - dazu hätte es nie kommen dürfen. „ Christian Sewing in Schreiben an Kollegen

Die Integrität der Bank müsse stets an erster Stelle stehen.

Auf Anfrage von ZDF frontal teilt die Bank jetzt mit, sie bedauere ihre Verbindung zu Epstein. "Wir haben mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sowie dem US-Kongress bei deren Ermittlungen kooperiert und diese Angelegenheiten parallel dazu transparent behandelt."

Die Bank betont, es habe "niemals ein direktes Gespräch oder irgendeine andere Interaktion zwischen Christian Sewing und Jeffrey Epstein" gegeben. In den vergangenen Jahren habe die Bank in bessere Kontrollen investiert, um Finanzkriminalität zu bekämpfen.

Quelle: ZDF