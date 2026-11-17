Kunden der Deutschen Bank:Prüfer warnten vor weiteren Fällen "vom Ausmaß Epsteins"
von Sophia Baumann, Jonas Halbe und Daniel Laufer
Die Deutsche Bank meldete im Fall des Sexualstraftäters 580 Millionen Dollar als verdächtig. Externe Prüfer warnten, es könnte Fälle ähnlichen Ausmaßes geben.
Die Deutsche Bank hat im Fall von Jeffrey Epstein rund 580 Millionen Dollar an Überweisungen als verdächtig gemeldet - und damit mehr als doppelt so viel, wie bislang öffentlich bekannt war. Das zeigen interne Dokumente, die ZDF frontal im Rahmen der "Inside Deutsche Bank"-Recherche einsehen konnte. Der Sexualstraftäter und sein Umfeld unterhielten mehr als 40 Konten bei der Deutschen Bank.
Darüber hinaus zeigt ein vertraulicher Bericht aus dem Leak, wie wenig man den Mechanismen der Bank traute: Unabhängige Prüfer befürchteten, dass es im Kundenbestand weitere Fälle "vom Ausmaß Epsteins" geben könnte.
Deutsche Bank stufte Epstein als "ultrahochvermögend" ein
Als die Bank Epstein 2013 als Kunden aufnahm, war er bereits ein verurteilter Sexualstraftäter. Er hatte sich 2008 unter anderem schuldig bekannt, eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet zu haben, und deshalb eine Gefängnisstrafe verbüßt. Ein Bericht aus den "Deutsche Bank Inside"-Unterlagen zeigt: Der Bank waren damals sogar weitere Vorwürfe wegen "Sexverbrechen" an Minderjährigen bekannt.
Führungskräfte aus dem Amerika-Geschäft der Vermögensverwaltung seien sich dieser Punkte damals "sehr wohl bewusst" gewesen, hätten seine Aufnahme aber dennoch per E-Mail genehmigt, heißt es in dem Bericht.
Offenbar sah die Bank in Epstein in erster Linie den potenziell "ultrahochvermögenden" Kunden mit guten Kontakten zu Reichen und Mächtigen - wie dem amerikanischen Ex-Präsidenten Bill Clinton und dem damaligen britischen Prinzen Andrew. Nach Schätzung der Bank war Epstein 2017 mehr als eine Milliarde Euro schwer - so vermerkte sie es jedenfalls in Tabellen.
Referenzschreiben noch nach Entscheidung zur Kündigung ausgestellt
Erst als Medien erneut über die Vorwürfe gegen Epstein berichteten, entschied die Bank im Dezember 2018, die Kundenbeziehung zu beenden. Später räumte man intern ein, dass mehrere Verdachtsmeldungen "ohne negative Presse" wahrscheinlich nicht abgegeben worden wären. Trotzdem stellte Epsteins Kundenberater noch Referenzschreiben an zwei andere Finanzinstitute aus.
In einem behauptete er, ihm seien "keine Probleme im Zusammenhang mit der Führung oder Nutzung der Konten bekannt" gewesen. Dabei geht aus den geleakten Dokumenten hervor, dass eben jener Mitarbeiter in die Entscheidung, Epstein zu kündigen, involviert gewesen war - und über zahlreiche verdächtige Überweisungen und Bargeldauszahlungen über Epsteins Konten Bescheid wusste.
Die Deutsche Bank teilt auf Anfrage mit, es sei ihr rechtlich untersagt, sich zu Geldwäscheverdachtsmeldungen zu äußern.
Geschlossen wurden Epsteins letzte Konten erst nach seiner erneuten Festnahme im Juli 2019 - unter anderem wegen des Verdachts des "Sexhandels" mit Minderjährigen. Einige Wochen später fanden ihn Wärter tot in seiner Zelle, offenbar hat er sich selbst erhängt.
Bankchef Sewing: "Es war ein schwerwiegender Fehler"
Später verhängte die Finanzaufsicht des Staates New York wegen der Kundenbeziehung der Deutschen Bank zu Epstein und weiterer Fälle eine Strafe von 150 Millionen Dollar. In der Begründung heißt es, die Bank habe über Jahre gegen Sorgfaltspflichten verstoßen.
Damals schrieb Bankchef Christian Sewing an seine Kollegen:
Die Integrität der Bank müsse stets an erster Stelle stehen.
Auf Anfrage von ZDF frontal teilt die Bank jetzt mit, sie bedauere ihre Verbindung zu Epstein. "Wir haben mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sowie dem US-Kongress bei deren Ermittlungen kooperiert und diese Angelegenheiten parallel dazu transparent behandelt."
Die Bank betont, es habe "niemals ein direktes Gespräch oder irgendeine andere Interaktion zwischen Christian Sewing und Jeffrey Epstein" gegeben. In den vergangenen Jahren habe die Bank in bessere Kontrollen investiert, um Finanzkriminalität zu bekämpfen.
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